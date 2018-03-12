Sky отстранил Каррагера от работы за плевок в машину болельщика «МЮ»

«Бомбардир» писал о возможном отстранении Джейми Каррагера от работы комментатора и ведущего на Sky Sports. Экс-защитник «Ливерпуля» плюнул в машину болельщика «Манчестер Юнайтед», который сообщил ему счет в матче клубов 30 тура АПЛ (2:1 в пользу манкунианцев).

«Мы серьезно относимся к этой ситуации и осуждаем поступок Каррагера.

Такое поведение ниже наших ожиданий от действий сотрудников», – говорится в заявлении концерна.

Сообщалось, что в автомобиле находилась 14-летняя девочка.