Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жену Мамаева обманули при покупке попугая за 152 тысячи

10 марта 2018, 21:17
60

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала, как ее обманули в зоомагазине Краснодара при покупке попугая. На него женщина потратила более 100 тысяч рублей.

«Один попугай оказался каким-то диким, а второй мне приглянулся – такой ласковый. Но он сидел в такой тесной клетке, что мне его жалко стало и решила его купить.

Мне сказали, что это краснохвостый жако, что родился в России и он выкормыш. Это значит, что не дикий, а воспитанный человеком и ручной, у него есть все прививки, документы и он мальчик по кличке Аполлон. Да и стоит он недешево – 152 000 рублей.

Конечно же, я попросила все ветеринарные документы на попугая. Мне сказали, что их подготовят на следующий день. Так что ушла домой с клеткой с попугаем и чеком на 153 460 рублей – купила корм еще для него.

Птица просто не смогла взлететь, видимо, в клетке сидела постоянно. А когда попугай сел мне на плечо, исцарапал. А еще кусается. А ведь в магазине говорили, что он ручной и совсем не дикий.

И только на третий день с момента покупки мне прислали документы – ксерокопию ветсправки на совсем другую птицу – на бурохвостого жако. А у меня в чеке значится – попугай жако краснохвостый. Получается, мне продали одну птицу, а справку дали на другую.

Ветеринары говорят, что мне продалии дикую птицу, красная цена которой – 30 000 рублей. А выкормыш обычно стоит около 80 000 рублей, но никак не 150 тысяч. Получается, меня просто надули», – рассказала Мамаева.

Жена футболиста намерена подать жалобу в Роспотребнадзор.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мамаев Павел
Комментарии (60)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1520705950
Здесь должна быть незабвенная мелодия из "В мире животных".
Ответить
Shogun
1520706175
Ну прямо очень касается футбола, очередную лохушку развели на бабки, а самое смешное - Жена футболиста намерена подать жалобу в Роспотребнадзор, да ее там пошлют на хутор за йогуртом, еще одна захотела хайпа дешевого, одна вон майором ФСБ представилась, как узнала что ей светим потом 7,5 замолкла сразу, сайт теперь желтый
Ответить
Illars
1520706271
охеренно футбольная новость, я прям сидел и перечитывал раз за разом
Ответить
BarStep
1520706272
Ндаа, стараюсь сдержать себя в рамках приличного по поводу комментария...
Ответить
acer2003
1520706284
Какая же тупица !! Жуть ! Без лоха и жизнь плоха !! Бомбардиру не о чём писать больше ?
Ответить
insider_retro
1520706954
Футбольное вступление с упоминанием футболиста Мамаева, а завершение искромётной новости про попугаев, чеки и ветеринаров... Огонь, прочитал новость на одном дыхании!:))
Ответить
dzhanavar
1520707174
Открываешь футбольный журнал,там средства для импотентов... Открываешь футбольный сайт,тут про попугая... Куда катимся,господа?((
Ответить
семёнычев
1520709569
да ладно... пусть Мамай футболку снимет, обида и отпустит.... он красивый, расписной, не хуже жако... и бесплатно...
Ответить
stream15
1520717190
Зачем курице попугай? И к чему вообще про нее писать, здесь же не Дом-2?
Ответить
OfaZavr
1520755130
это что футбольная новость??? я в шоке, зачем нам это знать??? тогда про дела всех жен футболистов сообщайте куда они ходят, что делают, что покапают каждый день. это что сайт зоомагазина с такими подробностями еще описали.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
6
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+