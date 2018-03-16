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    Кокорин пропустит домашний чемпионат мира

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вынужден будет пропустить чемпионат мира-2018. Футболист получил разрыв крестообразных связок правого колена в начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:1).

    На данный момент сроки восстановления футболиста сборной России не называются, но обычно они составляют при такой травме от 6 до 9 месяцев.

    Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    16.03.2018 11:16
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 17 марта 2018, 06:39

      Вроде всю карьеру изображал из себя звезду-критиковали , а тут 4 месяца поиграл, как раньше постоянно должен был играть , и всё-ГОРЕ. А что , сборная , или клуб при нём добивались успехов? Как любим делать святых мучеников

      0
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      Рейтинг: +41

      WETERAN 16 марта 2018, 15:35

      Аршавина в сборную!

      3
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 16 марта 2018, 13:50

      Не понятно .Что враги ничего не рвут?.Похоже подготовка игроков -никакая?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +512

      gari69 16 марта 2018, 13:49

      Молодым дорогу, старикам почёт!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 марта 2018, 13:42

      Жаль Сашку. Век спортсмена короток и непредсказуем. Что ты потом вспомнишь? Огромный нераскрывшийся талант, кальяны, травмы? Опа, а ты уже не звезда, а неудачник...

      -1
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      Рейтинг: +390

      fantom23 16 марта 2018, 13:27

      Блин,жалко парня и форму набрал и за голову взялся!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > fantom23 17 марта 2018, 06:32

      Это всё было в первой части первенства , после перерыва он как всегда-никакой

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 13:27

      Нерадостная новость.Здоровья Саша.

      3
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      Рейтинг: +4454

      Snek 16 марта 2018, 13:26

      Надеюсь теперь стасег вызовет Маркова.

      -2
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 16 марта 2018, 13:17

      Бедняга... Только за голову начал браться и тут такое.
      Я все-таки надеялся что-то несерьезное, но он сам вчера уже все понял на поле(
      Здоровья!

      1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 16 марта 2018, 13:12

      Фигня. За 2 месяца восстановится и будет участвовать. Медицина не стоит на месте, а бабло у Кокорина есть.

      -2
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      Рейтинг: +512

      gari69 > 15112007 16 марта 2018, 13:52

      Точно ! в крайнем случае на костылях выйдет-шутка,юмор, ирония,сатира..

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