Меркель заявила, что государства Евросоюза не будут бойкотировать ЧМ-2018

Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что государства Евросоюза не планируют бойкотировать чемпионат мира-2018 в связи с отравлением российского перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

«Таких планов у членов ЕС нет», – заверила политик.

Напомним, что Британия, раньше всех заявившая о возможном бойкоте, не входит в Евросоюз.