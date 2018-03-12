Рейнгольд – Манчини: «Дорогой мой, а ты думал тебе Месси и Роналду купят?! То судьи виноваты, то состав не тот...»

От Месси никто бы не отказался. Думаю, что никакой тренер этого мира. Будь , он Гвардиола, Клопп, или Маур. Никто не способен что-то сделать с практически новой командой за короткий период времени. Если в Ростове хотя бы такие мастера как Калачев, в ЦСКА пол-команды таких корифеев, То в Зените , куда ни плюнь , новые все люди. Скорее , можно удивляться тому что Зенит поначалу был на ходу....
Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера «Зенита» Роберто Манчини за недовольство составом и работой судей на матчах РФПЛ.
Под руководством итальянца петербургский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
«Хотел бы также сказать, что «Зенит» просто безобразно сыграл с «Ростовом». А ещe я слышал, что Манчини ещe на кого-то ругается, жалуется на селекцию! Дорогой мой, а ты думал тебе Месси и Роналду купят?! То судьи виноваты, то состав не тот...
В связи с этими разговорами команда играет под давлением, боится ошибиться. Сплошь примитивный футбол, так никто не играет сегодня!» – сказал Рейнгольд.