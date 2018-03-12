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  • Каррагер плюнул в болельщика «Манчестер Юнайтед». Теперь его могут уволить со Sky Sports

Каррагер плюнул в болельщика «Манчестер Юнайтед». Теперь его могут уволить со Sky Sports

12 марта 2018, 13:39
10

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер попал в неприятную ситуацию по окончании матча 30-го тура АПЛ между мерсисайдцами и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Футболист плюнул в проезжавшую рядом машину, в которой ехал один из болельщиков «красных дьяволов» со своей 14-летней дочерью.

Как заявил пострадавший, снимавший все это на видео, он просто подкалывал Каррагера, повторяя фразу: «Эй, Джейми, 2:1».

Тем же вечером экс-защитник позвонил девочке и принес ей свои извинения. Также он пояснил СМИ, чем было вызвано такое поведение.

«Знаете, это было нечто большее, чем просто: «Эй, Джейми, 2:1!» Он повторил это пару-тройку раз. В первый раз я уехал от них вперед, но это повторилось. Я психанул. Конечно, я не должен был поступать таким образом, но что было в голове взрослого человека, догонявшего меня два-три раза в машине с дочкой, чтобы так поступить?» – сказал Каррагер.

Позже футболист написал в твиттере: «Это совершенно недопустимо. Я уже принес извинения семье этим вечером. Они догоняли меня на шоссе три-четыре раза, постоянно снимая это на видео, и я психанул. Но это не заслуживает оправданий».

В свою очередь, в Sky Sports назвали данное поведение футболиста неприемлемым. В ближайшее время стороны проведут переговоры, чтобы обсудить дальнейшее будущее Каррагера.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Каррагер Джейми
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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insider_retro
1520851567
Публичная деятельность сопряжена с провокациями и избежать их - это большое искусство!.. Ну, вседозволенность, выработанную годами, сложно искоренить быстро и сразу...
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Fancyfall
1520853275
а где же истинные английские вежливость и выдержка? завышенное чувство собственного достоинства (снобизм), не позволяющее насмехаться над побеждёнными?.. куда катится мир? а они ещё на нас гонят)))
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Жёлто-синий
1520854846
Сам напросился
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la verdad
1520855327
Плеваться конечно не хорошо, но вести себя так в присутствии своей дочери, а потом ещё жаловаться - это полный идиотизм. Короче Джейми не прав, а папа - ...дак!
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Platon Faustov
1520855788
Люди разные, реакции на обстановку тоже. Кто-то уходит с поля из-за банана, а кто-то его просто ест. Мне кажется, что порой нужно быть проще и не обращать внимание на такие шутки и провокации.
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zigbert
1520859500
Конечно Каррагер виноват,но провоцировать тоже не надо.
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Damir07
1520865191
Это еще одно доказательство что он деб.....
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DeStar
1520868510
нууу... нефиг провоцировать и лезть, и не такое бывало, когда начинаешь подкалывать друга или еще кого, после поражения, когда друг очень сильно его переживает) а тут ситуация еще сложнее) Мудак тот кто снимал вот и все.
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gigs84
1520868791
По-моему, они сами виноваты, надо хоть немного мозг включать. Джейми оправдать! А плюнул он, конечно, смачно!!
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OfaZavr
1520868862
Каррагер конечно не сдержался и зря так поступил, но тот провокатор еще и не такого заслуживал.
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