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    Слуцкий мог возглавить сборную Австралии

    Футбольный агент Шандор Варга сообщил, что одним из вариантов продолжения карьеры экс-главного тренера ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонида Слуцкого была сборная Австралии.

    В понедельник, 12 марта, российский специалист заключил двухлетний контракт с «Витессом». Он приступит к своим обязанностям по завершении текущего сезона.

    «Интерес со стороны сборной Австралии действительно был. Переговоры вел мой коллега, поэтому подробностей я вам сказать не могу. Я конкретно этим вариантом не занимался. Но, как я уже сказал, интерес к Слуцкому был.

    Какие еще были варианты? Кроме сборной Австралии, я не знаю. Были довольно поверхностные разговоры с различными клубами. Но, по моим данным, до конкретики не доходило. Хотя, возможно, я чего-то не знаю», – сказал Варга.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2018 14:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 марта 2018, 04:48

      Гренландский футбол тоже должен прогрессировать...

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 17 марта 2018, 03:13

      Не по теме но что у вас творится в чемпионате голландии? то чешская спарта появилась, то теперь добавился эшторил и пасуш де ферейра. в таблице вообще 21 команда!!!!!

      0
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 16 марта 2018, 17:28

      Там что-то перепутали его в сборную Атарктиды приглашали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 16 марта 2018, 17:15

      Понесло по ухабинам европы.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 16 марта 2018, 16:57

      чуть позже, сейчас наберется международного опыта, а про Австралию не вери что-то

      0
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      Рейтинг: +842

      sined1951 16 марта 2018, 16:46

      Как же вы надоели с этим Слуцким. Лучше бы сделали хороший анализ выступления наших клубов в ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 марта 2018, 15:25

      По сборной (любой), пожалуй, рановато...
      Заматереть и выровняться надо, слишком эмоционален... Всё впереди!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 марта 2018, 15:16

      Лёня собирался к кенгуру?)

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 марта 2018, 14:30

      Смотрите-ка,а Слуцкий то гна расхват!!!

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