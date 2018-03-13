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    Ловчев: «Судьба Манчини в «Зените» связана с судьбой Фурсенко»

    Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, что будущее главного тренера «Зенита» Роберто Манчини связано с президентом клуба Сергеем Фурсенко, который лоббировал назначение итальянца на этот пост.

    «С некоторых пор в Санкт-Петербурге перестали верить в отечественных тренеров и стали делать ставку на иностранцев. Началось это с Петржелы. Сейчас у руля команды стоит Манчини. У него богатый послужной список, но тренер каждый раз должен доказывать с нуля, что он чего-то стоит.

    Пока игра «Зенита» не впечатляет, а Манчини начал говорить о судействе, а не о том, что футболисты, которых он просил купить, не могут в течение двух матчей забить один гол в ворота далеко не лидеров нашего чемпионата.

    Мы видим, что руководство «Зенита» всегда полностью доверяет тренеру в плане покупки новичков и выполняет все его требования. Сейчас Манчини накупили пятерых аргентинцев. А если его уволят, кто с его наследством будет разбираться? Может, новый тренер одного-двух и оставит, а с остальными что делать?

    Каково будущее Манчини в «Зените» в случае неудачного результата в этом сезоне? Думаю, его судьба связана с судьбой Фурсенко, которому уже во второй раз доверили клуб. Судя по всему, Фурсенко верит в итальянца, он лоббировал его кандидатуру в сборную России. Но если не будет результата, то у Фурсенко два пути: убеждать высшее руководство, что Манчини надо дать еще время, либо признать свою ошибку. Тогда клубу придется выплатить тренеру большую компенсацию за разрыв контракта», – считает Ловчев.

    После 22 туров «Зенит» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 балов.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.03.2018 10:43
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 13 марта 2018, 20:04

      Да и МанСити при нем был не тот, что сейчас.

      6
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 13 марта 2018, 19:57

      Показатели хуже чем у Луческу и Боаша. Не волшебник.

      7
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 13 марта 2018, 19:41

      Посмотрите диаграмму места Зенита по турам, это тренд лузера без всяких обид. Разочарование года, золотая калоша.

      8
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      Рейтинг: +324

      hellkid > AlfavitЪ 14 марта 2018, 09:51

      "Золотой баклан" тоже подойдет как награда :)

      1
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      Рейтинг: +12

      Evgeniy132 13 марта 2018, 15:02

      Печально даже не совсем за результат, а за качество игры. Вообще не понятно что хочет привить команде Манчини. Команда не знает что делать с мячом в атаке, какие то не понятные забросы в штрафную (которые практически всегда проигрывают) и больше ничего. Нет идеи и мысли. Больно смотреть на этот Зенит.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 марта 2018, 13:14

      без всех ваших говенных советов разберутся

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 13 марта 2018, 12:56

      Очень скучаю по футболу в исполнении Зенита в бытность тренерами Ю.А. Морозова и Петржелы. И финансов таких не было и игра красивая у команды была, а главное играли свои воспитаники. А сейчас не пойми, что из команды сделали. Последний адекватный тренер был Спалети, хотя и он в Европе не блистал. А после него Боаш, Луческо, теперь Муческо-2 одни жалобы и подобие футбола! У Манчини есть Панюков, почему его не попробовать в нападении? Жалуется на отсутствие игроков смешно! Зачем продали Жулиано, избавились от Шатова?

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 13 марта 2018, 12:34

      Как бы глуп не был лично Фурсенко, в клубе не могут не понимать, что занять второе место, дающее право на группу ЛЧ, Зенит сможет только в результате эмоциональной встряски - немедленной замены тренера. Всем адекватным людям понятно, что при Манчини Зенит займет место не выше 4-го. Но клубу Зенит вовсе не так уж необходимо занимать второе место. Даже риск занять 6-7 место и остатья без ЛЕ менее важен, чем риск репутационных потерь клубного менеджмента в глазах Европы от досрочного увольнения именитого тренера. Ведь политика Зенита - приглашение именитых тренеров и закупка легионеров под их имена. А насколько эти именитые лучше наших тренеров - дело десятое.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 марта 2018, 12:17

      Миллер и Фурсенко на дружеской ноге,поэтому "расшатать"и "тронуть" с места "Фурсу" сложно.А вот Манчини точно "прокололся"со своими запросами по аргентинцам ,и результат на который надеялись и мечтали, уже садится в "паравоз",на очереди вылет из лиги УЕФА,а в дальнейшем "туман"как по игре ,так и по результату

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      Рейтинг: +4025

      raritet 13 марта 2018, 12:12

      Если в Европе, какой бы она не была , все таки есть определенные правила : если у тебя не получается, подаешь в отставку и ничего, как говориться личного. То у нас будут морочить голову народу такие как Мутко, занимая несколько постов и не отвечая при этом за результат и только когда под их руководством весь спорт попадает в такой тупик вселенского масштаба, что уже никто не может понять как из этого дерьма выбираться и что делать с этими господами. Второй в этом рейтинге -Фурсенко. Можно быть дилетантом в каком-то деле, но элементарный здравый смысл должен же подсказывать: новая команда не строиться быстро и , конечно, же опора должна быть не на иностранцев, кто бы они не были. Сегодня они здесь , завтра там, а клуб не развивается, а только платит за все новые покупки. Бердыева не стало у руля по понятным причинам- он не дал бы ходу такому развитию событий. Он специалист и не позволит откатчикам любого ранга руководить процессом, потому что цель одних -срубить как можно больше бабла, его цель построить команду и только во -вторых -заработать на трансферах.

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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 13 марта 2018, 12:06

      Самое что обидное. Что эта вся болотная кучка, только на деньгах государства жить может. У руля реального бизнеса ничего не сделают. Провалят.Это не топ менеджеры, это топ нахлебники.

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      Рейтинг: +145

      Danjer > Spartak Piter 13 марта 2018, 12:16

      Знаешь,я соглашусь с тобой,сколько они денег вбухали,можно было б уже действительно звездный клуб сделать,который мог бы бороться за ЛЧ...но нет же они вкалачивают миллиарды....а они дад в ЛЕ фаворитами то не считаются!!!!может руководство и не любит футбол вовсе,и неужели нету человека который подскажет,что это игрока надо купит,либо этого не нужно отпускать....резонанс какой то)))

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