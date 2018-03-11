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    Карпин – о составе «Ростова»: «Три изменения – это ротация под «Зенит»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0, первый тайм) поделился ожиданиями от встречи в интервью телеканалу «Наш футбол».

    «Любая игра – особенная и ответственная, как игра в Краснодаре.

    Не лучшее состояние поля? Это никому не будет на руку, но матч состоится в любою погоду. С погодой мы ничего не можем сделать. На прошлой неделе Ростов вообще снегом завалило, это нонсенс. Не сказал бы, что три изменения – это серьезная ротация. Просто замены под определенного соперника», – сказал Карпин.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 14:03
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