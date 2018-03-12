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    Sky отстранил Каррагера от работы за плевок в машину болельщика «МЮ»

    «Бомбардир» писал о возможном отстранении Джейми Каррагера от работы комментатора и ведущего на Sky Sports. Экс-защитник «Ливерпуля» плюнул в машину болельщика «Манчестер Юнайтед», который сообщил ему счет в матче клубов 30 тура АПЛ (2:1 в пользу манкунианцев).

    «Мы серьезно относимся к этой ситуации и осуждаем поступок Каррагера.

    Такое поведение ниже наших ожиданий от действий сотрудников», – говорится в заявлении концерна.

    Сообщалось, что в автомобиле находилась 14-летняя девочка.

    Источник: BBC

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    12.03.2018 19:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +563

      Damir07 12 марта 2018, 22:29

      Это показывает его умственные способности он еще осуждает ловрена что бы он включил мозги сперва пусть сам включит свои если вообще есть у него они

      0
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 марта 2018, 20:46

      Карагер красава.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 марта 2018, 20:38

      а что с 14летней девочкой в машине можно провоцировать и правила дорожного движения нарушать ?.., достали уже детьми свои идиотские выходки прикрывать... плеваться конечно некрасиво, нужно было ржущему имбецилу поджопников надавать и лайков поставить, за то что новости бесплатно и быстро сообщает, причем на глазах у малолетки чтоб дурой не выросла, как водятел...

      2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 марта 2018, 20:27

      Заслужил

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 19:30

      Круто,вРоссии бы в ютюбе все смотрели и смеялсиь!!!

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