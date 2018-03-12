Невилл: «Каррагер допустил большую ошибку. Он не должен был так реагировать»

Телеведущий Sky Sports Гари Невилл прокомментировал отстранение коллеги Джейми Каррагера.

Экс-защитник «Ливерпуля» плюнул в машину болельщика «Манчестер Юнайтед», который сообщил ему счет встречи манкунианцев и скаузеров в 30 туре АПЛ (2:1). В автомобиле находилась 14-летняя девочка. Сегодня стало известно о том, что англичанин на неопределенный срок отстранен от работы.

«Только что послушал извинения Каррагера.

Ему нет оправданий, это большая ошибка. Он очень страстен по отношению к футболу, но в этом случае очевидно совершил ошибку. Он не должен был так реагировать.

Я работал с ним три года и не считаю, что этот инцидент должен нас разлучить», – написал бывший капитан «красных дьяволов» в твиттере.