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    Фанат «Зенита»: «Если тренеришка Манчини ответил мне в инстаграме, могу хоть за что-то его уважать»

    Болельщик санкт-петербургского «Зенита» Игорь Зелепухин прокомментировал перепалку в социальной сети с главным тренером команды Роберто Манчини. Фанат назвал итальянца тренеришкой.

    «Реакции, конечно же, не ожидал. Полагал, что это глас вопиющего в пустыне, а адресно хотелось обратиться к Манчини просто «по фану».

    Агрессия с его стороны насмешила и даже обрадовала. Не знаю уж лично Манчини это дело написал, или его smm-щик, но если сам тренеришка, то теперь хоть за что-то могу его уважать.

    Моя сестра бы тоже оценила, но ее, уж не знаю, к сожалению, или счастью, не существует. Отношусь к этой ситуации с огромной долей иронии», – сказал фанат «Петербургскому дневнику»..

    Манчини работает в «Зените» с лета 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2018 20:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 14 марта 2018, 17:03

      А причем тут его сестра, я чет так и не понял))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 10:09

      больной человек а не болельщик, детский сад. гадость сделал и доволен.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 14 марта 2018, 08:35

      У Залипухина всего то детство детство в опе взыграло. А оказывается с такой опой можно стать знаменитым на пару дней.

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 13 марта 2018, 21:49

      Чувак просто напридумывал что то и понеслось...

      Ну вот если подумать Манчини делать нечего как ему отвечать...

      кто он и кто манчини..

      Но за самопиар + заслужил, молодец, девочка дала наконец.

      -1
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 13 марта 2018, 21:28

      Это дзюбы левая страничка

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 марта 2018, 21:03

      Послать Мистера(да пусть такого) на хрен..и стать знаменитым..
      Зеле Пухин...Игорёк..Зая наш..

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 20:39

      Вот это дааааа,вот это камень в огород манчини!!!!
      Опять тренеришка!!!

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