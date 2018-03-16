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    Гаттузо отказался комментировать судейство в матче против «Арсенала»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отказался комментировать работу судейской бригады в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом». По его словам, судьи ошибаются так же, как это делают зачастую футболисты.

    «Я горжусь своими ребятами. Мы проиграли на Сан Сиро, но не сегодня. Меня злит, что мы перестали играть при счете 2:1. Я не хочу видеть уязвимую команду.

    Не буду комментировать судейство, игроки ошибаются, то же происходит и с судьями», – приводит слова Гаттузо Sport Mediaset.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Милан» завершился со счетом 3:1 (первая игра – 2:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2018 10:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +223

      Cupota 16 марта 2018, 12:55

      ЦСКА отомстит.

      0
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 16 марта 2018, 11:56

      Судью выгнать из УЕФА и сделать переигровку )

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 марта 2018, 11:20

      Матч не смотрел, но игрок арсенала реально упал просто так.....девочка одним словом)

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 16 марта 2018, 11:10

      Да уж,засудили

      2
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 16 марта 2018, 10:22

      ну на видео контакт был и главный судья имел право поставить. Вопрос в другом - какого черта ставить судей за ворота, если они все равно долбятся в глаза. На моей памяти Гаттузо первый и единственный тренер, который не обвиняет судей в игре своих игроков. Молодец, удачи, думаю у него все получится, доверили бы сезончик откатать еще...

      3
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > КонтриК 16 марта 2018, 10:37

      Эти макаки прыгают за воротами и следят за тем был ли гол или нет, хотя все ровно ни черта не видят, а остальное в их обязанности не входит.

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul > Бабушка Зильзиля 16 марта 2018, 11:55

      Вот для чего нужны видеоповторы. Отпадает нужда в судьях за воротами. Какая сумма сэкономится.

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      Рейтинг: +205

      chegevaro > Nimnul 16 марта 2018, 11:56

      там за мониторами такие же долбуны будут сидеть.

      0
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Nimnul 16 марта 2018, 13:22

      Согласен!

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