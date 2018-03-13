Фанат «Зенита»: «Если тренеришка Манчини ответил мне в инстаграме, могу хоть за что-то его уважать»

Болельщик санкт-петербургского «Зенита» Игорь Зелепухин прокомментировал перепалку в социальной сети с главным тренером команды Роберто Манчини. Фанат назвал итальянца тренеришкой.

«Реакции, конечно же, не ожидал. Полагал, что это глас вопиющего в пустыне, а адресно хотелось обратиться к Манчини просто «по фану».

Агрессия с его стороны насмешила и даже обрадовала. Не знаю уж лично Манчини это дело написал, или его smm-щик, но если сам тренеришка, то теперь хоть за что-то могу его уважать.

Моя сестра бы тоже оценила, но ее, уж не знаю, к сожалению, или счастью, не существует. Отношусь к этой ситуации с огромной долей иронии», – сказал фанат «Петербургскому дневнику»..

Манчини работает в «Зените» с лета 2017 года.