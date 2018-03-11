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РФПЛ. ЦСКА разгромил «Ахмат» и поднялся на вторую строчку 

11 марта 2018, 18:21
38

В матче 22-го тура чемпионата России ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 3:0.

Москвичи набрали 41 очко и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице. У лидера чемпионата «Локомотива» 46 очков и игра в запасе. «Ахмат» с 26-ю очками идет на девятом месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Головин, 6; 0:2 – Витиньо, 28; 0:3 – Игнашевич, 68.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Мохаммади, Иванов, Роши, Швец, Исмаэл (Мбенге, 68), Митришев (Бериша, 79), Балай, Лео.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий Василий, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Дзагоев (Кучаев, 66), Натхо (Бистрович, 82), Вернблум, Головин, Муса, Витиньо (Березуцкий Алексей).

Предупреждения: Уциев, 52 – Березуцкий Алексей, 62; Щенников, 71.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат
Комментарии (38)
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1520781857
Молодцы! Муса понемногу прибавляет,надеюсь скоро гол забьет!
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VVM1964
1520781863
Если бы не " нелепый " Муса , счет был бы еще больше .
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Dimon 007
1520782016
Странный матч, при его просмотре всё время было ощущение что Ахмат просто сливает матч.... странно при его положение в таблице. Центр поля проходился легко, а как только до ворот доходиюят, так чудеса....то удар по воробьям, то вообще глупая потеря мяча... Скучный, дворовый футбол показали команды.
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все_будет_AUDI
1520782097
Хорошая сладкая месть за матч в Москве С победой
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oyabun
1520782110
Несмотря на то что армейцы прямые соперники Спартака по турнирной таблице не могу не выразить свое восхищение игрой этой команды. Несмотря на очень короткую скамейку, скудный бюджет и следующую из этого маловариативность при выборе состава на игру, ЦСКА просто как танк утюжит уверенно любых соперников, неважно дома это или в гостях. Пример для любого тренера нашей Премьер лиги. Особенно для тех сине-бело-голубых, которые непрерывно ноют, не зная уже на что еще сослаться в оправдание своей беспомощности
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prtcs
1520782190
М О Л О Д Ц Ы!!!
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shurik45
1520782586
Верблума уберите из атаки ,пожалйста,Виктор Михайлович. Армейцев с заслуженной победой . Игорю отдельное спасибо, за матч.
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Боцман59rus
1520782643
смысл переименовывать и позорить имя таким дворовым футболом, скоро Кадыров с микрофоном будут единственными зрителями этого колхоза
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x-x-x-x-x
1520783013
С заслуженным поражением Терек! с победой коней!!! удачи коням в дальнейшем!!! так медленно играть это просто позор. медленне зашиты армейцев играеть только Терек. как будто 80ти летние блин. пока пас отдавали пол минуты теряли и за это время старые кони спокойна доходили куда надо. Уциева,Плиева и Балай испортили игру.изночально растановка была непонятной.Лео ценр нап или под напа должен играть а не на фланге. Аблай должен был в основе выходить. стыки гарантированы при такой игре. повезет если не вылитите в пердив
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_Marqella_
1520784475
Хорошая игра ЦСКА, поздравляю с победой !!!
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