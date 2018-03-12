Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «СКА-Хабаровском»

Если долго-долго-долго, лет примерно так шестнадцать...
Если долго и упорно, деньги в унитаз спускать...
То однажды можно даже, может даже и случайно,
Может даже и с испугу - можно чемпионом стать!!!
Ааа, Федун "накачает" еще им бабла,
Ааа, "качай - не качай" в защите "беда"!
Ааа, Хабару "уморили"...
Ааа, Хабару победили,
Ааа, и забили чудо - гол!!!
Ааа, только "ЛОКО" - ЧЕМПИОН!!!
Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе красно-белых над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ.
Напомним, подопечные Массимо Карреры вырвали победу в самом конце основного времени поединка, благодаря голу полузащитника Фернандо со штрафного удара. При этом на 29-й минуте хавбек «Спартака» Квинси Промес не сумел реализовать пенальти.
«Если долго-долго-долго, если долго метить в Довбню.
Если долго и подробно мимо цели заряжать.
Аккуратно, осторожно, но, наверное, возможно,
То когда-то будет можно аутсайдера дожать.
Ааа, небо раскрылось вот-такой высоты.
Ааа, люди вдруг стали вот такой красоты.
Ааа, всюду запах валидола,
Ааа, ожиданья автогола,
Ааа, и Фернандо чудо-гол.
Ааа, и Фернандо чудо-гол».
Дмитрий Назаров посвятил победе «Спартака» прекрасную песню #СпартакСКАХабаровск pic.twitter.com/VblMVwaBOH— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 марта 2018 г.