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Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Севилье» и вылетел из турнира

14 марта 2018, 00:36
82

«Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил на своем поле «Севилье» – 1:2.

На два гола нападающего гостей Виссама Бен-Йеддера хозяева смогли ответить лишь одним забитым мячом форварда Ромелу Лукаку.

Напомним, первая встреча команда завершилась вничью – 0:0. Таким образом, команда Жозе Моуринью вылетела из турнира.

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Севилья (Испания)– 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 74; 0:2 – Бен-Йеддер, 78; 1:2 – Лукаку, 84.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия (Мата, 77), Смоллинг, Байи, Янг, Матич, Феллаини (Погба, 60), Лингард (Марсьяль, 77), Санчес, Рэшфорд, Лукаку.

«Севилья»: Рико, Меркадо, Кьер, Ленгле, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Корреа (Гайс, 89), Васкес (Писсаро, 88), Сарабия (Бен-Йеддер, 72), Муриэль.

Предупреждения: Рэшфорд, 90 – Банега, 5; Бен-Йеддер, 78; Корреа, 88; Сарабия, 90.

Первый матч – 0:0

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Севилья Лукаку Ромелу Бен-Йеддер Виссам
Комментарии (82)
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Dimka_Foxy
1520977047
Ахахах, маур сам в своём же автобусе сгорел)
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3ton
1520977071
Респиктос Севильи Заслуженно обыграли МЮ Севилью с победой
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Eddyson
1520977101
Мауринья, давай до свидания.
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Татарин за ЦСКА
1520977196
Хаха,позор МЮ,позор мауринье!!!Игра просто позорная со стороны МЮ!!!Севилья просто умницы,так держать!!!
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de bruyne
1520977290
Жозе еще раз повторяя он не тренер... состав мю автобус челси автобус интер автобус... хотя автобус интера сработала... что мю что псж играками богаты а тренерами нет... сэр алекс ушел и мю пропал
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Патронташ
1520977522
Прощай,маур! В игре под названием футбол ты давно себя исчерпал.Смирись и уйди писать мемуары.То, во что ты принуждаешь играть игроков, уже нельзя футболом назвать.
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IVANRUS777
1520977740
Алекс Фергюсон наверное просто в а...е от такой искромётный игры игроков МЮ и "тренерского гения" Моуриньо. Мне кажется Маур не понимает, что сейчас он сделал для всех болельщиков Юнайтед по всему миру, для него футбольный клуб это какая то игрушка стала для развлечения. Тут даже оправданий никаких быть не может, увольте его на х.е р.!
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ВЛАДИВОСТОК
1520977798
Всегда в Английском Чемпионате не любил МЮ.............мерзкая команда.........Доволен тем что они проиграли . Всегда лично для меня , только лучший клуб Англии " Ливерпуль ", он всегда будет ЛУЧШИМ !!!
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starche
1520977918
Физрук вновь показал свою немощь. Имея кучу дорогущих звёзд не смог уберечь свой автобус от позора!
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Вомбат
1520978387
На победу Севильи была робкая надежда, все-таки МЮ - гранд, монстр. Но надежда была - нынешний МЮ гранд с червоточиной (Погба в роли почти Денисова, Санчес в роли почти Халка). Когда Санчес и Погба оба на поле играет либо кто-то один из них, либо никто. В итоге у Севильи все получилось, а команда-автобус свалилась в кювет. Пустячок, а приятно.
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