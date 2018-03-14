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    Манчини: «В отличие от многих других команд РФПЛ, «Зенит» играет в футбол»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини сравнил свою команду с конкурентами по РФПЛ, не всех из которых, по мнению итальянца, играют в футбол.

    «Мы много подаем в штрафную кроссами? Это тот футбол, к которому я стремлюсь. Это значит, что мы играем в открытый, атакующий футбол и что мы вообще играем, в отличие от множества других команд чемпионата.

    Если не ошибаюсь, то до последнего или предпоследнего тура мы были лучшей командой по соотношению забитых и пропущенных голов и вообще по игре и количеству забитых дома голов. Это как раз то направление, в котором мы будем продолжать двигаться», – сказал тренер.

    «Зенит» в РФПЛ идет пятым.

    Источник: Спорт FM

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    14.03.2018 21:03
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 марта 2018, 14:00

      Соглашусь, что Зенит умеет играть. Беда лишь в том, что увидеть это можно крайне редко. А в основном, поперёк да назад

      0
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 15 марта 2018, 12:28

      типичная евро-западная политика, обвинить ВСЕХ и ВСЯ во всех грехах, но не признать своей вины, политика страуса-индюка.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 15 марта 2018, 11:46

      Всё правильно.Зенит играет в открытый,атакующий футбол,но только в настольный.

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 15 марта 2018, 11:24

      Хейтеров набежало не мало,а ведь в его словах есть правда,да Зенит сейчас играет откровенно плохо,но он пытается играть в атакующий футбол,а что делает большая часть команд,строят автобус в штрафной и пытаются поймать удачу в контр атаках и при всём уважении вам нравиться смотреть такой футбол где вся игра складывается из: выбей на чужую половину, а вось нашему бегунку повезёт,мне нет.У нас по большёму счёту только 3 команды пытаются играть в современный скоростной футбол это:Зенит,Спартак,Краснодар,остальные периодически что то пытаются показать.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 10:10

      да неужели? как раз ваша с позволения сказать "игра" и вызывает вопросы и сомнения.

      5
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      Рейтинг: +324

      hellkid 15 марта 2018, 09:29

      ААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА!!!!!!!
      отличная шутка, Манчини, давай еще :)

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 марта 2018, 07:27

      Ну если это футбол-то желаю вам играть и дальше именно так.

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2018, 05:52

      Да пошутил он. У нас никто в футбол не играет. Уже лет шесть.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Zeff 16 марта 2018, 13:21

      У нас игроки не играют - бегают по газону, а затем идут в кассу- в большинсве своём,хотя некоторые могут показать красивый футбол .

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      Рейтинг: +300

      Zeff > ZENIT-59 17 марта 2018, 01:19

      На состав не наскрести будет.

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      Рейтинг: +46

      kirya088 15 марта 2018, 01:03

      Чо пил, иностранец?

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 15 марта 2018, 00:10

      Он идиот!

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