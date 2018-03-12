Каррагер плюнул в болельщика «Манчестер Юнайтед». Теперь его могут уволить со Sky Sports

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер попал в неприятную ситуацию по окончании матча 30-го тура АПЛ между мерсисайдцами и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Футболист плюнул в проезжавшую рядом машину, в которой ехал один из болельщиков «красных дьяволов» со своей 14-летней дочерью.

Как заявил пострадавший, снимавший все это на видео, он просто подкалывал Каррагера, повторяя фразу: «Эй, Джейми, 2:1».

Тем же вечером экс-защитник позвонил девочке и принес ей свои извинения. Также он пояснил СМИ, чем было вызвано такое поведение.

«Знаете, это было нечто большее, чем просто: «Эй, Джейми, 2:1!» Он повторил это пару-тройку раз. В первый раз я уехал от них вперед, но это повторилось. Я психанул. Конечно, я не должен был поступать таким образом, но что было в голове взрослого человека, догонявшего меня два-три раза в машине с дочкой, чтобы так поступить?» – сказал Каррагер.

Позже футболист написал в твиттере: «Это совершенно недопустимо. Я уже принес извинения семье этим вечером. Они догоняли меня на шоссе три-четыре раза, постоянно снимая это на видео, и я психанул. Но это не заслуживает оправданий».

В свою очередь, в Sky Sports назвали данное поведение футболиста неприемлемым. В ближайшее время стороны проведут переговоры, чтобы обсудить дальнейшее будущее Каррагера.