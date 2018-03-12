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    Черчесов: «Меня не защита должна беспокоить. Сборная России обязана правильно играть всей командой»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне товарищеских матчей против Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург) заявил, что он не видит большой проблемы в отсутствии двух основных центральных защитников команды. По словам специалиста, гораздо важнее действовать правильно всей командой.

    Ранее сборная лишилась Георгия Джикии и Виктора Васина, получивших травмы крестообразных связок колена. Участие в мундиале первого из них находится под вопросом. Второй с большой долей вероятности пропустить домашнее мировое первенство.

    – Впереди предпоследний сбор перед чемпионатом мира. Можно сказать, что этот состав максимально похож на тот, что мы увидим летом?

    – Вы сами сказали – предпоследний. А у нас в каждой игре много всего случается. И предсказать что-либо невозможно. Другое дело – определенный путь мы уже прошли, и костяк сохраняется. Во-первых, эти футболисты не дают в себе усомниться. Во-вторых, другие не так подпирают, как бы нам хотелось. Но появляются травмы, которые мы должны компенсировать. На том сборе не было Самедова, теперь Фернандеса.

    – С учетом того, как все меняется, и особенно в защите, стоит ли ждать каких-то тактических экспериментов? Может, переход на схему с двумя центральными? Или кто-то из опорников станет центральным защитником?

    – Сегодня мы не будем об этом говорить, потому что в голове какие-то вещи часто созревают, а потом на тренировках видишь, что это совершенно не подходит. Имеем то, что имеем. Посмотрите на состав: только двое из списка играют в клубах в четыре защитника – Нойштедтер и Кутепов. Семенов еще только-только перешел на нее, при Кононове «Ахмат» играл, как мы. Так что посмотрим, кто в каком состоянии, и как мы лучше выглядим.

    – Особенно с учетом силы бразильцев в атаке...

    – Мы уже сталкивались и с аргентинцами, и с испанцами, и с португальцами. С удовольствием померяемся уровнем.

    – Просто на фоне травм защитников эта линия беспокоит всех сильнее всего.

    – Нас должна не линия беспокоить. Мы должны правильно играть всей командой – и в обороне, и в атаке. Часто ругаем нападающих, что не забивают, но забываем, что им не доставляли мячи. То же самое и в обороне. Нужна компактность. Будем работать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2018 16:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +563

      Damir07 12 марта 2018, 22:34

      Сборная Россия ничего не покажет за ЧМ главное что бы без разгрома проигрывали а то к ним приедут напихают штук 10 потом провожать эту сборную с улыбкой придеться

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 12 марта 2018, 22:21

      Надо понимать, фразу "правильно играть всей командой и в обороне и в атаке" - что
      и напы и защитники будут и там и тут,то есть типа "тотальный футбол"? Но для такой игры нужны игроки с отличной физ подготовкой и хотя бы хорошей техникой,не говоря уже о высокой сыгранности, только непонятно,каким образом этого можно добиться в экспериментальной сборной за столь короткие сборы!
      Другой вопрос,как не имея сыгранных защитников,можно создать надежную оборону,без которой команде даже с хорошей атакой будет непросто хотя бы не проиграть сопернику? В общем,после этих двух матчей станет совсем ясно ,что представляет собой эта сборная!

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 12 марта 2018, 20:37

      Так у нас трое защей, которым на троих 108 лет! Это не настораживает?

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 20:36

      Вся работа Черчесова будет оцениваться по результату игры сборной.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 19:00

      это верно, но добиться такой слаженности на деле труднее чем на словах.

      4
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 12 марта 2018, 18:05

      Правильно говорит,нужна сплоченность,команда!!!Если напы из далека будут смотреть,как нам забивают гол,то позор им.И наоборот.Если защитник не отберет и не отдаст,то позор ему!

      1
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      Рейтинг: 0

      lokershik 12 марта 2018, 18:04

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      -2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 12 марта 2018, 17:52

      да нас тренер сразу беспокоил..... пол команды кривоногих набрал, результат не показал.... нахрена он нужен такой?

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 12 марта 2018, 17:38

      Похоже Черчес начинает нервничать,не ладится у него...
      Вот и Мудистова турнули,где искать защиту теперича?
      Защита его не интересует..а что вообще тебя интересует?
      ...ох,быть тебе битым..

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 марта 2018, 17:20

      Здраво, Станислав Саламович!
      Думает не узко, а обширно, обтекаемо, но с учётом деталей!
      Тренер сборной технике не учит, он из готового материала готовый продукт делает!
      Успехов, коуч, не подведи! Надо успеть мысли на игру и игроков спрецировать!!:)))

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