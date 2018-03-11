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    Эпизод, который, возможно, обеспечит для ЦСКА Лигу чемпионов


    3.2
    Голосов: 9
    11.03.2018 17:55
    Кажется, «Ахмат» все-таки забил. Или не забил?

    Российскому футболу нужны видеоповторы. В первом тайме матча «Ахмат» – ЦСКА произошел момент, который мог поменять игру. Преимущество ЦСКА уже точно не виделось бы таким комфортным, а хозяева потом могли и отыгратся. Игроки «Ахмата» классно разыграли стандарт и должны были забивать. Самоотверженная игра армейцев спасла команду от гола. Но на повторе может показаться, что мяч линию ворот все-таки пересек.

    .

    Система видеоповторов могла бы все разъяснить. Но ее в российском чемпионате нет. Новые технологии точно нужны российскому футболу, чтобы подобных споров больше не возникало.

    Болельщики в социальных сетях чаще говорят о том, что был.

    И все равно восхищаются Акинфеевым.

    Текстовый онлайн матча «Ахмат» – ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 9
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +365

      BykAs 12 марта 2018, 18:05

      Не было, пол мяча на линии.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ 12 марта 2018, 17:27

      заголовок конечно... в духе бомбардира, поехавшие, еще 8 туров впереди.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 12 марта 2018, 17:07

      Эпизод на тоненького. Да и вряд ли бы этот гол что-то изменил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +404

      tilham 12 марта 2018, 17:01

      В ФУТБОЛЕ ВСЁ БЫВАЕТ , ПОСЛЕ ИГРЫ 0-3 СМЫСЛ ЗАВОДИТЬ ТАКИЕ ОБСУЖДЕНИЯ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 12 марта 2018, 15:36

      Дык судья и без повтора стоит в правильной позиции. Захотел бы- увидел. Не увидел-не захотел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      CSKA №1 12 марта 2018, 13:08

      Гола не было,это отчетливо видно на стопкадре!!!А теперь вспомните как в матче первого круга ЦСКА-Ахмат,завершившегося со счетом 0:1 !!!!!Ахмат забивал,когда мяч полностью ушел за лицевую линию на полметра!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 12 марта 2018, 09:49

      Мяч должен "полностью" пересечь линию, а он не пересек, о чем тут говорить....

      3
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      Рейтинг: +305

      Strig 12 марта 2018, 07:43

      Они и руками(передними копытами) пасы делают как в прошлом туре, так что кони это кони

      0
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      ...
      Рейтинг: +336

      DeviDjons > Strig 12 марта 2018, 09:54

      Откуда руки у коней?

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 12 марта 2018, 06:45

      конечно был

      -1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 12 марта 2018, 00:51

      Нормальных повторов не было, чтобы однозначно оценить момент, но мне из телека показалось, что гола не было. Кому-то показалось, что гол был. Чего спорить по этому поводу? Игроки сами не очень-то спорили, значит, скорее всего, все таки не было. А вот система определения гола уже ж работает во многих местах, так ввели бы и не парились. Нет, ***, тогда меньше *******. Чиновников надо *******, чтобы шевелились, а то сидят, бабло идет, они и не чешутся.

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