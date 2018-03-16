Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Бешикташа» хочет видеть в команде Роналду

    Президент «Бешикташа» Фикрет Орман признался, что хотел бы видеть в команде нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Руководитель выразил надежду, что 33-летний португалец согласится на переход в стан «черных орлов».

    «За нашу команду выступают два товарища Роналду по сборной ПортугалииКуарежма и Пепе. Я бы хотел купить его. Надеюсь, что он окажется в «Бешикташе». Поэтому, если он проявит желание присоединиться к нам, мы будем рады его видеть. Но мы ведем себя скромно. Мы думаем о его переходе, но не озвучиваем эти мысли», – приводит слова Ормана Ajansspor.

    Контракт Роналду со сливочными рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне форвард провел 34 поединка, записав на свой счет 33 мяча и пять голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2018 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 17 марта 2018, 18:52

      Мы думаем о его переходе, но не озвучиваем эти мысли

      ахахахаха, а это что сейчас было?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 18:30

      вот это навряд ли произойдет, либо на высшем уровне еще поиграет и закончит, либо поедет в Китай, США или Катар.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 13:39

      Пожалуй рано Фикрет.По позже.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 16 марта 2018, 12:57

      Лет через 10.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 16 марта 2018, 12:46

      Роналду скорее в МЛС поедет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 марта 2018, 12:38

      Как-то давно в футбольном менеджере, когда играл ещё в него, Бешикташ его и взял свободным агентом)) в 36 или 37 лет, причём за смешную зарплату))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -10

      nordonf 16 марта 2018, 12:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Заработок на футбольных ставкаx -> pro100stavki.ru

      -11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 марта 2018, 12:16

      Года через три - почему бы и нет?)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 16 марта 2018, 12:15

      Чтобы купить Роналду Бешикташу нужно всех своих футболистов продать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > BRO_football 16 марта 2018, 13:13

      Нужно продать Анталью

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11