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    Ханни: «Я очень голоден до побед, поэтому и выбрал «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни, перешедший в московский клуб из «Андерлехта» прошедшей зимой, подчеркнул, что очень хочет завоевывать титулы. По словам алжирца, именно по этой причине он сделал выбор в пользу красно-белых.

    «Победы, безусловно, лучшее, что есть в футболе. Многие говорят: когда завершишь карьеру, у тебя все будет хорошо – деньги есть, ты ведь футболист. Но для меня важны титулы. Хочу добиться успехов, чтобы потом говорить своей дочери: «Камила, смотри, папа выиграл этот кубок в 2013-м, а этот – в 2017-м…» Думаю, вы хорошо понимаете, о чем я.

    Вспомните прошлый сезон. Для «Спартака» он был фантастическим! Этой победой в чемпионате России вы осчастливили стольких людей. Просто здорово! И я очень голоден до таких ощущений и побед, поэтому выбрал «Спартак», – сказал Ханни.

    В активе Ханни – титул чемпиона Бельгии в составе «Андерлехта». Также с брюссельским клубом он выиграл Суперкубок страны.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.03.2018 15:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 10 марта 2018, 21:08

      Спартаковский флаг тебе в руки!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 марта 2018, 18:18

      ну так отлично! мы только за!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 марта 2018, 16:09

      Хорошо сказано.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2018, 16:05

      Мяч в ноги, мы поддержим. Равняйся на Промеса.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 15:51

      Ну и покажи свой уровень.Удачи.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      movie 10 марта 2018, 15:35

      дайте парню поиграть

      2
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