Жену Мамаева обманули при покупке попугая за 152 тысячи

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала, как ее обманули в зоомагазине Краснодара при покупке попугая. На него женщина потратила более 100 тысяч рублей.

«Один попугай оказался каким-то диким, а второй мне приглянулся – такой ласковый. Но он сидел в такой тесной клетке, что мне его жалко стало и решила его купить.

Мне сказали, что это краснохвостый жако, что родился в России и он выкормыш. Это значит, что не дикий, а воспитанный человеком и ручной, у него есть все прививки, документы и он мальчик по кличке Аполлон. Да и стоит он недешево – 152 000 рублей.

Конечно же, я попросила все ветеринарные документы на попугая. Мне сказали, что их подготовят на следующий день. Так что ушла домой с клеткой с попугаем и чеком на 153 460 рублей – купила корм еще для него.

Птица просто не смогла взлететь, видимо, в клетке сидела постоянно. А когда попугай сел мне на плечо, исцарапал. А еще кусается. А ведь в магазине говорили, что он ручной и совсем не дикий.

И только на третий день с момента покупки мне прислали документы – ксерокопию ветсправки на совсем другую птицу – на бурохвостого жако. А у меня в чеке значится – попугай жако краснохвостый. Получается, мне продали одну птицу, а справку дали на другую.

Ветеринары говорят, что мне продалии дикую птицу, красная цена которой – 30 000 рублей. А выкормыш обычно стоит около 80 000 рублей, но никак не 150 тысяч. Получается, меня просто надули», – рассказала Мамаева.

Жена футболиста намерена подать жалобу в Роспотребнадзор.