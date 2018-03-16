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    Меркель заявила, что государства Евросоюза не будут бойкотировать ЧМ-2018

    Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что государства Евросоюза не планируют бойкотировать чемпионат мира-2018 в связи с отравлением российского перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

    «Таких планов у членов ЕС нет», – заверила политик.

    Напомним, что Британия, раньше всех заявившая о возможном бойкоте, не входит в Евросоюз.

    Источник: Reuters

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    16.03.2018 19:37
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 17 марта 2018, 14:21

      Россия по праву ЗАСЛУЖИЛА проведение мирового футбольного форума!
      Сколько много сделано и построено!
      Всё красиво - для футбола, для отдыха, для спорта и даже для культуры!
      Мы гордимся Россией и её правом отлично провести мировой праздник футбола!

      Наследие чемпионата мира по футболу, который состоится в России в этом году, составит 600 объектов, в том числе спортивной, транспортной, гостиничной и медицинской инфраструктуры.
      При этом 96 тренировочных площадок станут материально - технической базой для 50-ти детско-юношеских спортивных школ, а стадионы должны стать центрами развития футбола в регионах России.

      Владимир Путин многое сделал и продолжает делать для всестороннего развития России и для нашего спорта.
      Мы его за это БЛАГОДАРИМ и выражаем ему всеобщую признательность всем его усилиям!

      Генеральная репетиция КК-2017 показала, что мы готовы! Ура!
      Мы готовы отлично организовать чемпионат Мира по футболу 2018 года!

      Мы рады приветствовать в России всех участников и гостей ЧЕМПИОНАТА Мира по ФУТБОЛУ - 2018 года!
      ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТЕПРИИМНУЮ И ДРУЖЕСТВЕННУЮ РОССИЮ!!!

      Вперёд Россия! УРА!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 10:49

      правильно, зачем такими глупостями заниматься поддакивая недругам.

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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 17 марта 2018, 01:50

      Вот он - момент истины! Бабуля, снова заведующая евро -детсадиком, не знает, как накормить всех голодных евродеток и пришельцев, разгромленных США на планете Африка.... А Россия, злобная зверская страна, делиться богатствами не хочет...
      Так по больному ударим России!!! Ан нет. Отсосите, горнисты!

      Мы живём и работаем. Все вместе.
      И играем, как умеем. И мы -лучшие!!! Все дружно!
      Пока всем! Удачи и любви

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 16 марта 2018, 22:36

      блииинн....а жаль....вот если бы англосаксы додумались бойкотировать , мы бы Итальянцев позвали ....

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 16 марта 2018, 22:23

      ээээ, я эту меркел калитка царапал!...сегодня она дает понять, завтра она даст дяде сэму в овальном кабинете

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 марта 2018, 22:00

      Ого, Старая Калоша быстренько взялась за гуж и возглавила Европу уж!

      ...Я вам не скажу за всю Европу,
      Вся Европа слишком велика!..
      Но...

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Par Mezan 17 марта 2018, 10:45

      ....Москва всех вы..**** их жопу, И для них ох будет далека!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 марта 2018, 21:59

      "Заявила" и "дала понять"-это большая разница!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 марта 2018, 21:38

      Спасибо мамаша

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > пряник929 17 марта 2018, 13:09

      бабуська

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 марта 2018, 20:57

      Англичан заменит Эстония....
      Тем более,что в августе там пройдет игра за Суперкубок))))

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      Рейтинг: +265

      releboy 16 марта 2018, 20:35

      Они боятся, что Газпром пустит по Северному потоку газ "Новичок".

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