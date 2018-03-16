Меркель заявила, что государства Евросоюза не будут бойкотировать ЧМ-2018

Россия по праву ЗАСЛУЖИЛА проведение мирового футбольного форума!
Сколько много сделано и построено!
Всё красиво - для футбола, для отдыха, для спорта и даже для культуры!
Мы гордимся Россией и её правом отлично провести мировой праздник футбола!
Наследие чемпионата мира по футболу, который состоится в России в этом году, составит 600 объектов, в том числе спортивной, транспортной, гостиничной и медицинской инфраструктуры.
При этом 96 тренировочных площадок станут материально - технической базой для 50-ти детско-юношеских спортивных школ, а стадионы должны стать центрами развития футбола в регионах России.
Владимир Путин многое сделал и продолжает делать для всестороннего развития России и для нашего спорта.
Мы его за это БЛАГОДАРИМ и выражаем ему всеобщую признательность всем его усилиям!
Генеральная репетиция КК-2017 показала, что мы готовы! Ура!
Мы готовы отлично организовать чемпионат Мира по футболу 2018 года!
Мы рады приветствовать в России всех участников и гостей ЧЕМПИОНАТА Мира по ФУТБОЛУ - 2018 года!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТЕПРИИМНУЮ И ДРУЖЕСТВЕННУЮ РОССИЮ!!!
Вперёд Россия! УРА!
Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что государства Евросоюза не планируют бойкотировать чемпионат мира-2018 в связи с отравлением российского перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании.
«Таких планов у членов ЕС нет», – заверила политик.
Напомним, что Британия, раньше всех заявившая о возможном бойкоте, не входит в Евросоюз.