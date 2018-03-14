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  • Манчини: «В отличие от многих других команд РФПЛ, «Зенит» играет в футбол»

Манчини: «В отличие от многих других команд РФПЛ, «Зенит» играет в футбол»

14 марта 2018, 21:03
42

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини сравнил свою команду с конкурентами по РФПЛ, не всех из которых, по мнению итальянца, играют в футбол.

«Мы много подаем в штрафную кроссами? Это тот футбол, к которому я стремлюсь. Это значит, что мы играем в открытый, атакующий футбол и что мы вообще играем, в отличие от множества других команд чемпионата.

Если не ошибаюсь, то до последнего или предпоследнего тура мы были лучшей командой по соотношению забитых и пропущенных голов и вообще по игре и количеству забитых дома голов. Это как раз то направление, в котором мы будем продолжать двигаться», – сказал тренер.

«Зенит» в РФПЛ идет пятым.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (42)
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Shogun
1521050674
Хахахахахахахахахахахахахаххахахаххахахаххааххахахаххахахахахахахахахахахах
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insider_retro
1521050908
А мне нравится как играет в футбол неуступчивый Урал, стабильная Уфа и задорный Анжи!.. Может, они играют не кроссами, пусть временами скучно, но они играют...
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Eddyson
1521051524
Шах и мат, критики.
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sidors32
1521052443
Пожалуй я не буду больше заходить на юмористические сайты. Здесь стало намного веселее.
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Полная Канистра
1521052496
какие красивые но не правдивые слова про свой клуб похоже у мани истерика началась от бессилия
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ваавва
1521052660
Болельщикам Зенита больно наверно после этой чепухи, одни навесы и больше нихера , во время Халка Зенит реально играл в футбол ,а сейчас пфу.
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VVM1964
1521054402
" Вы все дураки , а я умный " - думаю , что это имел в виду " великий " тренер . )))
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Диктор
1521088070
Ну если это футбол-то желаю вам играть и дальше именно так.
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hellkid
1521095366
ААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА!!!!!!! отличная шутка, Манчини, давай еще :)
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OfaZavr
1521097838
да неужели? как раз ваша с позволения сказать "игра" и вызывает вопросы и сомнения.
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