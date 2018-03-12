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    Ильин: «Первое место «Локомотива» будет мотивировать «Урал»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин не считает, что погодные условия в предстоящем матче 22-го тура РФПЛ с «Локомотивом» будут на стороне его команды. Футболист отметил, что важнее будет поддержка своими болельщиками на стадионе.

    Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Локомотив» состоится в понедельник, 12 марта, в 17:00 по московскому времени.

    — Следующий матч — против «Локомотива» — вы проведете дома. Насколько сложно будет играть в Екатеринбурге?

    — Не думаю, что будет намного тяжелее. Все-таки разница в температуре по сравнению с Москвой не такая кардинальная. Главное, что мы сыграем перед своими болельщиками, нам очень важна их поддержка. Думаю, мы будем в выигрыше оттого, что сыграем на своей арене.

    — В прошлом году вы проиграли «Локомотиву» в финале Кубка России. Наверно, сейчас все игроки максимально замотивированы на игру с ними?

    — Мотивация растет не столько из-за финала Кубка, сколько из-за того, что они сейчас идут на первом месте. Когда приезжает лидер чемпионата — в данном случае это «Локомотив» — естественно, мы хотим отобрать у него очки, и каких-то дополнительных факторов для мотивации уже не нужно.

    — Тот финал запомнился неприятной стычкой игроков «Урала» с форвардом «Локо» Ари. После этого он ни разу не посетил Екатеринбург. Стоит ли бразильцу опасаться поездки на Урал?

    — Нет, конечно. Все уже забыли об этой ситуации, обиды давно прошли.

    Источник: Известия

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    12.03.2018 09:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2018, 12:32

      ничейка само то для всех

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 марта 2018, 12:12

      а то что вы находитесь на 11-м месте, это не такая сильная мотивация?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 12 марта 2018, 11:08

      Скоро увидим вашу мотивацию.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      борманбек 12 марта 2018, 10:21

      удачи урал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 12 марта 2018, 10:19

      Посмотрим, посмотрим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 12 марта 2018, 09:35

      Команда, на взлет!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > Karpathian 12 марта 2018, 10:53

      мы лучше поездом

      1
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