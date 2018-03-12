Черчесов: «Меня не защита должна беспокоить. Сборная России обязана правильно играть всей командой»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне товарищеских матчей против Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург) заявил, что он не видит большой проблемы в отсутствии двух основных центральных защитников команды. По словам специалиста, гораздо важнее действовать правильно всей командой.

Ранее сборная лишилась Георгия Джикии и Виктора Васина, получивших травмы крестообразных связок колена. Участие в мундиале первого из них находится под вопросом. Второй с большой долей вероятности пропустить домашнее мировое первенство.

– Впереди предпоследний сбор перед чемпионатом мира. Можно сказать, что этот состав максимально похож на тот, что мы увидим летом?

– Вы сами сказали – предпоследний. А у нас в каждой игре много всего случается. И предсказать что-либо невозможно. Другое дело – определенный путь мы уже прошли, и костяк сохраняется. Во-первых, эти футболисты не дают в себе усомниться. Во-вторых, другие не так подпирают, как бы нам хотелось. Но появляются травмы, которые мы должны компенсировать. На том сборе не было Самедова, теперь Фернандеса.

– С учетом того, как все меняется, и особенно в защите, стоит ли ждать каких-то тактических экспериментов? Может, переход на схему с двумя центральными? Или кто-то из опорников станет центральным защитником?

– Сегодня мы не будем об этом говорить, потому что в голове какие-то вещи часто созревают, а потом на тренировках видишь, что это совершенно не подходит. Имеем то, что имеем. Посмотрите на состав: только двое из списка играют в клубах в четыре защитника – Нойштедтер и Кутепов. Семенов еще только-только перешел на нее, при Кононове «Ахмат» играл, как мы. Так что посмотрим, кто в каком состоянии, и как мы лучше выглядим.

– Особенно с учетом силы бразильцев в атаке...

– Мы уже сталкивались и с аргентинцами, и с испанцами, и с португальцами. С удовольствием померяемся уровнем.

– Просто на фоне травм защитников эта линия беспокоит всех сильнее всего.

– Нас должна не линия беспокоить. Мы должны правильно играть всей командой – и в обороне, и в атаке. Часто ругаем нападающих, что не забивают, но забываем, что им не доставляли мячи. То же самое и в обороне. Нужна компактность. Будем работать.