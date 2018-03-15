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    Радимов: «Зенит» пройдет в четвертьфинал Лиги Европы»

    Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями в от матча клуба с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Я думаю, что игроки «Зенита» с первых минут побегут большими силами в атаку, потому что команде нужно отыгрываться. В итоге они добьются своего и пройдут дальше в 1/4 финала Лиги Европы.

    Не думаю, что этот матч можно назвать последним шансом для Манчини. Что касается травмы Мамманы, то потеря любого игрока всегда сказывается на игре команды», — сказал Радимов.

    Напомним, Маммана накануне получил разрыв крестообразных связок колена. Игрок был успешно прооперирован в Риме.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2018 16:13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 11:27

      Радимова переквалифицировали.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 18:30

      шансы хорошие, но постараться придется очень сильно.

      3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 15 марта 2018, 17:55

      Вообще то, Радимов полузащитником всегда был.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > petrucho-spb 15 марта 2018, 19:50

      на шахматном турнире знакомятся гроссмейстеры. Один представляется " Полугаевский, второй отвечает : Полуталь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 15 марта 2018, 17:50

      Сегодня посмотрим, но в любом случае желаю ему удачи и победы с немцами!

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 15 марта 2018, 17:46

      В следующем году

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3955

      Kollljan 15 марта 2018, 17:25

      Думаю, что уже никто никуда не пройдет.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 15 марта 2018, 17:16

      Будем надеяться на лучшее, но с такой игрой...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 марта 2018, 17:14

      В душе надеюсь, что пройдут, хотя, остатки мозгов думают настороженно...
      А что раньше-то не бежали в атаку?!:))

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      Рейтинг: +351

      simoron81 15 марта 2018, 17:14

      ждеем победы и будем болеть за российские команды...

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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 15 марта 2018, 17:05

      Собираюсь на стадион с тяжелым сердцем. Немцы хороши. Очень хороши. Но надеюсь, что родные стены на дадут пропустить и позволять победить. Пусть даже минимально. Верим в Зенит!

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