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    Гончаренко: «Думаю, победа над «Ахматом» по делу»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Ахмата» (3:0).

    «Думаю, удалось использовать проблемы «Ахмата». Быстрые атаки, позиционные – это футбол.

    Момент со спасением Акинфеева в середине первого тайма? Игорь нас часто выручает. Мы знаем его уровень, но и до этого момента, и после у нас было достаточно моментов забить. Думаю, наша победа по делу. Возможно, «Ахмат» заслужил только один гол», – сказал Гончаренко.

    Эпизод, который, возможно, обеспечит для ЦСКА Лигу чемпионов


    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 18:32
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    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 12 марта 2018, 01:26

      вот так бы всегда...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2564

      атеист 11 марта 2018, 22:14

      Любая победа - "по делу".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 марта 2018, 20:50

      По делу они должны были забивать пять! Но вам повезло

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Антон bx14e 11 марта 2018, 22:20

      Кто они то???

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 22:21

      Чем я тебя обидел?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > атеист 11 марта 2018, 22:26

      Вопрос я задал!!!!может ответишь???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 22:28

      Кому задал????

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 22:29

      Ты хоть читай .....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 22:30

      Ты где?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > атеист 11 марта 2018, 22:30

      пардон,вопрос не отправился.Задам по новой.Что значит любая победа-" по делу".почему ковычки???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 22:32

      Потому что любая победа- это ПОБЕДА. Ещё вопросы , ты вообще где???

      2
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      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 22:33

      Кавычки потому, что это выражение - идиома.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 22:34

      Ты вроде за ЦСКА, или я что-то путаю?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > атеист 11 марта 2018, 22:34

      Видимо ковычки тебе писать не надо было!!!Многие не понимают!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > атеист 11 марта 2018, 22:35

      Я за ЦСКА конечно!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 22:36

      Надо любить русский язык!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > атеист 11 марта 2018, 22:37

      Я его люблю!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 22:40

      Я живу в другой стране, потому стараюсь писать по-русски..., без оглядки на тех "кто не понимает". ( кавычки в тему...).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 22:42

      Живём дружно?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > атеист 11 марта 2018, 22:44

      конечно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2564

      атеист > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 22:45

      Удачи, дружище, и нашей команде!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > атеист 11 марта 2018, 22:49

      Взаимно.всего хорошего)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > атеист 11 марта 2018, 23:05

      Татарин за ЦСКА-хороший парень!
      Просто сегодня он,видимо,перебрал)..С Кем не бывает)

      1
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      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > Антон bx14e 11 марта 2018, 23:14

      Да я всё понял!

      1
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      Рейтинг: +2564

      атеист > Антон bx14e 11 марта 2018, 23:17

      Горький, город где я родился....

      0
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      ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > атеист 11 марта 2018, 23:25

      Теперь Нижний Новгород,как раньше..а в Паспорте у меня тоже Горький значится...в Честь великого писателя. я 1988-го,а ты?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > Антон bx14e 11 марта 2018, 23:27

      О..., я старый - 1962....

      0
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      ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > атеист 11 марта 2018, 23:45

      https://vk.com/id268038332

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Антон bx14e 11 марта 2018, 23:48

      да разве это старость!?
      Если человек отдает отчет своим деяниям,-он всегда молод!
      моему деду-84!
      он спокойно распечатывает платежки за квартиру,живя полгода на даче,и через интернет пересылает деньги за квартплату!)

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Антон bx14e 12 марта 2018, 04:51

      Конечно перебрал. Перед матчем он даже на ничью боялся рассчитывать- мол проблемы с защитниками и усталость после Лиона

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 11 марта 2018, 18:51

      Все по делу,а Мусик опять транжирит опасные моменты,как Ионов!!

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 11 марта 2018, 18:35

      по делу, но оборона дико пожарит.... очень тревожно перед ответкой с Лионом...

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