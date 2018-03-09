Веденеев ставит на счет 1:0 в ответном матче «Зенита» с «РБ Лейпцигом»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев уверен, что «Зенит» способен добыть победу с нужным счетом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» в Санкт-Петербурге. По его словам, для этого нужно лишь забить один гол в ворота представителя Бундеслиги.

«Зенит» сейчас должен прибавлять от матча к матчу. Но в ответной встрече, хотя задача «Зенита» кажется вполне простой, действительно просто не будет. В Бундеслиге, что «Лейпциг» и показал, другая скорость, другая плотность игры, другой уровень мастерства. Многие игроки «Зенита» в этот вечер футболистам «Лейпцига» уступили.

Шанс «Зенита» в атаке вроде бы в том, что, в отличие от большинства клубов РФПЛ, «Лейпциг» не будет обороняться вдесятером даже в ситуации, когда его устраивает счет 0:0. С другой стороны, немцы привыкли атаковать крупными силами и от своей манеры не откажутся. Поэтому игра ожидается обоюдоострой.

Надеюсь, что зенитовцы на своем поле не допустят таких позиционных ошибок, как в Лейпциге. Задача – сыграть в обороне «на ноль». А защита у немецкого клуба небезгрешна, поэтому забить один гол «Зенит» может вполне. Победа со счетом 1:0 представляется мне достаточно реальным вариантом», – заявил специалист.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.