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  • Головин признан игроком недели в Лиге Европы с рекордным количеством голосов

Головин признан игроком недели в Лиге Европы с рекордным количеством голосов

16 марта 2018, 17:31
53

Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы. За россиянина проголосовало рекордное количество человек – 89 процентов.

Напомним, 21-летний футболист стал автором первого гола в ответном матче 1/8 финала против «Лиона» (3:2), эффектно закрутив мяч в дальнюю «девятку». В итоге это помогло армейцам одержать победу над «ткачами» и по сумме двух встреч выйти в четвертьфинал турнира.

Всего в нынешней еврокубковой кампании на счету Головина один гол и одна результативная передача в девяти поединках.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: УЕФА
Лига Европы ЦСКА Лион Головин Александр
Комментарии (53)
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4agaaa
1521210887
Просто красавчик!!! Безусловно лучший!
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Татарин за ЦСКА
1521211753
Саня заслужил.Умница,надежда ЦСКА!!!Удачи в игре с Арсеналом. Не просто талант,а талантище)))) Гинер обязан дать команде премию,а Головину,Вернблуму,Акинфееву и Мусе в двойном размере!!!
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Mario84
1521212107
Как же приятно, когда русский игрок лучший! Когда такое было?
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veksill
1521212108
В другой чемп надо ехать, дальше развиваться , иначе потухнешь в нашем футболе.
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SKS6891
1521213779
Мои поздравления ЦСКА. Заслуженная волевая победа.
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Эмом
1521213806
если так же хорошо проявит себя в играх с Арсеналом то летом перейдет в ТОП клуб почти наверняка
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Atoniq
1521214038
Саня,земеля,красавец!!!продолжай в том же духе,ну и удачи в игре с арсеналом, весь Кузбасс,вся Россия на тебя и ЦСКА смотреть будет!!!
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Avitaminoz
1521214735
Надеюсь газовое бабло не победит и ему хватит смелости перейти в европу.
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Сибирь за Спартак
1521215511
Также отыграть на ЧМ и можно выбирать топ-клуб.
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OfaZavr
1521216606
Поздравляю! 100% заслуженно! молодец Александр продолжай в том же духе!
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