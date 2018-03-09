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    Директор «Витесса»: «Здорово, что нашим тренером станет человек с большим международным опытом»

    Технический директор голландского «Витесса» Марк ван Хинтум прокомментировал грядущее назначение на пост главного тренера команды россиянина Леонида Слуцкого. О контракте нашего специалиста «Бомбардир» писал ранее.

    «Слуцкий – открытый человек со свежим взглядом на футбол. Он харизматичен, хорошо владеет английским. Здорово, что у нас появится человек с большим международным опытом. Слуцкий добился больших успехов в ЦСКА», – приводит слова функционера Omroep Gelderland.

    «Витесс» идет на шестом месте чемпионата Голландии.

    Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2018 19:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +124

      biber ru 9 марта 2018, 21:56

      еврэи, еврэи... вокрух одни еврэи!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 9 марта 2018, 21:33

      Это прикол такой? Большой международный опыт Слуцкого как тренера???

      -1
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      Рейтинг: +40

      BrandMaster 9 марта 2018, 20:57

      Желаю удачи, хватит говнить, это рост для всего нашего футбола и для любой российской команды. А пердунов просьба заткнуться, я болею за Спартак, но желаю всего наилучшего Леониду Викторовичу Слуцкому в Европе, он достоин этого.

      4
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 9 марта 2018, 20:52

      Удачи Леониду Викторовичу в Нидерландах! Желаю вам, чтобы не вышло так же как с Халлом!

      3
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      Рейтинг: +736

      rammax fcsm 9 марта 2018, 20:51

      скоро болелы пожалеют об назначении иудея... но буден поздно, уже голландский пердив....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 20:41

      Посмотрим что из этого выйдет.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 20:09

      наверно имеет ввиду большой международный опыт это игры в ЛЧ и ЛЕ с ЦСКА, а то больше вроде нет у него этого самого опыта)

      5
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 9 марта 2018, 20:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      6-к место у команды. Странно.

      -4
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 9 марта 2018, 19:51

      Давайте, Леонид Викторович! Мы за Вас будем переживать и молиться. Успехов и удачи.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 марта 2018, 19:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      «Витесс», говорите? Неплохая когда-то была команда. До прихода Слуцкера.

      -7
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