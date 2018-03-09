Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Веденеев ставит на счет 1:0 в ответном матче «Зенита» с «РБ Лейпцигом»

Веденеев ставит на счет 1:0 в ответном матче «Зенита» с «РБ Лейпцигом»

9 марта 2018, 10:29
7

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев уверен, что «Зенит» способен добыть победу с нужным счетом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» в Санкт-Петербурге. По его словам, для этого нужно лишь забить один гол в ворота представителя Бундеслиги.

«Зенит» сейчас должен прибавлять от матча к матчу. Но в ответной встрече, хотя задача «Зенита» кажется вполне простой, действительно просто не будет. В Бундеслиге, что «Лейпциг» и показал, другая скорость, другая плотность игры, другой уровень мастерства. Многие игроки «Зенита» в этот вечер футболистам «Лейпцига» уступили.

Шанс «Зенита» в атаке вроде бы в том, что, в отличие от большинства клубов РФПЛ, «Лейпциг» не будет обороняться вдесятером даже в ситуации, когда его устраивает счет 0:0. С другой стороны, немцы привыкли атаковать крупными силами и от своей манеры не откажутся. Поэтому игра ожидается обоюдоострой.

Надеюсь, что зенитовцы на своем поле не допустят таких позиционных ошибок, как в Лейпциге. Задача – сыграть в обороне «на ноль». А защита у немецкого клуба небезгрешна, поэтому забить один гол «Зенит» может вполне. Победа со счетом 1:0 представляется мне достаточно реальным вариантом», – заявил специалист.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Веденеев Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
зенит ничто
1520581432
будет повторение с селтиком 3-0!
Ответить
zigbert
1520585751
Веденеев расставил все акценты - остается только побеждать.
Ответить
slavа0508
1520586009
Может Зенит и выиграет,,,,,и я в принципе только за,,,,,но думаю1-0 маловероятен,,,любой другой счет даже 3-1 более вероятен,,,,буду ставку делать на 3-1 или 2-1 пока не решил,,,,,
Ответить
serppion
1520586112
Что, Сергею Веденееву лавры Ванги покоя не дают?
Ответить
Полная Канистра
1520588787
1 мяч всего то надо Мелко плаваете вы же суперклуб и где же ваши обещанные про 30 мячей
Ответить
raritet
1520589450
Если на месте Манчини был Спалетти, но наверное, такой счет бы имел бы право быть, но при нынешнем тренере не знаешь чего ожидать. Команда , понятное дело, никакая в сравнении с командой Дика Адвокаата , когда еще за три месяца до Суперкубка УЕФА была какая-то уверенность что такой Зенит способен дать бой МЮ. Думалось только : как бы сохранить эту игру и этот тонус команды. А сейчас думаешь : если хотя бы не проиграют, можно все простить только за то что хотя бы будут бегать на своих кривых, ТУТ уж не до красивых голов и комбинаций.
Ответить
все_будет_AUDI
1520590609
Счет будет 0 2 или 1 3
Ответить
Главные новости
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+