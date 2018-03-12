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    Иванович: «Нам нельзя жаловаться. «Зенит» должен забивать любому сопернику»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что неудачные игры в начале марта связаны с недостаточной агрессией атакующей линии. При этом он отметил, что физически команда готова хорошо.

    Напомним, матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.

    — Что происходит с командой? Почему у «Зенита» не идет игра в мартовских матчах?

    — Мы недостаточно агрессивны впереди. Физически нам удалось хорошо подготовиться. Не могу сказать, что мы плохо двигаемся. Но агрессии в атаке не хватает. Той, которую мы показали с «Селтиком». Мы должны вернуть это — и тогда сможем гораздо успешней действовать и в РФПЛ, и в Лиге Европы.

    — Каково играть против «Лейпцига» на фоне того же «Амкара»?

    — Конечно, всегда приятно бороться против команды, которая играет сама и дает играть другим. А «Лейпциг» именно такой. У них молодая команда, очень быстрая, хорошо контролирует мяч. При этом не отсиживается в обороне. С «Амкаром», который всем составом старается не пропустить, забив со стандарта или контратаки. Но нам нельзя жаловаться. Если хотим добиваться успеха и играть в Лиге чемпионов, должны находить способы забивать голы и таким соперникам.

    Источник: Известия

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    12.03.2018 10:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 15:28

      Сказал все по делу.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 марта 2018, 14:11

      Нужно идти поэтапно: сначала убрать Фурсенко , а потом уже будет легче. Но Фурсенко убрать сложно, учитывая кто его покровитель.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 марта 2018, 11:58

      Молоток Иванович! Мастер и говорит по делу, а не лабуду...
      Крайние две строки желательно изваять и в виде плакатов повесить в раздевалке и в конференц-зале!..

      5
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 12 марта 2018, 11:42

      ...Игроки «Зенита» не знают как забивать...???
      ЗНАЮТ! ЗНАЮТ! Очень хорошо ЗНАЮТ!!!
      Плохая сыгранность и слабая позиционная атака, нет взаимопонимания и своевременного открытия в свободной зоне!
      Знать это ещё мало!
      Надо уметь знания воплотить на ПРАКТИКЕ - на футбольном поле!
      И это уже вопрос к тренеру Манчини и по делу!
      Чем он занимается на тренировках!
      РЕЗУЛЬТАТ любой команды зависит от уровня и качества тренировочного процесса!
      Прямо пропорциональная зависимость!

      А у Манчини он на низком "тренировочном" уровне!
      Это показал ПРОВАЛ Зенитом старта второй части сезона нашего чемпионата!
      Следовательно: - Как тренировались, как готовились, так "позитивно" и загремели под стартовые ФАНФАРЫ!!!
      Ни одного удара в створ ворот за 90 минут игры с Ростовом!!!
      Все МИМО кассы и ворот!

      Да ещё скандальный Еськов помог Зениту не проиграть!
      Грустно и печально за Зенит!
      Возможности одни, а уровень игры не соответствуют амбициям Фурсенко, Миллера и отдаче игроков!

      62 мин. матча.
      100% чистейший пенальти не назначил Еськов в ворота Зенита.
      Получил Калачёв мяч справа в штрафной Зенита, обыграв там довольно легко Кузяева и уже было выскочил один на ворота Зенита.
      Ну, а следом откровенно наступил там ему на ногу Мевля и ГРУБО сбивает Калачёва.
      Всё происходило на глазах судьи Еськова и бокового, но они сделали вид, что не заметили этого ГРУБЕЙШЕГО нарушения игроком Зенита!
      Очередной судейский ляп имени Будогосского с участием арбитра Еськова!

      Что ни тур, то судейский ЛЯПЫ и очередные грубейшие ошибки!!!
      При судействе Алексея Еськова "Ростов" до сих пор не выиграл ни в одном из 8 проведённых матчей, из них 4 - на своём поле.
      "Зенит" же, из 10-ти своих выездных матчей с участием судьи Еськова, в 9 играх добился побед и лишь 1 сыграл вничью.

      Стабильная предвзятость судьи Еськова - признак судейского "мастерства" Зенита!

      После нулевой ничьей в Ростове безголевая серия "Зенита" составляет уже 284 минуты.
      Интересно, что это всего на 100 минут меньше клубного антирекорда, который был установлен ещё в 1997 году под руководством Анатолия Бышовца и в первой части текущего чемпионата.

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      Рейтинг: +1426

      VSt 12 марта 2018, 11:28

      Да, должны, но пока получается не очень.
      Может слишком много аргентинцев? Может своих не хватает?

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