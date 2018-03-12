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    Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «СКА-Хабаровском»

    Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе красно-белых над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ.

    Напомним, подопечные Массимо Карреры вырвали победу в самом конце основного времени поединка, благодаря голу полузащитника Фернандо со штрафного удара. При этом на 29-й минуте хавбек «Спартака» Квинси Промес не сумел реализовать пенальти.

    «Если долго-долго-долго, если долго метить в Довбню.

    Если долго и подробно мимо цели заряжать.

    Аккуратно, осторожно, но, наверное, возможно,

    То когда-то будет можно аутсайдера дожать.

    Ааа, небо раскрылось вот-такой высоты.

    Ааа, люди вдруг стали вот такой красоты.

    Ааа, всюду запах валидола,

    Ааа, ожиданья автогола,

    Ааа, и Фернандо чудо-гол.

    Ааа, и Фернандо чудо-гол».

    Источник: Twitter

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    12.03.2018 14:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1501

      777+ 12 марта 2018, 20:22

      Если долго-долго-долго, лет примерно так шестнадцать...
      Если долго и упорно, деньги в унитаз спускать...
      То однажды можно даже, может даже и случайно,
      Может даже и с испугу - можно чемпионом стать!!!
      Ааа, Федун "накачает" еще им бабла,
      Ааа, "качай - не качай" в защите "беда"!
      Ааа, Хабару "уморили"...
      Ааа, Хабару победили,
      Ааа, и забили чудо - гол!!!
      Ааа, только "ЛОКО" - ЧЕМПИОН!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 18:50

      Классно! оригинально и в тему))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 12 марта 2018, 16:54

      человек - праздник

      2
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 12 марта 2018, 16:21

      это прям стало доброй традицией...
      главное чтобы команда дарила побольше поводов для таких песен.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 16:12

      Одно слово - артист.Молодец.

      6
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      Рейтинг: +195

      Colonist 12 марта 2018, 15:17

      Жжет маэстро!

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 марта 2018, 15:17

      По крыше повары бегут..
      И Народные артисты..

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 12 марта 2018, 15:13

      Красавчик... Может кого-то раздражает, кому-то нравится....
      Но лично для меня, лучше его слушать чем горе экспертов...

      4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 12 марта 2018, 15:10

      Сколько же ещё песен "шеф-повар всея Москвы (как минимум)" напишет до конца сезона?))))

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > zatonn 12 марта 2018, 15:16

      Он не только шеф-повар всея Москвы, но и кремлёвский Дед Мороз (в смысле, ведёт новогодние ёлки в Кремле на Новый год). Ну, а за такие стишата, можно и дельце за плагиат схлопотать. Пушкин - в отпаде!

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