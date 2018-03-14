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  • Манчини поставил Лигу Европы выше по значимости, чем чемпионат России

Манчини поставил Лигу Европы выше по значимости, чем чемпионат России

14 марта 2018, 14:55
40

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии ответного матча с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы назвал данный турнир более значимым для него, чем чемпионат России. Специалист отметил иной подход команд к играм в ЛЕ.

«В Лиге Европы нам играть значительно легче. Дело в том, что в этом турнире все команды стремятся к победе. А в чемпионате России команды играют для того, чтобы не проиграть.

Лично для меня Лига Европы — более важный турнир. Но и в Лиге Европы, и в чемпионате России мы будем стремиться к максимальному результату», – сказал Манчини.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (40)
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insider_retro
1521034261
Играть, пожалуй, надо везде, а не там, где легче! К тому же, я думаю, что руководство другие цели ставило коучу, а не то, что он теперь себе скромно нарезает!..
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Обер-КанцлерЪ
1521034438
Логично, Чемпионат России уже про$рал, а в ЛЕ осталась надежда на чудо завтра. Зачем только было говорить "в чемпионате России команды играют для того, чтобы не проиграть" ?? Кусаешь руку, которая тебя кормит! Одумайся, собака!
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Krossmen73
1521035560
Вообще то в футболе и принято стараться не проиграть сопернику.Это как минимум.Ну а максимум естественно победа.Так что что-то Манчини походу дела не понимает что говорит.Либо толмач хреново перевёл смысл сказанного.А вообще то нефиг оправдывать свой провал и никчемность в чемпе сменой приоритетов.Для Зенита чемпионство всегда было на первом месте.Я не болельщик Зенита,даже наоборот.Но то что творится с командой вызывает большое недоумение и грусть.Такая яркая команда с ТАААКИМИ возможностями и такая непруха с рулевыми...Обидно за Питер....обидно...
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ОЛЕГ К.
1521035777
Вот завтра будет веселуха если Зенит не выйдет в 1/4.
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VIKZH
1521038731
По моему живёт мистер по заветам Аркадия Гайдара: нам бы ночь постоять да день продержаться на окладе. Вот если вылетит, что бедалаге говорить тогда? Все просрал
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Приус
1521039449
Прав по поводу наших автобусов. Но посмотрим как сыграют с играющими немцами.
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Svoysvoemubrat
1521040021
Последняя ставка, как бы немцы её не перебили.
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Чермындыр
1521040971
Посмотрим, как он запоет, вылетев из нее в четверг.
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OfaZavr
1521044029
хороший тренер (это не про Манчини) никогда не будет разделять турниры и выбирать где легче.
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zigbert
1521047771
Приоритеты расставлены,теперь вперед по намеченному курсу.
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