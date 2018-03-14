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  • «Зенит» должен будет выплатить Манчини девять миллионов в случае его увольнения

«Зенит» должен будет выплатить Манчини девять миллионов в случае его увольнения

14 марта 2018, 14:21
78

«Зениту» придется заплатить крупную неустойку главному тренеру Роберто Манчини в случае, если с ним будет досрочно разорван контракт. По неофициальным данным, зарплата итальянца в питерской команде составляет 4,5 миллиона евро в год.

«В случае досрочного расторжения «Зенит» будет обязан выплатить Манчини всю сумму, которая причиталась бы ему по соглашению до окончания срока его действия, то есть 9 миллионов евро, если отставка произойдет по окончании сезона, и чуть больше, если его уволят в ближайшее время», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (78)
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alp
1521026626
это ж каким дебилом нужно было быть, чтобы подписать такие отступные... сережа... ну ептваюмать!!
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Боцман59rus
1521027073
убогое болото, думаю за физруком уже очередь, такую халяву еще поискать!!!... а отступные фурсенка прописывал, с учетом своего процента при увольнении
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kykyi
1521029554
Такое впечатление, что тренеры приходят в Зенит только для того, чтобы досрочно разорвать контракт и получить бешеную компенсацию.
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insider_retro
1521032819
Раскрученный разоритель с неуёмной фантазией и врождённым чувством невиноватости...
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Дед Сергей
1521035947
Не надо ничего разрывать. Назначить старшего тренера, пусть он и работает с командой. А макаронник чтобы два года ходил с восьми до шести на работу и отсиживал все тренировки и занятия на жестком стульчике, в любую погоду. И ни каких смартфонов в рабочее время и контактов! Через месяца 2-3 сам проситься будет отпустить.
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ОЛЕГ К.
1521036093
Так он этого и добивается глядя на Капелло и Спалетти.
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shinnik
1521039983
Луческу ржёт..
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Svoysvoemubrat
1521040146
Если бы руководство платило из своего кармана, а так, как с гуся вода.
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Одинокий волк Маквейд
1521040560
Дядя в шоколаде при любом раскладе.
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Братья Васильевы
1521041353
Если обделается, то Роберто получит 9 лямов, а условный тренер Пупкин - по шее. А если результат одинаков, зачем платить больше?
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