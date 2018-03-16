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    Головин признан игроком недели в Лиге Европы с рекордным количеством голосов

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы. За россиянина проголосовало рекордное количество человек – 89 процентов.

    Напомним, 21-летний футболист стал автором первого гола в ответном матче 1/8 финала против «Лиона» (3:2), эффектно закрутив мяч в дальнюю «девятку». В итоге это помогло армейцам одержать победу над «ткачами» и по сумме двух встреч выйти в четвертьфинал турнира.

    Всего в нынешней еврокубковой кампании на счету Головина один гол и одна результативная передача в девяти поединках.

    Источник: УЕФА

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    16.03.2018 17:31
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 17 марта 2018, 10:35

      Гол,да шикарный,но весь матч отыграл ещё лучше!Минимум брака в передачах,сумасшедшее движение,постоянный дриблинг(именно результативный)т.е. с обыгрышем соперника-это всё восхищает!Просто молодчина!Постоянно быть в таком тонусе очень трудно,но всё равно желаем Александру-не сбавляй обороты!

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 марта 2018, 10:22

      Давай, Санечек! Еще ЧМ нам привези и в топ дорого желтыми кирпичами! Удачи!

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 17 марта 2018, 09:07

      Наращивать темп и держать уровень и будет всё здорово

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 марта 2018, 21:13

      Хоть бы голова не закружилась от успехов. А вот то что заметили парня, это и хорошо и приятно.

      0
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      Рейтинг: +644

      кран 16 марта 2018, 20:52

      Молодец! Так держать!!!

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      Рейтинг: +906

      Football06 16 марта 2018, 20:10

      А если честно после его гола стали говорить что у него вот бегунок удар с обеих ног, технарь, а где вы были когда обсирали ЦСКА после 1:0 дома?

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 16 марта 2018, 20:10

      Конечно выдающийся матч и очень красивый гол, несомненно лучшая игра ЦСКА , защита подвела конечно но Акинфеев прибрал как обычно

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 марта 2018, 19:47

      Здорово громыхнул в Европе ! Еще больше засветил себя ! Если еще и с Арсеналом себя так проявит - прямой путь в АПЛ !!!

      5
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 16 марта 2018, 19:22

      Молоток сибиряк.

      5
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      Рейтинг: +48

      Килп-Явр 16 марта 2018, 19:21

      Главное чтоб не зазвездился , и с чипсами не снимался в рекламе! А так удачи парню!

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