Манчини поставил Лигу Европы выше по значимости, чем чемпионат России

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии ответного матча с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы назвал данный турнир более значимым для него, чем чемпионат России. Специалист отметил иной подход команд к играм в ЛЕ.

«В Лиге Европы нам играть значительно легче. Дело в том, что в этом турнире все команды стремятся к победе. А в чемпионате России команды играют для того, чтобы не проиграть.

Лично для меня Лига Европы — более важный турнир. Но и в Лиге Европы, и в чемпионате России мы будем стремиться к максимальному результату», – сказал Манчини.