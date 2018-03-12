Каррагер – о плевке в машину болельщика «МЮ»: «Я впал в безумие. Мне нет оправданий»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал плевок в машину болельщика «Манчестер Юнайтед».

Во время движения по дороге мужчина сообщил англичанину счет в матче клубов (2:1 в пользу «красных дьяволов»), после чего эксперт Sky Sports плюнул в стекло его автомобиля.

«Я уже назвал свое поведение ужасным и готов повторить это еще раз. Разумеется, моего поступку нет оправданий. Не столь важно, в какой форме он был сделан и какую организацию я представлял.

Я отдаю себе отчет в том, что доставил боль этой семье и особенно – 14-летней девочке.

Почему я это сделал? Я просто впал в безумие. Это трудно объяснить. Это был тот момент, который люди осознают только после того, как он случился», – сказал Каррагер в эфире Sky.

Согласно последней информации, медиаконцерн отстранил специалиста от работы.