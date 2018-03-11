Эпизод, который, возможно, обеспечит для ЦСКА Лигу чемпионов

Кажется, «Ахмат» все-таки забил. Или не забил?

Российскому футболу нужны видеоповторы. В первом тайме матча «Ахмат» – ЦСКА произошел момент, который мог поменять игру. Преимущество ЦСКА уже точно не виделось бы таким комфортным, а хозяева потом могли и отыгратся. Игроки «Ахмата» классно разыграли стандарт и должны были забивать. Самоотверженная игра армейцев спасла команду от гола. Но на повторе может показаться, что мяч линию ворот все-таки пересек.

.

Система видеоповторов могла бы все разъяснить. Но ее в российском чемпионате нет. Новые технологии точно нужны российскому футболу, чтобы подобных споров больше не возникало.

Болельщики в социальных сетях чаще говорят о том, что был.

twit text — Максим Кавин (@SkayNotet) 11 марта 2018 г.

И все равно восхищаются Акинфеевым.

twit text —(@SeniorCh777) 11 марта 2018 г.

Текстовый онлайн матча «Ахмат» – ЦСКА