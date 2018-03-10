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    Жену Мамаева обманули при покупке попугая за 152 тысячи

    Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала, как ее обманули в зоомагазине Краснодара при покупке попугая. На него женщина потратила более 100 тысяч рублей.

    «Один попугай оказался каким-то диким, а второй мне приглянулся – такой ласковый. Но он сидел в такой тесной клетке, что мне его жалко стало и решила его купить.

    Мне сказали, что это краснохвостый жако, что родился в России и он выкормыш. Это значит, что не дикий, а воспитанный человеком и ручной, у него есть все прививки, документы и он мальчик по кличке Аполлон. Да и стоит он недешево – 152 000 рублей.

    Конечно же, я попросила все ветеринарные документы на попугая. Мне сказали, что их подготовят на следующий день. Так что ушла домой с клеткой с попугаем и чеком на 153 460 рублей – купила корм еще для него.

    Птица просто не смогла взлететь, видимо, в клетке сидела постоянно. А когда попугай сел мне на плечо, исцарапал. А еще кусается. А ведь в магазине говорили, что он ручной и совсем не дикий.

    И только на третий день с момента покупки мне прислали документы – ксерокопию ветсправки на совсем другую птицу – на бурохвостого жако. А у меня в чеке значится – попугай жако краснохвостый. Получается, мне продали одну птицу, а справку дали на другую.

    Ветеринары говорят, что мне продалии дикую птицу, красная цена которой – 30 000 рублей. А выкормыш обычно стоит около 80 000 рублей, но никак не 150 тысяч. Получается, меня просто надули», – рассказала Мамаева.

    Жена футболиста намерена подать жалобу в Роспотребнадзор.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    10.03.2018 21:17
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 11 марта 2018, 17:56

      Почему все дуры -такие женщины?До этого пальма первенства по уму была у жены Жиркова,которая двух слов в интервью связать не могла и не на один вопрос не ответила.Но эта уже близко.Показали бы ее фотки с надутыми губами!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 11 марта 2018, 17:55

      чушь какая...жёнушкам звездюков бабло некуда девать - все и так знают об этом...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 11 марта 2018, 15:32

      Может птичка хоть разговорчивой окажется: "Пашка - дурак!!!"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 11 марта 2018, 14:42

      тем временем муженек с кокорой отдыхает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 марта 2018, 12:41

      что муженёк что жёнка 2 сапога пара на ум

      2
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 11 марта 2018, 12:29

      Лучше бы эти деньги отдала в детский дом. А себе купила ворону, которая намного умней ее самой.

      3
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > MDAR 11 марта 2018, 16:19

      золотые слова мой друг!!!!
      сидела бы с вороной сплетни обсуждала)))
      а может ей ворона попугая и продала)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 марта 2018, 10:58

      это что футбольная новость??? я в шоке, зачем нам это знать??? тогда про дела всех жен футболистов сообщайте куда они ходят, что делают, что покапают каждый день. это что сайт зоомагазина с такими подробностями еще описали.

      6
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 11 марта 2018, 10:51

      Баба тура, а может дура?

      4
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      Рейтинг: +364

      neofizer 11 марта 2018, 10:26

      чё попугай...а ты купи слона!

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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 марта 2018, 10:14

      Я думал, здесь разговоры о футболе. Оказывается, нет. Здесь про "ребятам о зверятах" и про медицину.

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