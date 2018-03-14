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    «Зенит» должен будет выплатить Манчини девять миллионов в случае его увольнения

    «Зениту» придется заплатить крупную неустойку главному тренеру Роберто Манчини в случае, если с ним будет досрочно разорван контракт. По неофициальным данным, зарплата итальянца в питерской команде составляет 4,5 миллиона евро в год.

    «В случае досрочного расторжения «Зенит» будет обязан выплатить Манчини всю сумму, которая причиталась бы ему по соглашению до окончания срока его действия, то есть 9 миллионов евро, если отставка произойдет по окончании сезона, и чуть больше, если его уволят в ближайшее время», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.03.2018 14:21
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 08:47

      +++Кликнул эту новость, а тут аж около сотни комментов. Вижу все они "позитивные", точно, сказать больше нечего. Браво Зенит! Браво Газпрём!

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 15 марта 2018, 08:42

      За этим в Зеньку и идут)

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 15 марта 2018, 08:33

      они и прутся в зенит подзаработать,команду слили и компенсацию ещё получают

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 марта 2018, 01:01

      Руководство Зенита не один раз уже на эти грабли наступали и опять тоже самое !

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 14 марта 2018, 23:24

      сразу видно , что клуб не частный- тратят бабло как хотят!! кто там согласововал его назначения пускай платят из своего кармана!!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 14 марта 2018, 23:22

      блин достал газ мяс кормить тренеров из европы!! взяли пущай сидит, не справляется -опозорьте его так ,чтобы и в африку не стали приглашать!!!

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 14 марта 2018, 23:12

      не стоило было ломать команду...хотя бы взять одно-не подписали,не продлили контракт с данни

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 марта 2018, 22:38

      Переживает Фурсенко, неудачно как получилось: мог ведь и на 6 лет бестолкового тренера подписать! Лично Фурсенке было бы вдвое выгоднее.
      Долгов наделать он умеет, свой класс показал возглавляя РФС.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 14 марта 2018, 22:33

      Тренер - это всего лишь один из ... Правда,соглашусь, не самый последний из. Может быть надо и с футболистов спросить? И с руководства? Ясно что в команде разлад, но за это не один тренер отвечает. Можно вспомнить Эмери и "Спартак", Раньери и "Лестер". Конечно, самое простое отвалить неустойку, благо деньги не из своего кармана, и что дальше?

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      Рейтинг: +709

      monser08 > мы_не_рабы 15 марта 2018, 09:57

      В данном случае тренер это не один из..... он всю команду сломал под себя и это не работает, кто за это должен ответить, почему в контракте нет такого пункта???????

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > monser08 16 марта 2018, 16:34

      Я не думаю что Манчини сломал команду под себя. Ещё точно не сломал. Он выстраивает игру так, как её видит, под свою концепцию. Скорее всего это очередной конфликт между российскими и иностранными футболистами, который Манчини либо не может, либо не хочет решить. Любая диаспора, будь то бразильская или аргентинская - это зло для любого нашего клуба. А то что в контракте нет пункта об ответственности тренера, то это издержки нашего чемпионата. Не едут именитые тренеры к нам, поэтому приходится идти на такие уступки.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 марта 2018, 21:56

      Все руководство Зенита, включая Фурсетку, оставить без зарплаты 2 года.

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