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    РФПЛ. ЦСКА разгромил «Ахмат» и поднялся на вторую строчку 

    В матче 22-го тура чемпионата России ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 3:0.

    Москвичи набрали 41 очко и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице. У лидера чемпионата «Локомотива» 46 очков и игра в запасе. «Ахмат» с 26-ю очками идет на девятом месте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Головин, 6; 0:2 – Витиньо, 28; 0:3 – Игнашевич, 68.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Мохаммади, Иванов, Роши, Швец, Исмаэл (Мбенге, 68), Митришев (Бериша, 79), Балай, Лео.

    ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий Василий, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Дзагоев (Кучаев, 66), Натхо (Бистрович, 82), Вернблум, Головин, Муса, Витиньо (Березуцкий Алексей).

    Предупреждения: Уциев, 52 – Березуцкий Алексей, 62; Щенников, 71.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 18:21
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 12:44

      Ахмат всегда собирал полный стадион.В чем причина не понятно.ЦСКА с победой.

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 12 марта 2018, 02:56

      Если судить по количеству болельщиков на матче , то складывается впечатление , что чеченцы заранее знали о исходе матча и проигнорировали игру

      0
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 11 марта 2018, 20:28

      Очень динамичная игра получилась. Обе команды шли вперед, забывая про свои ворота. Перед ответным матчем с Лионом по игре в защите У ЦСКА много вопросов.Нужно наигрывать молодых защитников. С победой ЦСКА и удачи Ахмату в следующих матчах.

      2
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 11 марта 2018, 19:32

      Вот ещё завтра Урал Локомотив тормознёт и вообще хорошо будет!

      1
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 11 марта 2018, 19:07

      Хорошая игра ЦСКА, поздравляю с победой !!!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 марта 2018, 19:00

      ЦСКА, молодцы и дальше так держать!!!

      2
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 марта 2018, 18:50

      Ахмату реально не пёрло.

      -3
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      Рейтинг: +658

      RUSARM > anatolich72 11 марта 2018, 18:53

      Это бумеранг,за первый круг!! Так что в природе все закономерно!!

      5
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > 11 марта 2018, 21:13

      Желчегонное тебе надо. Достал недоумок

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 марта 2018, 18:43

      С заслуженным поражением Терек! с победой коней!!! удачи коням в дальнейшем!!!
      так медленно играть это просто позор. медленне зашиты армейцев играеть только Терек. как будто 80ти летние блин. пока пас отдавали пол минуты теряли и за это время старые кони спокойна доходили куда надо. Уциева,Плиева и Балай испортили игру.изночально растановка была непонятной.Лео ценр нап или под напа должен играть а не на фланге. Аблай должен был в основе выходить. стыки гарантированы при такой игре. повезет если не вылитите в пердив

      1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > x-x-x-x-x 11 марта 2018, 18:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Слитый матч... что ты хочешь то?

      -11
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Dimon 007 11 марта 2018, 19:10

      Мозг себе слей

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > все_будет_AUDI 11 марта 2018, 19:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правда глаза колит?
      Уровень ЦСКА Лион показал!

      -6
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Dimon 007 11 марта 2018, 19:50

      Лион ничегг не показал

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 марта 2018, 18:42

      Молодчаги..
      А Манчини ждёт форварда.Забивного.
      Игнат не подойдёт?

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 марта 2018, 18:37

      смысл переименовывать и позорить имя таким дворовым футболом, скоро Кадыров с микрофоном будут единственными зрителями этого колхоза

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