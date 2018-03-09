Директор «Витесса»: «Здорово, что нашим тренером станет человек с большим международным опытом»

Технический директор голландского «Витесса» Марк ван Хинтум прокомментировал грядущее назначение на пост главного тренера команды россиянина Леонида Слуцкого. О контракте нашего специалиста «Бомбардир» писал ранее.

«Слуцкий – открытый человек со свежим взглядом на футбол. Он харизматичен, хорошо владеет английским. Здорово, что у нас появится человек с большим международным опытом. Слуцкий добился больших успехов в ЦСКА», – приводит слова функционера Omroep Gelderland.

«Витесс» идет на шестом месте чемпионата Голландии.

Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем