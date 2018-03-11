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    Панченко: «Могу заверить болельщиков, что «Динамо» будет бороться до конца»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

    «Готовность не идеальная. Предстоит еще много работы, чтобы набрать физические кондиции. Но мысленно уже готов, страха нет, надо выходить без страха и приносить пользу команду. А физику всегда можно подтянуть.

    Разговора с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым в последнее время не было. Разговаривали, когда я получил травму. Станислав Саламович поддержал. После этого не говорили.

    Все будет зависеть от меня, от того, как буду играть. Как и любой футболист, хочу попасть в сборную. Буду делать все, что от меня зависит.

    Могу заверить болельщиков, что мы будем биться до конца. Равнодушных не будет, будем отдаваться по максимуму, а там будет видно. О борьбе за выживание не думаем», – сказал Панченко.

    Напомним, что Панченко появился на поле в матче с «Краснодаром» впервые после травмы крестообразных связок, полученной в сентябре 2017, и

    Источник: Sport24

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    11.03.2018 01:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +213

      nik_59 11 марта 2018, 14:18

      Боритесь ребята!

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 11 марта 2018, 12:02

      Панченко,слухай,
      если это не пустой треп,то при желании,могете достичь и зоны еврокубков,
      только не жалуйтесь,играть надо.
      Пожалей те своих болел - уж второй год,как в клоаке,гордость то еще осталась?

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