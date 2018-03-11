РФПЛ. ЦСКА разгромил «Ахмат» и поднялся на вторую строчку 

В матче 22-го тура чемпионата России ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 3:0.

Москвичи набрали 41 очко и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице. У лидера чемпионата «Локомотива» 46 очков и игра в запасе. «Ахмат» с 26-ю очками идет на девятом месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Головин, 6; 0:2 – Витиньо, 28; 0:3 – Игнашевич, 68.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Мохаммади, Иванов, Роши, Швец, Исмаэл (Мбенге, 68), Митришев (Бериша, 79), Балай, Лео.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий Василий, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Дзагоев (Кучаев, 66), Натхо (Бистрович, 82), Вернблум, Головин, Муса, Витиньо (Березуцкий Алексей).

Предупреждения: Уциев, 52 – Березуцкий Алексей, 62; Щенников, 71.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ