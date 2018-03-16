Головин признан игроком недели в Лиге Европы с рекордным количеством голосов

Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы. За россиянина проголосовало рекордное количество человек – 89 процентов.

Напомним, 21-летний футболист стал автором первого гола в ответном матче 1/8 финала против «Лиона» (3:2), эффектно закрутив мяч в дальнюю «девятку». В итоге это помогло армейцам одержать победу над «ткачами» и по сумме двух встреч выйти в четвертьфинал турнира.

Всего в нынешней еврокубковой кампании на счету Головина один гол и одна результативная передача в девяти поединках.