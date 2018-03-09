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  • Директор «Витесса»: «Здорово, что нашим тренером станет человек с большим международным опытом»

Директор «Витесса»: «Здорово, что нашим тренером станет человек с большим международным опытом»

9 марта 2018, 19:25
14

Технический директор голландского «Витесса» Марк ван Хинтум прокомментировал грядущее назначение на пост главного тренера команды россиянина Леонида Слуцкого. О контракте нашего специалиста «Бомбардир» писал ранее.

«Слуцкий – открытый человек со свежим взглядом на футбол. Он харизматичен, хорошо владеет английским. Здорово, что у нас появится человек с большим международным опытом. Слуцкий добился больших успехов в ЦСКА», – приводит слова функционера Omroep Gelderland.

«Витесс» идет на шестом месте чемпионата Голландии.

Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Россия. Премьер-лига Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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1520613249
это каким там международным опытом? в одной стране поработал опустил команду по шапке надавали вот и весь международный опыт
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Mister Fiks
1520613409
Что-то мне не совсем понятно, Витесс находится в верхней части таблицы, Аякс обыгрывает. Зачем менять тренера ? Может я что-то упустил и нынешний тренер "идет на повышение" ?
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Одинокий волк Маквейд
1520613466
Он его резюме читал?
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JPN
1520613816
Какой опыт? ЛЧ сливать и всрать Чемпионшип?
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prezent2017
1520613887
«Витесс», говорите? Неплохая когда-то была команда. До прихода Слуцкера.
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edw7777
1520614311
Давайте, Леонид Викторович! Мы за Вас будем переживать и молиться. Успехов и удачи.
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lekseij2007
1520615150
6-к место у команды. Странно.
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OfaZavr
1520615382
наверно имеет ввиду большой международный опыт это игры в ЛЧ и ЛЕ с ЦСКА, а то больше вроде нет у него этого самого опыта)
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BrandMaster
1520618241
Желаю удачи, хватит говнить, это рост для всего нашего футбола и для любой российской команды. А пердунов просьба заткнуться, я болею за Спартак, но желаю всего наилучшего Леониду Викторовичу Слуцкому в Европе, он достоин этого.
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biber.ru
1520621769
еврэи, еврэи... вокрух одни еврэи!
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