Манчини: «Травма Мамманы станет большой проблемой в ближайших матчах. У нас нет игроков на эту позицию»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) в эфире телеканала «Наш футбол» дал комментарий о травмах игроков своей команды.

«На самом деле, главная проблема заключается не в том, что мы не смогли играть по запланированной схеме. Самое важное сейчас, что важный игрок травмирован [речь идет о Маммане – прим. «Бомбардира»], а игроков на эту позицию у нас больше нет. Мы хотели взять еще одного игрока на эту позицию, но не получилось. Это станет большой проблемой в ближайших матчах.

У Мамманы точно травма колена. Но о степени серьезности я пока не готов говорить.

Почему долго производили замену? Четвертая или пятая минута. Игроки не были разогреты, потребовалось некоторое время на разминку. Это абсолютно нормально.

Что с Луневым и Кузяевым? Пока не готов говорить. Доктора посмотрят завтра и доложат об их самочувствии», – сказал Манчини.

Напомним, что Маммана покинул поле на носилках на 4-й минуте встречи, Кузяев травмировался на 70-й. Лунев получил повреждение во время разминки перед игрой.