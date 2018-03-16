«Барселона» сыграет с «Ромой», «Ювентус» с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда плей-офф Лиги чемпионов. По ее результатам стали известны пары команд, которые встретятся в 1/4 финала самого престижного европейского клубного турнира.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Жеребьевка

Барселона (Испания) – Рома (Италия)

Севилья (Испания) – Бавария (Германия)

Ювентус (Италия) – Реал (Испания)

Ливерпуль (Англия) – Манчестер Сити (Англия)

Первые матчи пройдут 3-4 апреля. Ответные – 10-11 апреля.