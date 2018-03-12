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  • Ильин: «Первое место «Локомотива» будет мотивировать «Урал»

Ильин: «Первое место «Локомотива» будет мотивировать «Урал»

12 марта 2018, 09:17
7

Нападающий «Урала» Владимир Ильин не считает, что погодные условия в предстоящем матче 22-го тура РФПЛ с «Локомотивом» будут на стороне его команды. Футболист отметил, что важнее будет поддержка своими болельщиками на стадионе.

Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Локомотив» состоится в понедельник, 12 марта, в 17:00 по московскому времени.

— Следующий матч — против «Локомотива» — вы проведете дома. Насколько сложно будет играть в Екатеринбурге?

— Не думаю, что будет намного тяжелее. Все-таки разница в температуре по сравнению с Москвой не такая кардинальная. Главное, что мы сыграем перед своими болельщиками, нам очень важна их поддержка. Думаю, мы будем в выигрыше оттого, что сыграем на своей арене.

— В прошлом году вы проиграли «Локомотиву» в финале Кубка России. Наверно, сейчас все игроки максимально замотивированы на игру с ними?

— Мотивация растет не столько из-за финала Кубка, сколько из-за того, что они сейчас идут на первом месте. Когда приезжает лидер чемпионата — в данном случае это «Локомотив» — естественно, мы хотим отобрать у него очки, и каких-то дополнительных факторов для мотивации уже не нужно.

— Тот финал запомнился неприятной стычкой игроков «Урала» с форвардом «Локо» Ари. После этого он ни разу не посетил Екатеринбург. Стоит ли бразильцу опасаться поездки на Урал?

— Нет, конечно. Все уже забыли об этой ситуации, обиды давно прошли.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив Ильин Владимир
Комментарии (7)
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Karpathian
1520836542
Команда, на взлет!
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lotsman
1520839169
Посмотрим, посмотрим.
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борманбек
1520839295
удачи урал
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Приус
1520842105
Скоро увидим вашу мотивацию.
Ответить
Diesel133
1520845921
а то что вы находитесь на 11-м месте, это не такая сильная мотивация?
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Полная Канистра
1520847148
ничейка само то для всех
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