Панченко: «Могу заверить болельщиков, что «Динамо» будет бороться до конца»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

«Готовность не идеальная. Предстоит еще много работы, чтобы набрать физические кондиции. Но мысленно уже готов, страха нет, надо выходить без страха и приносить пользу команду. А физику всегда можно подтянуть.

Разговора с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым в последнее время не было. Разговаривали, когда я получил травму. Станислав Саламович поддержал. После этого не говорили.

Все будет зависеть от меня, от того, как буду играть. Как и любой футболист, хочу попасть в сборную. Буду делать все, что от меня зависит.

Могу заверить болельщиков, что мы будем биться до конца. Равнодушных не будет, будем отдаваться по максимуму, а там будет видно. О борьбе за выживание не думаем», – сказал Панченко.

Напомним, что Панченко появился на поле в матче с «Краснодаром» впервые после травмы крестообразных связок, полученной в сентябре 2017, и