Ханни: «Я очень голоден до побед, поэтому и выбрал «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни, перешедший в московский клуб из «Андерлехта» прошедшей зимой, подчеркнул, что очень хочет завоевывать титулы. По словам алжирца, именно по этой причине он сделал выбор в пользу красно-белых.

«Победы, безусловно, лучшее, что есть в футболе. Многие говорят: когда завершишь карьеру, у тебя все будет хорошо – деньги есть, ты ведь футболист. Но для меня важны титулы. Хочу добиться успехов, чтобы потом говорить своей дочери: «Камила, смотри, папа выиграл этот кубок в 2013-м, а этот – в 2017-м…» Думаю, вы хорошо понимаете, о чем я.

Вспомните прошлый сезон. Для «Спартака» он был фантастическим! Этой победой в чемпионате России вы осчастливили стольких людей. Просто здорово! И я очень голоден до таких ощущений и побед, поэтому выбрал «Спартак», – сказал Ханни.

В активе Ханни – титул чемпиона Бельгии в составе «Андерлехта». Также с брюссельским клубом он выиграл Суперкубок страны.