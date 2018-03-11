Гончаренко: «Думаю, победа над «Ахматом» по делу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Ахмата» (3:0).

«Думаю, удалось использовать проблемы «Ахмата». Быстрые атаки, позиционные – это футбол.

Момент со спасением Акинфеева в середине первого тайма? Игорь нас часто выручает. Мы знаем его уровень, но и до этого момента, и после у нас было достаточно моментов забить. Думаю, наша победа по делу. Возможно, «Ахмат» заслужил только один гол», – сказал Гончаренко.

Эпизод, который, возможно, обеспечит для ЦСКА Лигу чемпионов



