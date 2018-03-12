Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «СКА-Хабаровском»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе красно-белых над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ.

Напомним, подопечные Массимо Карреры вырвали победу в самом конце основного времени поединка, благодаря голу полузащитника Фернандо со штрафного удара. При этом на 29-й минуте хавбек «Спартака» Квинси Промес не сумел реализовать пенальти.

«Если долго-долго-долго, если долго метить в Довбню.

Если долго и подробно мимо цели заряжать.

Аккуратно, осторожно, но, наверное, возможно,

То когда-то будет можно аутсайдера дожать.

Ааа, небо раскрылось вот-такой высоты.

Ааа, люди вдруг стали вот такой красоты.

Ааа, всюду запах валидола,

Ааа, ожиданья автогола,

Ааа, и Фернандо чудо-гол.

Ааа, и Фернандо чудо-гол».