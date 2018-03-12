Киевское «Динамо» оштрафовало Гармаша за удаление после финального свистка в матче с «Лацио»

Гармаш никогда не дружил с головой, не знаю, зачем его в ДК держат. Игрок не плохой, но своим свинским поведением он всё хорошее перекрывает с лихвой. Это вам не Диего Коста, нечего тут его терпеть. Какое суровое наказание - не выпустили на матч с каким-то Вересом. Лол. Он прямо сразу за ум взялся)
Руководство киевского «Динамо» приняло решение о вынесении штрафа полузащитнику команды Денису Гармашу, сообщает «Великий футбол».
Футболист подвергся денежному наказанию за удаление, которое он допустил в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лацио». Сама встреча завершилась со счетом 2:2.
Напомним, что Гармаш получил красную карточку уже после того, как прозвучал свисток об окончании матча. Он вступил в словесную перепалку с арбитром встречи.
В качестве наказания полузащитник пропустил матч чемпионата Украины против «Вереса» (1:0), в котором он не был включен даже в заявку на игру.