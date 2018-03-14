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    Манчини поставил Лигу Европы выше по значимости, чем чемпионат России

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии ответного матча с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы назвал данный турнир более значимым для него, чем чемпионат России. Специалист отметил иной подход команд к играм в ЛЕ.

    «В Лиге Европы нам играть значительно легче. Дело в том, что в этом турнире все команды стремятся к победе. А в чемпионате России команды играют для того, чтобы не проиграть.

    Лично для меня Лига Европы — более важный турнир. Но и в Лиге Европы, и в чемпионате России мы будем стремиться к максимальному результату», – сказал Манчини.

    Источник: Sport24

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    14.03.2018 14:55
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +2390

      baden69 14 марта 2018, 22:51

      Проиграв ЧР можно уже сказать, что ЛЕ более значима, тем более что через ЛЕ можно попасть напрямую в ЛЧ, а в ЧР теперь Зениту даже в тройку сложно попасть с такой игрой.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 марта 2018, 22:42

      В ЛЕ нормальные играют команды, а не автобусы дешевые.

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 14 марта 2018, 21:47

      а вообще, надеюсь, завтра состоиться контрольный выстрел в итальянскую голову...

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 14 марта 2018, 21:46

      я первый, кто тут написал - "еще бы! ведь чемпионат России он уже просрал!"

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 14 марта 2018, 21:34

      Я тоже, когда в преферанс про.бу, говорю, что в дурака игра умнее)))))

      0
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      Рейтинг: +161

      sidors32 14 марта 2018, 21:04

      Это интересно - из статьи на soccer.ru от 13.07.2017г. "Два подряд скомканных сезона в РФПЛ подсказывают, что болезнь давняя, а незнание симптомов помешает Фурсенко и Манчини ее вылечить."

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 марта 2018, 20:58

      хаа сразу видно свою слабость показал СЛАБАК И НЕУДАЧНИК

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 20:16

      Приоритеты расставлены,теперь вперед по намеченному курсу.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 19:13

      хороший тренер (это не про Манчини) никогда не будет разделять турниры и выбирать где легче.

      7
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 14 марта 2018, 18:25

      Пора возвращать практику - тренеры наши и игроки наши.

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