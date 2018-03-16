Головин признан игроком недели в Лиге Европы с рекордным количеством голосов

Гол,да шикарный,но весь матч отыграл ещё лучше!Минимум брака в передачах,сумасшедшее движение,постоянный дриблинг(именно результативный)т.е. с обыгрышем соперника-это всё восхищает!Просто молодчина!Постоянно быть в таком тонусе очень трудно,но всё равно желаем Александру-не сбавляй обороты!
Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы. За россиянина проголосовало рекордное количество человек – 89 процентов.
Напомним, 21-летний футболист стал автором первого гола в ответном матче 1/8 финала против «Лиона» (3:2), эффектно закрутив мяч в дальнюю «девятку». В итоге это помогло армейцам одержать победу над «ткачами» и по сумме двух встреч выйти в четвертьфинал турнира.
Всего в нынешней еврокубковой кампании на счету Головина один гол и одна результативная передача в девяти поединках.
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 16 марта 2018 г.