Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «СКА-Хабаровском»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе красно-белых над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ.
Напомним, подопечные Массимо Карреры вырвали победу в самом конце основного времени поединка, благодаря голу полузащитника Фернандо со штрафного удара. При этом на 29-й минуте хавбек «Спартака» Квинси Промес не сумел реализовать пенальти.
«Если долго-долго-долго, если долго метить в Довбню.
Если долго и подробно мимо цели заряжать.
Аккуратно, осторожно, но, наверное, возможно,
То когда-то будет можно аутсайдера дожать.
Ааа, небо раскрылось вот-такой высоты.
Ааа, люди вдруг стали вот такой красоты.
Ааа, всюду запах валидола,
Ааа, ожиданья автогола,
Ааа, и Фернандо чудо-гол.
Ааа, и Фернандо чудо-гол».
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Источник: Twitter