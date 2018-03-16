Кокорин пропустит домашний чемпионат мира

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вынужден будет пропустить чемпионат мира-2018. Футболист получил разрыв крестообразных связок правого колена в начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:1).

На данный момент сроки восстановления футболиста сборной России не называются, но обычно они составляют при такой травме от 6 до 9 месяцев.

Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»