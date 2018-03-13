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  • Ловчев: «Судьба Манчини в «Зените» связана с судьбой Фурсенко»

Ловчев: «Судьба Манчини в «Зените» связана с судьбой Фурсенко»

13 марта 2018, 10:43
19

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, что будущее главного тренера «Зенита» Роберто Манчини связано с президентом клуба Сергеем Фурсенко, который лоббировал назначение итальянца на этот пост.

«С некоторых пор в Санкт-Петербурге перестали верить в отечественных тренеров и стали делать ставку на иностранцев. Началось это с Петржелы. Сейчас у руля команды стоит Манчини. У него богатый послужной список, но тренер каждый раз должен доказывать с нуля, что он чего-то стоит.

Пока игра «Зенита» не впечатляет, а Манчини начал говорить о судействе, а не о том, что футболисты, которых он просил купить, не могут в течение двух матчей забить один гол в ворота далеко не лидеров нашего чемпионата.

Мы видим, что руководство «Зенита» всегда полностью доверяет тренеру в плане покупки новичков и выполняет все его требования. Сейчас Манчини накупили пятерых аргентинцев. А если его уволят, кто с его наследством будет разбираться? Может, новый тренер одного-двух и оставит, а с остальными что делать?

Каково будущее Манчини в «Зените» в случае неудачного результата в этом сезоне? Думаю, его судьба связана с судьбой Фурсенко, которому уже во второй раз доверили клуб. Судя по всему, Фурсенко верит в итальянца, он лоббировал его кандидатуру в сборную России. Но если не будет результата, то у Фурсенко два пути: убеждать высшее руководство, что Манчини надо дать еще время, либо признать свою ошибку. Тогда клубу придется выплатить тренеру большую компенсацию за разрыв контракта», – считает Ловчев.

После 22 туров «Зенит» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 балов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Ловчев Евгений Фурсенко Сергей
Комментарии (19)
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vgarakh
1520930363
А судьба Фурсенко от кого зависит? Прям интересно знать.
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Жентус
1520930855
Фурсенко уже развалил образование в стране) Теперь очередь Зенита
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Spartak Piter
1520931902
Фурсенко и в стране наворотил дел с братцем. Антироссийские дела только делал.
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Spartak Piter
1520931981
Самое что обидное. Что эта вся болотная кучка, только на деньгах государства жить может. У руля реального бизнеса ничего не сделают. Провалят.Это не топ менеджеры, это топ нахлебники.
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raritet
1520932320
Если в Европе, какой бы она не была , все таки есть определенные правила : если у тебя не получается, подаешь в отставку и ничего, как говориться личного. То у нас будут морочить голову народу такие как Мутко, занимая несколько постов и не отвечая при этом за результат и только когда под их руководством весь спорт попадает в такой тупик вселенского масштаба, что уже никто не может понять как из этого дерьма выбираться и что делать с этими господами. Второй в этом рейтинге -Фурсенко. Можно быть дилетантом в каком-то деле, но элементарный здравый смысл должен же подсказывать: новая команда не строиться быстро и , конечно, же опора должна быть не на иностранцев, кто бы они не были. Сегодня они здесь , завтра там, а клуб не развивается, а только платит за все новые покупки. Бердыева не стало у руля по понятным причинам- он не дал бы ходу такому развитию событий. Он специалист и не позволит откатчикам любого ранга руководить процессом, потому что цель одних -срубить как можно больше бабла, его цель построить команду и только во -вторых -заработать на трансферах.
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Garrincha58
1520936091
без всех ваших говенных советов разберутся
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Evgeniy132
1520942551
Печально даже не совсем за результат, а за качество игры. Вообще не понятно что хочет привить команде Манчини. Команда не знает что делать с мячом в атаке, какие то не понятные забросы в штрафную (которые практически всегда проигрывают) и больше ничего. Нет идеи и мысли. Больно смотреть на этот Зенит.
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AlfavitЪ
1520959310
Посмотрите диаграмму места Зенита по турам, это тренд лузера без всяких обид. Разочарование года, золотая калоша.
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Ахимас Вельде
1520960272
Показатели хуже чем у Луческу и Боаша. Не волшебник.
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Куртуазные манеры
1520960699
Да и МанСити при нем был не тот, что сейчас.
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