Слуцкий мог возглавить сборную Австралии

Футбольный агент Шандор Варга сообщил, что одним из вариантов продолжения карьеры экс-главного тренера ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонида Слуцкого была сборная Австралии.

В понедельник, 12 марта, российский специалист заключил двухлетний контракт с «Витессом». Он приступит к своим обязанностям по завершении текущего сезона.

«Интерес со стороны сборной Австралии действительно был. Переговоры вел мой коллега, поэтому подробностей я вам сказать не могу. Я конкретно этим вариантом не занимался. Но, как я уже сказал, интерес к Слуцкому был.

Какие еще были варианты? Кроме сборной Австралии, я не знаю. Были довольно поверхностные разговоры с различными клубами. Но, по моим данным, до конкретики не доходило. Хотя, возможно, я чего-то не знаю», – сказал Варга.