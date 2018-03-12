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    Невилл: «Каррагер допустил большую ошибку. Он не должен был так реагировать»

    Телеведущий Sky Sports Гари Невилл прокомментировал отстранение коллеги Джейми Каррагера.

    Экс-защитник «Ливерпуля» плюнул в машину болельщика «Манчестер Юнайтед», который сообщил ему счет встречи манкунианцев и скаузеров в 30 туре АПЛ (2:1). В автомобиле находилась 14-летняя девочка. Сегодня стало известно о том, что англичанин на неопределенный срок отстранен от работы.

    «Только что послушал извинения Каррагера.

    Ему нет оправданий, это большая ошибка. Он очень страстен по отношению к футболу, но в этом случае очевидно совершил ошибку. Он не должен был так реагировать.

    Я работал с ним три года и не считаю, что этот инцидент должен нас разлучить», – написал бывший капитан «красных дьяволов» в твиттере.

    Источник: Twitter

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    12.03.2018 21:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 марта 2018, 22:08

      МЮ-шники не выигрывали у Ливерпуля свыше двух лет!! Сошли с ума от радости - трижды кричали Каррагеру в окно машины счёт 2:1.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 09:35

      и главное ни слова про провокатора, только Каррагера виноватым выставили а тому что можно так делать и дальше что-ли.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 08:44

      Скорей всего все уладится мирно.

      2
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      Рейтинг: +28

      A.Conte 13 марта 2018, 07:54

      Два дебила бл*

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 12 марта 2018, 23:16

      Пусть теперь ему эта девочка в рот насыт,будет все честно.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 22:10

      Ну началось.Теперь пусть кто-нибудь из Ливерпуля скажет что-нибудь.Судиться пусть начнут)))

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 марта 2018, 22:05

      Замусоленная тема...
      Думаю, что любой простой человек, не ограниченный рамками публичности и ответственности, в подобной ситуации не ограничился бы плевками... А за присутствие 14-ти летней девочки отвечает сопровождающий-придурок. ИМХО

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      Рейтинг: +2184

      LOKOfanatik19 > insider_retro 12 марта 2018, 22:42

      Джимми публичная личность, он не должен бл так реагировать. Он служет примером, понимаешь??? Не важно на девочку.... Просто пойми, сколько школьников уе это прочитало....

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