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    Манчини: «Травма Мамманы станет большой проблемой в ближайших матчах. У нас нет игроков на эту позицию»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) в эфире телеканала «Наш футбол» дал комментарий о травмах игроков своей команды.

    «На самом деле, главная проблема заключается не в том, что мы не смогли играть по запланированной схеме. Самое важное сейчас, что важный игрок травмирован [речь идет о Маммане – прим. «Бомбардира»], а игроков на эту позицию у нас больше нет. Мы хотели взять еще одного игрока на эту позицию, но не получилось. Это станет большой проблемой в ближайших матчах.

    У Мамманы точно травма колена. Но о степени серьезности я пока не готов говорить.

    Почему долго производили замену? Четвертая или пятая минута. Игроки не были разогреты, потребовалось некоторое время на разминку. Это абсолютно нормально.

    Что с Луневым и Кузяевым? Пока не готов говорить. Доктора посмотрят завтра и доложат об их самочувствии», – сказал Манчини.

    Напомним, что Маммана покинул поле на носилках на 4-й минуте встречи, Кузяев травмировался на 70-й. Лунев получил повреждение во время разминки перед игрой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 16:09
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 12:15

      Здесь Манчини пожалуй сгущает краски.Травм хватает и в других командах лидирующей пятерки.

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 12 марта 2018, 08:14

      Нет центрального защитника на замену? Зато есть замена на Манчину.

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 марта 2018, 22:55

      Кришито, Иванович, Мевля. Трое! Ещё Капленко в кубковой игре ЦЗ играл!
      Но можно выигрывать и когда 5 мячей пропускаешь, главное забить больше 5! Пусть Манчини лучше креатив в атаке тренирует и улучшает. а не плачется.

      0
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      Рейтинг: +876

      movie 11 марта 2018, 21:35

      судя по всему Манчини поедет домой спагетти варить или Миллеру опять кошелек раскрывать

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 марта 2018, 18:33

      игроков на три состава а Мамману заменит некем, учись вон у ЦСКА как нужно с такими проблемами справляться.

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      Рейтинг: +4025

      raritet > OfaZavr 11 марта 2018, 21:51

      Игроков во всех командах одинаковое количество. Они все заявлены на игры в РФПЛ. Немного хуже дела у аутсайдеров. Но к ним не относятся ни Спартак, ни ЦСКА , ни Краснодар а, также указанный вами Зенит.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > OfaZavr 11 марта 2018, 21:53

      Вам помощником тренера нужно в Зенит ))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > acer2003 12 марта 2018, 09:05

      в Зенит как-то не хочется)) просто удивляет что другие могут и с большими проблемами справляться а у Манчини чуть-что сразу жалобы и отмазы.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > raritet 12 марта 2018, 09:07

      все равно у Зенита хватает ресурсов для решения проблемы, вон у ЦСКА какая ситуация и ничего не жалуются а справляются.

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      Рейтинг: +11240

      alp 11 марта 2018, 17:47

      Что с маманой что без него игры нет и не будет. Требуются большие изменения в руководстве. Начать необходимо с Манчини.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 марта 2018, 17:20

      про игру и разбор полёта вообще ни слова ведь знает что труба полная и вину как всегда не берёт на себя Сказал бы честно всё //приехал // теперь можно уезжать

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 марта 2018, 17:12

      Футболистам быстрейшего выздоровления , а Манчини поменьше ныть! Защитника Зенит взял в трансферное окно ! Не люблю когда нахватают игроков , а потом куда их девать не знают ! Новосельцева отдали значит не нужен был игрок на эту позицию

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      Рейтинг: +1426

      VSt 11 марта 2018, 17:11

      Что это за падеж футболистов?
      Хрен с ним - с результатом. Жалко парней-то.

      2
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 11 марта 2018, 16:48

      Бомжары опять обосрались!!! Как же я рад!!! Надеюсь скоро прикроют вас всех там!!!!!!!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Sanek85 11 марта 2018, 16:58

      Рад травмам игроков ?(((

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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > acer2003 11 марта 2018, 17:14

      Нет, рад что у этой мажорской тусовки ни хера не получается!!!

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