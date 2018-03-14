Манчини: «В отличие от многих других команд РФПЛ, «Зенит» играет в футбол»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини сравнил свою команду с конкурентами по РФПЛ, не всех из которых, по мнению итальянца, играют в футбол.

«Мы много подаем в штрафную кроссами? Это тот футбол, к которому я стремлюсь. Это значит, что мы играем в открытый, атакующий футбол и что мы вообще играем, в отличие от множества других команд чемпионата.

Если не ошибаюсь, то до последнего или предпоследнего тура мы были лучшей командой по соотношению забитых и пропущенных голов и вообще по игре и количеству забитых дома голов. Это как раз то направление, в котором мы будем продолжать двигаться», – сказал тренер.

«Зенит» в РФПЛ идет пятым.