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    Рейнгольд – Манчини: «Дорогой мой, а ты думал тебе Месси и Роналду купят?! То судьи виноваты, то состав не тот...»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера «Зенита» Роберто Манчини за недовольство составом и работой судей на матчах РФПЛ.

    Под руководством итальянца петербургский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    «Хотел бы также сказать, что «Зенит» просто безобразно сыграл с «Ростовом». А ещe я слышал, что Манчини ещe на кого-то ругается, жалуется на селекцию! Дорогой мой, а ты думал тебе Месси и Роналду купят?! То судьи виноваты, то состав не тот...

    В связи с этими разговорами команда играет под давлением, боится ошибиться. Сплошь примитивный футбол, так никто не играет сегодня!» – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    12.03.2018 23:47
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +4025

      raritet 13 марта 2018, 16:24

      От Месси никто бы не отказался. Думаю, что никакой тренер этого мира. Будь , он Гвардиола, Клопп, или Маур. Никто не способен что-то сделать с практически новой командой за короткий период времени. Если в Ростове хотя бы такие мастера как Калачев, в ЦСКА пол-команды таких корифеев, То в Зените , куда ни плюнь , новые все люди. Скорее , можно удивляться тому что Зенит поначалу был на ходу....

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 марта 2018, 16:09

      деда я тебе тут во чё +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 12:15

      Добавить что либо трудно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 13 марта 2018, 11:04

      Пока команда снова не начнет состоять из питерских воспитанников,то в лучшем случае она будет хорошей "шабашкой" для легионеров и российской "лимиты" с забугорными пусть и бывшими звездными тренерами,а в худшем-просто финансово обеспеченным клубом,с отличным стадионом и командой,входящей в призовую тройку первенства!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 марта 2018, 10:50

      "Дорогой мой,а ты думал..." Да ни фига он так не думал и тебя,эксперт,на кую видал.

      -2
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 13 марта 2018, 10:20

      Пусть Данни и Аршавина в команду вернёт.

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 13 марта 2018, 10:01

      Вообще огонь слова!Ждем четверга и тут будет всё ясно.Не пройдём дальше ,топор уже будет поднят над Манчини и руль появляется на горизонте Семака.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 09:51

      все по делу сказал.

      3
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      Рейтинг: +691

      retiremen 13 марта 2018, 08:44

      Давали бы хоть историческую справку, кто такой Рейнгольд. Новость дают, а важность новости оценить сложно.
      Вот Манчини, ради Зенитовского блага пожертвовал сборной Италии и Кунь Лунем с 12 млн долларов в год. Разве он плохой? Да он, да он..... Слов нет кто он!!!
      Или может Уважаемый Рейнгольд отказался бы от Месси с Неймаром?

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 марта 2018, 08:35

      Дорогой,да не твой..
      Игрок сборной..

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