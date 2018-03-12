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  • Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «СКА-Хабаровском»

Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «СКА-Хабаровском»

12 марта 2018, 14:59
11

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе красно-белых над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ.

Напомним, подопечные Массимо Карреры вырвали победу в самом конце основного времени поединка, благодаря голу полузащитника Фернандо со штрафного удара. При этом на 29-й минуте хавбек «Спартака» Квинси Промес не сумел реализовать пенальти.

«Если долго-долго-долго, если долго метить в Довбню.

Если долго и подробно мимо цели заряжать.

Аккуратно, осторожно, но, наверное, возможно,

То когда-то будет можно аутсайдера дожать.

Ааа, небо раскрылось вот-такой высоты.

Ааа, люди вдруг стали вот такой красоты.

Ааа, всюду запах валидола,

Ааа, ожиданья автогола,

Ааа, и Фернандо чудо-гол.

Ааа, и Фернандо чудо-гол».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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zatonn
1520856617
Сколько же ещё песен "шеф-повар всея Москвы (как минимум)" напишет до конца сезона?))))
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Dimon 007
1520856811
Красавчик... Может кого-то раздражает, кому-то нравится.... Но лично для меня, лучше его слушать чем горе экспертов...
Ответить
shinnik
1520857030
По крыше повары бегут.. И Народные артисты..
Ответить
Colonist
1520857034
Жжет маэстро!
Ответить
zigbert
1520860324
Одно слово - артист.Молодец.
Ответить
ramos6548
1520860914
это прям стало доброй традицией... главное чтобы команда дарила побольше поводов для таких песен.
Ответить
"supermax"
1520862842
человек - праздник
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VVM1964
1520869441
Мне понравилось .
Ответить
OfaZavr
1520869802
Классно! оригинально и в тему))
Ответить
777+
1520875347
Если долго-долго-долго, лет примерно так шестнадцать... Если долго и упорно, деньги в унитаз спускать... То однажды можно даже, может даже и случайно, Может даже и с испугу - можно чемпионом стать!!! Ааа, Федун "накачает" еще им бабла, Ааа, "качай - не качай" в защите "беда"! Ааа, Хабару "уморили"... Ааа, Хабару победили, Ааа, и забили чудо - гол!!! Ааа, только "ЛОКО" - ЧЕМПИОН!!!
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