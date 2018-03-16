Президент «Бешикташа» хочет видеть в команде Роналду

Президент «Бешикташа» Фикрет Орман признался, что хотел бы видеть в команде нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Руководитель выразил надежду, что 33-летний португалец согласится на переход в стан «черных орлов».

«За нашу команду выступают два товарища Роналду по сборной Португалии – Куарежма и Пепе. Я бы хотел купить его. Надеюсь, что он окажется в «Бешикташе». Поэтому, если он проявит желание присоединиться к нам, мы будем рады его видеть. Но мы ведем себя скромно. Мы думаем о его переходе, но не озвучиваем эти мысли», – приводит слова Ормана Ajansspor.

Контракт Роналду со сливочными рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне форвард провел 34 поединка, записав на свой счет 33 мяча и пять голевых передач.