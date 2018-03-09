Бистрович: «Лион» реализовал, по сути, единственный шанс»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» (0:1).

— Я рад, что дебютировал, но, к сожалению, мы проиграли. Так что нет особых поводов для радости. У нас были моменты. «Лион» реализовал, по сути, единственный шанс, а мы не забили. Надо сыграть лучше во втором матче.

— Игра завершилась со счетом 0:1. Как оценишь наши шансы на выход в следующий раунд?

— Перед игрой шансы были 50 на 50. Сейчас у «Лиона» есть преимущество, но если мы забьем первыми на выезде, все возможно.

Ответная встреча состоится 15 марта в Лионе.