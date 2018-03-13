Ловчев: «Судьба Манчини в «Зените» связана с судьбой Фурсенко»

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, что будущее главного тренера «Зенита» Роберто Манчини связано с президентом клуба Сергеем Фурсенко, который лоббировал назначение итальянца на этот пост.

«С некоторых пор в Санкт-Петербурге перестали верить в отечественных тренеров и стали делать ставку на иностранцев. Началось это с Петржелы. Сейчас у руля команды стоит Манчини. У него богатый послужной список, но тренер каждый раз должен доказывать с нуля, что он чего-то стоит.

Пока игра «Зенита» не впечатляет, а Манчини начал говорить о судействе, а не о том, что футболисты, которых он просил купить, не могут в течение двух матчей забить один гол в ворота далеко не лидеров нашего чемпионата.

Мы видим, что руководство «Зенита» всегда полностью доверяет тренеру в плане покупки новичков и выполняет все его требования. Сейчас Манчини накупили пятерых аргентинцев. А если его уволят, кто с его наследством будет разбираться? Может, новый тренер одного-двух и оставит, а с остальными что делать?

Каково будущее Манчини в «Зените» в случае неудачного результата в этом сезоне? Думаю, его судьба связана с судьбой Фурсенко, которому уже во второй раз доверили клуб. Судя по всему, Фурсенко верит в итальянца, он лоббировал его кандидатуру в сборную России. Но если не будет результата, то у Фурсенко два пути: убеждать высшее руководство, что Манчини надо дать еще время, либо признать свою ошибку. Тогда клубу придется выплатить тренеру большую компенсацию за разрыв контракта», – считает Ловчев.

После 22 туров «Зенит» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 балов.