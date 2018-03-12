Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррагер – о плевке в машину болельщика «МЮ»: «Я впал в безумие. Мне нет оправданий»

    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал плевок в машину болельщика «Манчестер Юнайтед».

    Во время движения по дороге мужчина сообщил англичанину счет в матче клубов (2:1 в пользу «красных дьяволов»), после чего эксперт Sky Sports плюнул в стекло его автомобиля.

    «Я уже назвал свое поведение ужасным и готов повторить это еще раз. Разумеется, моего поступку нет оправданий. Не столь важно, в какой форме он был сделан и какую организацию я представлял.

    Я отдаю себе отчет в том, что доставил боль этой семье и особенно – 14-летней девочке.

    Почему я это сделал? Я просто впал в безумие. Это трудно объяснить. Это был тот момент, который люди осознают только после того, как он случился», – сказал Каррагер в эфире Sky.

    Согласно последней информации, медиаконцерн отстранил специалиста от работы.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2018 20:01
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 марта 2018, 22:03

      90+6'мин. Мохамед Салах (Ливерпуль) упустил шанс забить. Из вратарской площади пробил выше ворот! Надо же так...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 09:25

      а провокатор хренов случайно не хочет принести извинения, ведь из-за него все началось, еще бы наказать его больно чтобы в следующий раз думал что делает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 13 марта 2018, 07:58

      Тот придурочный "болельщик" этого заслужил: если тут кому и извиняться, то ему.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 13 марта 2018, 02:57

      Я бы как минимум так же сделал,а то и остановил бы провокатора дебильного...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +961

      Mr Green 12 марта 2018, 23:52

      Хоть и провокация, но надо быть сдержаннее, мог просто жёстко пошутить в ответ. А вот плевок, это не хорошо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 12 марта 2018, 21:13

      Надо срочно втридорога продать тачку, "освященную" Каррагером какому-нибудь болельщику Ливерпуля)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 12 марта 2018, 20:34

      Главное,что нашёл в себе стлы для извинений.А болельщик в любом случае поступил не хорошо,занимаясь провокаторством..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11