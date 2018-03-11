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Гончаренко: «Думаю, победа над «Ахматом» по делу»

11 марта 2018, 18:32
32

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Ахмата» (3:0).

«Думаю, удалось использовать проблемы «Ахмата». Быстрые атаки, позиционные – это футбол.

Момент со спасением Акинфеева в середине первого тайма? Игорь нас часто выручает. Мы знаем его уровень, но и до этого момента, и после у нас было достаточно моментов забить. Думаю, наша победа по делу. Возможно, «Ахмат» заслужил только один гол», – сказал Гончаренко.

Эпизод, который, возможно, обеспечит для ЦСКА Лигу чемпионов


Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат
Комментарии (32)
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Аид666
1520782537
по делу, но оборона дико пожарит.... очень тревожно перед ответкой с Лионом...
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RUSARM
1520783471
Все по делу,а Мусик опять транжирит опасные моменты,как Ионов!!
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Антон bx14e
1520790626
По делу они должны были забивать пять! Но вам повезло
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атеист
1520795682
Любая победа - "по делу".
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vovan55
1520807161
вот так бы всегда...
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