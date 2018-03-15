Радимов: «Зенит» пройдет в четвертьфинал Лиги Европы»

Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями в от матча клуба с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Я думаю, что игроки «Зенита» с первых минут побегут большими силами в атаку, потому что команде нужно отыгрываться. В итоге они добьются своего и пройдут дальше в 1/4 финала Лиги Европы.

Не думаю, что этот матч можно назвать последним шансом для Манчини. Что касается травмы Мамманы, то потеря любого игрока всегда сказывается на игре команды», — сказал Радимов.

Напомним, Маммана накануне получил разрыв крестообразных связок колена. Игрок был успешно прооперирован в Риме.