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  • Гаттузо отказался комментировать судейство в матче против «Арсенала»

Гаттузо отказался комментировать судейство в матче против «Арсенала»

16 марта 2018, 10:04
9

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отказался комментировать работу судейской бригады в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом». По его словам, судьи ошибаются так же, как это делают зачастую футболисты.

«Я горжусь своими ребятами. Мы проиграли на Сан Сиро, но не сегодня. Меня злит, что мы перестали играть при счете 2:1. Я не хочу видеть уязвимую команду.

Не буду комментировать судейство, игроки ошибаются, то же происходит и с судьями», – приводит слова Гаттузо Sport Mediaset.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Милан» завершился со счетом 3:1 (первая игра – 2:0).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Милан Арсенал Гаттузо Дженнаро
Комментарии (9)
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КонтриК
1521184930
ну на видео контакт был и главный судья имел право поставить. Вопрос в другом - какого черта ставить судей за ворота, если они все равно долбятся в глаза. На моей памяти Гаттузо первый и единственный тренер, который не обвиняет судей в игре своих игроков. Молодец, удачи, думаю у него все получится, доверили бы сезончик откатать еще...
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сапёр75
1521187834
Да уж,засудили
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Lev Aleks
1521188441
Матч не смотрел, но игрок арсенала реально упал просто так.....девочка одним словом)
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chegevaro
1521190611
Судью выгнать из УЕФА и сделать переигровку )
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Cupota
1521194112
ЦСКА отомстит.
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