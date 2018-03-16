Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» сыграет с «Ромой», «Ювентус» с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда плей-офф Лиги чемпионов. По ее результатам стали известны пары команд, которые встретятся в 1/4 финала самого престижного европейского клубного турнира.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Жеребьевка

    Барселона (Испания) – Рома (Италия)

    Севилья (Испания) – Бавария (Германия)

    Ювентус (Италия) – Реал (Испания)

    Ливерпуль (Англия) – Манчестер Сити (Англия)

    Первые матчи пройдут 3-4 апреля. Ответные – 10-11 апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2018 14:13
    Рекомендуем
    Комментарии115
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      ikarus74 20 марта 2018, 04:03

      Который уже год жду финал барса-реал, ещё придётся минимум год ждать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 19 марта 2018, 09:23

      А что молча минусуем-то, английские опущенки?
      Язык из жопы достаньте и возразите что-нибудь?))
      А!? Нечего!?) Остается минусы ставить, обиженки)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 18 марта 2018, 18:59

      Вальверде не считает жеребьевку удачным для барселоны. Всем видно что самая слабая команда из четвертфиналистов Рома. И этот клуб достался барсе а тренер недоволен. Чего же он ждал? С кем он считал бы удачным , баварией , сити , ливерпулем или Реалом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      стикс 17 марта 2018, 10:03

      Барса, Бавария, Юве, Ливер....было бы чудесно !!! ну а затем .....Барса-Бавария ,Юве -Ливер !!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > стикс 19 марта 2018, 14:04

      ливер и ювентус не пройдут !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 16 марта 2018, 18:47

      Юве просто должен,просто обязан проходить,ради Буффона!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 16 марта 2018, 18:46

      Думаю рома может зарубиться. Если ещё и фарта будет конечно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 18:45

      супер топовых пар не получилось на этой стадии ну может исключение Ювентус-Реал, но в любом случае будут очень интересные и захватывающие матчи.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > OfaZavr 17 марта 2018, 19:59

      Юве и Реал будет кручу чем Сити и Ливер? Супер атака против супер защиты? Супер атака против дырявой защиты? Всё это про Ливер и Сити конечно, по мне так пара Сити и Ливерпуль будет самой захватывающей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 17:54

      Между Ливерпулем и Ман Сити,будет бескомпромиссная борьба.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 16 марта 2018, 17:37

      Барселона и Бавария уже в полуфинале! Интересное противостояние жду от Англичан! Реал уже спотыкался на Ювентусе, так что интрига как минимум в двух парах есть!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > 4agaaa 16 марта 2018, 19:26

      Севилья не подарок

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 16 марта 2018, 17:16

      какая неожиданность

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11