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  • Фанат «Зенита»: «Если тренеришка Манчини ответил мне в инстаграме, могу хоть за что-то его уважать»

Фанат «Зенита»: «Если тренеришка Манчини ответил мне в инстаграме, могу хоть за что-то его уважать»

13 марта 2018, 20:35
7

Болельщик санкт-петербургского «Зенита» Игорь Зелепухин прокомментировал перепалку в социальной сети с главным тренером команды Роберто Манчини. Фанат назвал итальянца тренеришкой.

«Реакции, конечно же, не ожидал. Полагал, что это глас вопиющего в пустыне, а адресно хотелось обратиться к Манчини просто «по фану».

Агрессия с его стороны насмешила и даже обрадовала. Не знаю уж лично Манчини это дело написал, или его smm-щик, но если сам тренеришка, то теперь хоть за что-то могу его уважать.

Моя сестра бы тоже оценила, но ее, уж не знаю, к сожалению, или счастью, не существует. Отношусь к этой ситуации с огромной долей иронии», – сказал фанат «Петербургскому дневнику»..

Манчини работает в «Зените» с лета 2017 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (7)
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Татарин за ЦСКА
1520962750
Вот это дааааа,вот это камень в огород манчини!!!! Опять тренеришка!!!
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shinnik
1520964224
Послать Мистера(да пусть такого) на хрен..и стать знаменитым.. Зеле Пухин...Игорёк..Зая наш..
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Liverpool#krasnodar
1520965711
Это дзюбы левая страничка
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Dimon 007
1520966996
Чувак просто напридумывал что то и понеслось...
Ну вот если подумать Манчини делать нечего как ему отвечать...
кто он и кто манчини..
Но за самопиар + заслужил, молодец, девочка дала наконец.
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neveldomha
1521005747
У Залипухина всего то детство детство в опе взыграло. А оказывается с такой опой можно стать знаменитым на пару дней.
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OfaZavr
1521011384
больной человек а не болельщик, детский сад. гадость сделал и доволен.
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Nekit92
1521036220
А причем тут его сестра, я чет так и не понял))
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