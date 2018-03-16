У Кокорина диагностирована травма крестообразных связок колена

По результатам обследования травмы, полученной нападающим «Зенита» Александром Кокориным в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1), выявлен разрыв крестообразных связок колена.

В ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции будет объявлено дополнительно.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Александру Кокорину скорейшего возвращения на футбольное поле!» – говорится в обращении пресс-служба сине-бело-голубых.

Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»