Карпин – о составе «Ростова»: «Три изменения – это ротация под «Зенит»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0, первый тайм) поделился ожиданиями от встречи в интервью телеканалу «Наш футбол».

«Любая игра – особенная и ответственная, как игра в Краснодаре.

Не лучшее состояние поля? Это никому не будет на руку, но матч состоится в любою погоду. С погодой мы ничего не можем сделать. На прошлой неделе Ростов вообще снегом завалило, это нонсенс. Не сказал бы, что три изменения – это серьезная ротация. Просто замены под определенного соперника», – сказал Карпин.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.