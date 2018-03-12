Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Киевское «Динамо» оштрафовало Гармаша за удаление после финального свистка в матче с «Лацио»

    Руководство киевского «Динамо» приняло решение о вынесении штрафа полузащитнику команды Денису Гармашу, сообщает «Великий футбол».

    Футболист подвергся денежному наказанию за удаление, которое он допустил в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лацио». Сама встреча завершилась со счетом 2:2.

    Напомним, что Гармаш получил красную карточку уже после того, как прозвучал свисток об окончании матча. Он вступил в словесную перепалку с арбитром встречи.

    В качестве наказания полузащитник пропустил матч чемпионата Украины против «Вереса» (1:0), в котором он не был включен даже в заявку на игру.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2018 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 марта 2018, 12:30

      Гармаш никогда не дружил с головой, не знаю, зачем его в ДК держат. Игрок не плохой, но своим свинским поведением он всё хорошее перекрывает с лихвой. Это вам не Диего Коста, нечего тут его терпеть. Какое суровое наказание - не выпустили на матч с каким-то Вересом. Лол. Он прямо сразу за ум взялся)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11