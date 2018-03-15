«Барселона» нанесла меньше всех ударов в 1/8 финала ЛЧ

В прошедшую среду состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Барселона» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:0 (первый матч – 1:1).

За 90 минут футболисты «Барселоны» нанесли меньше всех ударов на этой стадии турнира (16 за 2 матча), сообщает InStat. При этом каталонцы продемонстрировали высокую эффективность при реализации моментов. В среднем на один гол игроки «Барсы» затратили лишь четыре удара.

Меньше на этой стадии потребовалось только игрокам «Манчестер Сити» (3,8 удара). На третьем месте располагается «Ювентус» (4,3).