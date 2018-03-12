Иванович: «Нам нельзя жаловаться. «Зенит» должен забивать любому сопернику»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что неудачные игры в начале марта связаны с недостаточной агрессией атакующей линии. При этом он отметил, что физически команда готова хорошо.

Напомним, матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.

— Что происходит с командой? Почему у «Зенита» не идет игра в мартовских матчах?

— Мы недостаточно агрессивны впереди. Физически нам удалось хорошо подготовиться. Не могу сказать, что мы плохо двигаемся. Но агрессии в атаке не хватает. Той, которую мы показали с «Селтиком». Мы должны вернуть это — и тогда сможем гораздо успешней действовать и в РФПЛ, и в Лиге Европы.

— Каково играть против «Лейпцига» на фоне того же «Амкара»?

— Конечно, всегда приятно бороться против команды, которая играет сама и дает играть другим. А «Лейпциг» именно такой. У них молодая команда, очень быстрая, хорошо контролирует мяч. При этом не отсиживается в обороне. С «Амкаром», который всем составом старается не пропустить, забив со стандарта или контратаки. Но нам нельзя жаловаться. Если хотим добиваться успеха и играть в Лиге чемпионов, должны находить способы забивать голы и таким соперникам.