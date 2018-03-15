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    «Барселона» нанесла меньше всех ударов в 1/8 финала ЛЧ

    В прошедшую среду состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Барселона» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:0 (первый матч – 1:1).

    За 90 минут футболисты «Барселоны» нанесли меньше всех ударов на этой стадии турнира (16 за 2 матча), сообщает InStat. При этом каталонцы продемонстрировали высокую эффективность при реализации моментов. В среднем на один гол игроки «Барсы» затратили лишь четыре удара.

    Меньше на этой стадии потребовалось только игрокам «Манчестер Сити» (3,8 удара). На третьем месте располагается «Ювентус» (4,3).

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 10:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 марта 2018, 10:47

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