Киевское «Динамо» оштрафовало Гармаша за удаление после финального свистка в матче с «Лацио»

Руководство киевского «Динамо» приняло решение о вынесении штрафа полузащитнику команды Денису Гармашу, сообщает «Великий футбол».

Футболист подвергся денежному наказанию за удаление, которое он допустил в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лацио». Сама встреча завершилась со счетом 2:2.

Напомним, что Гармаш получил красную карточку уже после того, как прозвучал свисток об окончании матча. Он вступил в словесную перепалку с арбитром встречи.

В качестве наказания полузащитник пропустил матч чемпионата Украины против «Вереса» (1:0), в котором он не был включен даже в заявку на игру.