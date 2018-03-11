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  • Манчини: «Травма Мамманы станет большой проблемой в ближайших матчах. У нас нет игроков на эту позицию»

Манчини: «Травма Мамманы станет большой проблемой в ближайших матчах. У нас нет игроков на эту позицию»

11 марта 2018, 16:09
34

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) в эфире телеканала «Наш футбол» дал комментарий о травмах игроков своей команды.

«На самом деле, главная проблема заключается не в том, что мы не смогли играть по запланированной схеме. Самое важное сейчас, что важный игрок травмирован [речь идет о Маммане – прим. «Бомбардира»], а игроков на эту позицию у нас больше нет. Мы хотели взять еще одного игрока на эту позицию, но не получилось. Это станет большой проблемой в ближайших матчах.

У Мамманы точно травма колена. Но о степени серьезности я пока не готов говорить.

Почему долго производили замену? Четвертая или пятая минута. Игроки не были разогреты, потребовалось некоторое время на разминку. Это абсолютно нормально.

Что с Луневым и Кузяевым? Пока не готов говорить. Доктора посмотрят завтра и доложат об их самочувствии», – сказал Манчини.

Напомним, что Маммана покинул поле на носилках на 4-й минуте встречи, Кузяев травмировался на 70-й. Лунев получил повреждение во время разминки перед игрой.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Лунев Андрей Кузяев Далер Маммана Эмануэль Манчини Роберто
Комментарии (34)
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все_будет_AUDI
1520773948
У цска в защите вооьще беда 3 игрока основы выбыли и ничего как то пытаются
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Garrincha58
1520774035
ха ха теперь у этого макаронника есть отмазка!
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baden69
1520774553
Сколько можно ныть?!? Игры не видно, подходов к воротам нет, игры в 1-2 касания не стало совсем, моментов у ворот соперника не стало, а он все какие-то отмазки лепит. По картинке совсем не видно во что играет команда, а точнее во что хочет играть команда. Позиционной атаки нет, а о быстром выходе из обороны в контратаку и говорить не чего...
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Путник 13
1520774902
Проблема Зенита это ты Манчини ...не тренер ..
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oyabun
1520775818
Как это некому заменить? А Набиуллина получается только для того взяли, чтобы сопернику не достался? Вот уж верно "на воре и шапка горит"
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Коза Ностра
1520775999
Ничё,денег у Зинита как у дурака махорки,благо народ работает,Пенсионеры счастливы одаривать иноземцев деньгой,даже больные дети отказываются от операций,ради процветания Зинита.Штоб ты сдох недоклуп поганый.
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Sanek85
1520776120
Бомжары опять обосрались!!! Как же я рад!!! Надеюсь скоро прикроют вас всех там!!!!!!!
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XaXatyn
1520777574
Футболистам быстрейшего выздоровления , а Манчини поменьше ныть! Защитника Зенит взял в трансферное окно ! Не люблю когда нахватают игроков , а потом куда их девать не знают ! Новосельцева отдали значит не нужен был игрок на эту позицию
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Полная Канистра
1520778018
про игру и разбор полёта вообще ни слова ведь знает что труба полная и вину как всегда не берёт на себя Сказал бы честно всё //приехал // теперь можно уезжать
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OfaZavr
1520782398
игроков на три состава а Мамману заменит некем, учись вон у ЦСКА как нужно с такими проблемами справляться.
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