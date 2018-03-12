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  • Рейнгольд – Манчини: «Дорогой мой, а ты думал тебе Месси и Роналду купят?! То судьи виноваты, то состав не тот...»

Рейнгольд – Манчини: «Дорогой мой, а ты думал тебе Месси и Роналду купят?! То судьи виноваты, то состав не тот...»

12 марта 2018, 23:47
26

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера «Зенита» Роберто Манчини за недовольство составом и работой судей на матчах РФПЛ.

Под руководством итальянца петербургский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Хотел бы также сказать, что «Зенит» просто безобразно сыграл с «Ростовом». А ещe я слышал, что Манчини ещe на кого-то ругается, жалуется на селекцию! Дорогой мой, а ты думал тебе Месси и Роналду купят?! То судьи виноваты, то состав не тот...

В связи с этими разговорами команда играет под давлением, боится ошибиться. Сплошь примитивный футбол, так никто не играет сегодня!» – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Рейнгольд Валерий
Комментарии (26)
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Татарин за ЦСКА
1520887846
Зенит-это в последние дни просто команда для насмешек.!!!!!
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insider_retro
1520888093
Валерий Леонидович по-стариковски по живому прошёлся!.. Бескомпромиссно...
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h3LL1k
1520888142
не люблю его подводки и комментарии(Рейнгольда) ,но сейчас он от части прав....... как бы это не прискорбно звучало.....
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Shaitan.
1520888789
Рейнгольд последнее время адекватней стал, разумные мысли говорит)
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prezent2017
1520889236
Этого старого параноика кто спрашивал? Пусть про свин зудит!
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de bruyne
1520893338
Манчини мс когда ему пальцам покажи говори того купим и то нечего не смог кроме случайного чемпионства... неужели так трудно норм тренера поставит когда все равно тратится так пустую
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A.Conte
1520917261
Не трогайте Семака!!! Нанимайте дальше бесполезных тренеров вроде Манчини!
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OfaZavr
1520923890
все по делу сказал.
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yorgenbarenz
1520927438
"Дорогой мой,а ты думал..." Да ни фига он так не думал и тебя,эксперт,на кую видал.
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zigbert
1520932521
Добавить что либо трудно.
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