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    Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Севилье» и вылетел из турнира

    «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил на своем поле «Севилье» – 1:2.

    На два гола нападающего гостей Виссама Бен-Йеддера хозяева смогли ответить лишь одним забитым мячом форварда Ромелу Лукаку.

    Напомним, первая встреча команда завершилась вничью – 0:0. Таким образом, команда Жозе Моуринью вылетела из турнира.

    Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Севилья (Испания)– 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 74; 0:2 – Бен-Йеддер, 78; 1:2 – Лукаку, 84.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия (Мата, 77), Смоллинг, Байи, Янг, Матич, Феллаини (Погба, 60), Лингард (Марсьяль, 77), Санчес, Рэшфорд, Лукаку.

    «Севилья»: Рико, Меркадо, Кьер, Ленгле, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Корреа (Гайс, 89), Васкес (Писсаро, 88), Сарабия (Бен-Йеддер, 72), Муриэль.

    Предупреждения: Рэшфорд, 90 – Банега, 5; Бен-Йеддер, 78; Корреа, 88; Сарабия, 90.

    Первый матч – 0:0

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2018 00:36
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +288

      фантоци 14 марта 2018, 13:54

      Маур уже реально бесит,нахера Санчеса брали ? Понятно же было что не их игрок.он играл в арсенале мог заиграть в сити, но в мю , с мауром во главе,НЕТ.Нормально играли до его прихода ,зарплата космическая,а толку?

      0
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 14 марта 2018, 10:38

      Мешок с деньгами вкупе с автобусом, от мю одна история осталась..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 10:07

      Мало кто ожидал победы Севильи.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 09:52

      да уж, но с такой игрой МЮ ничего удивительного.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 14 марта 2018, 09:12

      Ой! А как же крики, что "АПЛ - ЛУЧШАЯ ЛИГА В МИРЕ!"????
      Где все выскочки?))
      А на деле - опять английский гранд в САМОМ ПРЕСТИЖНОМ ТУРНИРЕ МИРА выхватил за щеку от испанского середняка..
      Бывает же!

      Я понимаю - вы еще рассчитываете на Сити - типа - вон у нас какая крутая команда (накупленная шейхами из Эмиратов)..
      Но вот я, хоть и очень уважаю Пепа, буду рад посмотреть на ваши кислые е**еты, если Сити вылетит, например, в 1/4 или 1/2..

      -1
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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 14 марта 2018, 08:32

      Молодца севилья!

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 14 марта 2018, 08:26

      Что мешало МЮ играть хотя бы половину матча так, как последние 5 минут? У команды просто нет мотивации.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 марта 2018, 07:05

      Сдуется маур походу

      2
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 14 марта 2018, 06:11

      Позор...

      1
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      Рейтинг: +116

      ron 80 14 марта 2018, 05:28

      Вот и раздница между апл и ла.5-я команда ла лиги , имеет 2-ую команду апл, да ещё и на поле мю.

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