Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррагер плюнул в болельщика «Манчестер Юнайтед». Теперь его могут уволить со Sky Sports

    Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер попал в неприятную ситуацию по окончании матча 30-го тура АПЛ между мерсисайдцами и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    Футболист плюнул в проезжавшую рядом машину, в которой ехал один из болельщиков «красных дьяволов» со своей 14-летней дочерью.

    Как заявил пострадавший, снимавший все это на видео, он просто подкалывал Каррагера, повторяя фразу: «Эй, Джейми, 2:1».

    Тем же вечером экс-защитник позвонил девочке и принес ей свои извинения. Также он пояснил СМИ, чем было вызвано такое поведение.

    «Знаете, это было нечто большее, чем просто: «Эй, Джейми, 2:1!» Он повторил это пару-тройку раз. В первый раз я уехал от них вперед, но это повторилось. Я психанул. Конечно, я не должен был поступать таким образом, но что было в голове взрослого человека, догонявшего меня два-три раза в машине с дочкой, чтобы так поступить?» – сказал Каррагер.

    Позже футболист написал в твиттере: «Это совершенно недопустимо. Я уже принес извинения семье этим вечером. Они догоняли меня на шоссе три-четыре раза, постоянно снимая это на видео, и я психанул. Но это не заслуживает оправданий».

    В свою очередь, в Sky Sports назвали данное поведение футболиста неприемлемым. В ближайшее время стороны проведут переговоры, чтобы обсудить дальнейшее будущее Каррагера.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2018 13:39
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 18:34

      Каррагер конечно не сдержался и зря так поступил, но тот провокатор еще и не такого заслуживал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 12 марта 2018, 18:33

      По-моему, они сами виноваты, надо хоть немного мозг включать. Джейми оправдать! А плюнул он, конечно, смачно!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 марта 2018, 18:28

      нууу... нефиг провоцировать и лезть, и не такое бывало, когда начинаешь подкалывать друга или еще кого, после поражения, когда друг очень сильно его переживает) а тут ситуация еще сложнее) Мудак тот кто снимал вот и все.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      Damir07 12 марта 2018, 17:33

      Это еще одно доказательство что он деб.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 15:58

      Конечно Каррагер виноват,но провоцировать тоже не надо.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 12 марта 2018, 14:56

      Люди разные, реакции на обстановку тоже. Кто-то уходит с поля из-за банана, а кто-то его просто ест. Мне кажется, что порой нужно быть проще и не обращать внимание на такие шутки и провокации.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 марта 2018, 14:48

      Плеваться конечно не хорошо, но вести себя так в присутствии своей дочери, а потом ещё жаловаться - это полный идиотизм. Короче Джейми не прав, а папа - ...дак!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 марта 2018, 14:40

      Сам напросился

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 12 марта 2018, 14:14

      а где же истинные английские вежливость и выдержка? завышенное чувство собственного достоинства (снобизм), не позволяющее насмехаться над побеждёнными?.. куда катится мир? а они ещё на нас гонят)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 марта 2018, 13:46

      Публичная деятельность сопряжена с провокациями и избежать их - это большое искусство!.. Ну, вседозволенность, выработанную годами, сложно искоренить быстро и сразу...

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11