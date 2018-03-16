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    У Кокорина диагностирована травма крестообразных связок колена

    По результатам обследования травмы, полученной нападающим «Зенита» Александром Кокориным в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1), выявлен разрыв крестообразных связок колена.

    В ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции будет объявлено дополнительно.

    «Футбольный клуб «Зенит» желает Александру Кокорину скорейшего возвращения на футбольное поле!» – говорится в обращении пресс-служба сине-бело-голубых.

    Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.03.2018 09:54
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 17 марта 2018, 04:22

      Мне кажется, Васин не такая потеря, а вот Кокорин (( Только расти начал

      0
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 16 марта 2018, 22:46

      Что то мне подсказывает)) это будет полный пиз*ец для сборной) виже пока только так.. Акинфеев в рамке.
      Центр Гранат - Дьяков
      Слева Рауш, справа Фернандеш
      Центр Глушаков, Головин, Дзагоев
      Слева Алексей миранчук, Справа Антон миранчук,
      Смолов впереди.

      0
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 16 марта 2018, 20:38

      сколько ещё сборников сломаются? может давайте сразу всех !?

      0
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 16 марта 2018, 18:50

      Жаль. Это потеря не Зенита, а всего российского футбола. Хочется пожелать полноценного восстановления.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 марта 2018, 17:28

      Грустно. В России пора строить футбольный госпиталь. Ну или спортивный

      0
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 16 марта 2018, 14:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наконец этого осла тупорылого заломали.

      -5
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 16 марта 2018, 13:31

      Опять пере ЧМ ломаются((

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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 марта 2018, 13:29

      Прощай ЧМ. Жесть, сборники вылетают пачками. Может до тупоголовых из РФС дойдёт всё-же. Теперь Смолова всем миром надо охранять.

      3
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 16 марта 2018, 12:58

      Давайте в январе начнём играть - на ещё более дубовых полянах. Вчера, правда, к полю претензий не было, но я не верю, что игра в Ростове + температура воздуха на произошедшее влияния не оказали. Эти травмы коленей - уже система, причины которой следует искать, с одной стороны, в условиях, в которых приходится играть, а с другой - в подготовке футболистов.

      2
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      Рейтинг: +15

      7th_angel 16 марта 2018, 11:14

      Васин... Джикия... Кокорин... Кто следующий?

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