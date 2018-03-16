Кокорин пропустит домашний чемпионат мира

Вроде всю карьеру изображал из себя звезду-критиковали , а тут 4 месяца поиграл, как раньше постоянно должен был играть , и всё-ГОРЕ. А что , сборная , или клуб при нём добивались успехов? Как любим делать святых мучеников
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вынужден будет пропустить чемпионат мира-2018. Футболист получил разрыв крестообразных связок правого колена в начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:1).
На данный момент сроки восстановления футболиста сборной России не называются, но обычно они составляют при такой травме от 6 до 9 месяцев.
Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»