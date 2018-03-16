Гаттузо отказался комментировать судейство в матче против «Арсенала»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отказался комментировать работу судейской бригады в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом». По его словам, судьи ошибаются так же, как это делают зачастую футболисты.

«Я горжусь своими ребятами. Мы проиграли на Сан Сиро, но не сегодня. Меня злит, что мы перестали играть при счете 2:1. Я не хочу видеть уязвимую команду.

Не буду комментировать судейство, игроки ошибаются, то же происходит и с судьями», – приводит слова Гаттузо Sport Mediaset.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Милан» завершился со счетом 3:1 (первая игра – 2:0).