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  • У Кокорина диагностирована травма крестообразных связок колена

У Кокорина диагностирована травма крестообразных связок колена

16 марта 2018, 09:54
38

По результатам обследования травмы, полученной нападающим «Зенита» Александром Кокориным в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1), выявлен разрыв крестообразных связок колена.

В ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции будет объявлено дополнительно.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Александру Кокорину скорейшего возвращения на футбольное поле!» – говорится в обращении пресс-служба сине-бело-голубых.

Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Кокорин Александр
Комментарии (38)
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84aivengo
1521183716
за сборную уже тревожно....
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Gerecht165
1521183963
Ребята, это п**дец
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Nesterenko
1521184188
Скоро наберётся сборная крестообразных связок на ЧМ.
Ответить
bset
1521184260
Поиграли на ЧМ
Ответить
insider_retro
1521184546
Это, почти катастрофа личная для Александра, потеря для клуба и серьёзный удар по сформированной сборной... Восстановления...
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shinnik
1521184844
Не зря слёзы были.. Крепитесь,Александр Александрович.. Жизнь она, оказывается. такая...((
Ответить
Коза Ностра
1521185333
На радостях в Монте-Карлу поедет,шампусиком шлюх угощать.
Ответить
retiremen
1521185623
Для Смолова может наступить звездный час. Такими темпами он останется чуть ли не единственным практикующим форвардом в сборной. Или придет время молодых. Александру здоровья. Травма может выбить из колеи.
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woyser
1521196145
Прощай ЧМ. Жесть, сборники вылетают пачками. Может до тупоголовых из РФС дойдёт всё-же. Теперь Смолова всем миром надо охранять.
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Коза Ностра
1521200336
Наконец этого осла тупорылого заломали.
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