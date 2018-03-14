Манчини: «В отличие от многих других команд РФПЛ, «Зенит» играет в футбол»

Соглашусь, что Зенит умеет играть. Беда лишь в том, что увидеть это можно крайне редко. А в основном, поперёк да назад
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини сравнил свою команду с конкурентами по РФПЛ, не всех из которых, по мнению итальянца, играют в футбол.
«Мы много подаем в штрафную кроссами? Это тот футбол, к которому я стремлюсь. Это значит, что мы играем в открытый, атакующий футбол и что мы вообще играем, в отличие от множества других команд чемпионата.
Если не ошибаюсь, то до последнего или предпоследнего тура мы были лучшей командой по соотношению забитых и пропущенных голов и вообще по игре и количеству забитых дома голов. Это как раз то направление, в котором мы будем продолжать двигаться», – сказал тренер.
«Зенит» в РФПЛ идет пятым.