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    Форсберг не думает о победе в Лиге Европы

    Полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг не торопится мечтать о победе в Лиге Европы после выхода в четвертьфинал этого турнира. Футболист отметил, что немецкая команда идет от матча к матчу, не забегая далеко вперед.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

    — Сейчас результаты «РБ Лейпциг» в Лиге Европы значительно лучше, чем в Бундеслиге. Как вы можете объяснить это? Неужели в еврокубках проще?

    — Трудно сказать, почему так. (Смеется) Есть определенная разница между матчами в Бундеслиге и Лиге Европы, хотя, на мой взгляд, наша команда и на внутренней арене показывает хороший футбол. Мы всегда идем от игры к игре. Самая важная для нас — каждая следующая. «РБ Лейпциг» прогрессирует, приобретая ценный опыт в Европе в этом сезоне.

    — «РБ Лейпциг» уже в четвертьфинале. Задумываетесь о победе в Лиге Европы?

    — Пока нет. Будем делать все возможное, а там посмотрим. Как я сказал, мы просто идем от игры к игре. Интересно, что подбросит нам жеребьевка.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.03.2018 08:42
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