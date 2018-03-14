Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Севилье» и вылетел из турнира

«Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил на своем поле «Севилье» – 1:2.

На два гола нападающего гостей Виссама Бен-Йеддера хозяева смогли ответить лишь одним забитым мячом форварда Ромелу Лукаку.

Напомним, первая встреча команда завершилась вничью – 0:0. Таким образом, команда Жозе Моуринью вылетела из турнира.

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Севилья (Испания)– 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 74; 0:2 – Бен-Йеддер, 78; 1:2 – Лукаку, 84.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия (Мата, 77), Смоллинг, Байи, Янг, Матич, Феллаини (Погба, 60), Лингард (Марсьяль, 77), Санчес, Рэшфорд, Лукаку.

«Севилья»: Рико, Меркадо, Кьер, Ленгле, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Корреа (Гайс, 89), Васкес (Писсаро, 88), Сарабия (Бен-Йеддер, 72), Муриэль.

Предупреждения: Рэшфорд, 90 – Банега, 5; Бен-Йеддер, 78; Корреа, 88; Сарабия, 90.

Первый матч – 0:0

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