«Зенит» должен будет выплатить Манчини девять миллионов в случае его увольнения

«Зениту» придется заплатить крупную неустойку главному тренеру Роберто Манчини в случае, если с ним будет досрочно разорван контракт. По неофициальным данным, зарплата итальянца в питерской команде составляет 4,5 миллиона евро в год.

«В случае досрочного расторжения «Зенит» будет обязан выплатить Манчини всю сумму, которая причиталась бы ему по соглашению до окончания срока его действия, то есть 9 миллионов евро, если отставка произойдет по окончании сезона, и чуть больше, если его уволят в ближайшее время», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.