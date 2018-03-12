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  • Иванович: «Нам нельзя жаловаться. «Зенит» должен забивать любому сопернику»

Иванович: «Нам нельзя жаловаться. «Зенит» должен забивать любому сопернику»

12 марта 2018, 10:55
7

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что неудачные игры в начале марта связаны с недостаточной агрессией атакующей линии. При этом он отметил, что физически команда готова хорошо.

Напомним, матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.

— Что происходит с командой? Почему у «Зенита» не идет игра в мартовских матчах?

— Мы недостаточно агрессивны впереди. Физически нам удалось хорошо подготовиться. Не могу сказать, что мы плохо двигаемся. Но агрессии в атаке не хватает. Той, которую мы показали с «Селтиком». Мы должны вернуть это — и тогда сможем гораздо успешней действовать и в РФПЛ, и в Лиге Европы.

— Каково играть против «Лейпцига» на фоне того же «Амкара»?

— Конечно, всегда приятно бороться против команды, которая играет сама и дает играть другим. А «Лейпциг» именно такой. У них молодая команда, очень быстрая, хорошо контролирует мяч. При этом не отсиживается в обороне. С «Амкаром», который всем составом старается не пропустить, забив со стандарта или контратаки. Но нам нельзя жаловаться. Если хотим добиваться успеха и играть в Лиге чемпионов, должны находить способы забивать голы и таким соперникам.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит РБ Лейпциг Амкар-Пермь Иванович Бранислав
Комментарии (7)
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VSt
1520843313
Да, должны, но пока получается не очень. Может слишком много аргентинцев? Может своих не хватает?
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Виктор12
1520844140
...Игроки «Зенита» не знают как забивать...??? ЗНАЮТ! ЗНАЮТ! Очень хорошо ЗНАЮТ!!! Плохая сыгранность и слабая позиционная атака, нет взаимопонимания и своевременного открытия в свободной зоне! Знать это ещё мало! Надо уметь знания воплотить на ПРАКТИКЕ - на футбольном поле! И это уже вопрос к тренеру Манчини и по делу! Чем он занимается на тренировках! РЕЗУЛЬТАТ любой команды зависит от уровня и качества тренировочного процесса! Прямо пропорциональная зависимость! А у Манчини он на низком "тренировочном" уровне! Это показал ПРОВАЛ Зенитом старта второй части сезона нашего чемпионата! Следовательно: - Как тренировались, как готовились, так "позитивно" и загремели под стартовые ФАНФАРЫ!!! Ни одного удара в створ ворот за 90 минут игры с Ростовом!!! Все МИМО кассы и ворот! Да ещё скандальный Еськов помог Зениту не проиграть! Грустно и печально за Зенит! Возможности одни, а уровень игры не соответствуют амбициям Фурсенко, Миллера и отдаче игроков! 62 мин. матча. 100% чистейший пенальти не назначил Еськов в ворота Зенита. Получил Калачёв мяч справа в штрафной Зенита, обыграв там довольно легко Кузяева и уже было выскочил один на ворота Зенита. Ну, а следом откровенно наступил там ему на ногу Мевля и ГРУБО сбивает Калачёва. Всё происходило на глазах судьи Еськова и бокового, но они сделали вид, что не заметили этого ГРУБЕЙШЕГО нарушения игроком Зенита! Очередной судейский ляп имени Будогосского с участием арбитра Еськова! Что ни тур, то судейский ЛЯПЫ и очередные грубейшие ошибки!!! При судействе Алексея Еськова "Ростов" до сих пор не выиграл ни в одном из 8 проведённых матчей, из них 4 - на своём поле. "Зенит" же, из 10-ти своих выездных матчей с участием судьи Еськова, в 9 играх добился побед и лишь 1 сыграл вничью. Стабильная предвзятость судьи Еськова - признак судейского "мастерства" Зенита! После нулевой ничьей в Ростове безголевая серия "Зенита" составляет уже 284 минуты. Интересно, что это всего на 100 минут меньше клубного антирекорда, который был установлен ещё в 1997 году под руководством Анатолия Бышовца и в первой части текущего чемпионата.
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insider_retro
1520845128
Молоток Иванович! Мастер и говорит по делу, а не лабуду... Крайние две строки желательно изваять и в виде плакатов повесить в раздевалке и в конференц-зале!..
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vgarakh
1520853078
Нужно идти поэтапно: сначала убрать Фурсенко , а потом уже будет легче. Но Фурсенко убрать сложно, учитывая кто его покровитель.
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zigbert
1520857718
Сказал все по делу.
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