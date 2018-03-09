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    Веденеев ставит на счет 1:0 в ответном матче «Зенита» с «РБ Лейпцигом»

    Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев уверен, что «Зенит» способен добыть победу с нужным счетом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» в Санкт-Петербурге. По его словам, для этого нужно лишь забить один гол в ворота представителя Бундеслиги.

    «Зенит» сейчас должен прибавлять от матча к матчу. Но в ответной встрече, хотя задача «Зенита» кажется вполне простой, действительно просто не будет. В Бундеслиге, что «Лейпциг» и показал, другая скорость, другая плотность игры, другой уровень мастерства. Многие игроки «Зенита» в этот вечер футболистам «Лейпцига» уступили.

    Шанс «Зенита» в атаке вроде бы в том, что, в отличие от большинства клубов РФПЛ, «Лейпциг» не будет обороняться вдесятером даже в ситуации, когда его устраивает счет 0:0. С другой стороны, немцы привыкли атаковать крупными силами и от своей манеры не откажутся. Поэтому игра ожидается обоюдоострой.

    Надеюсь, что зенитовцы на своем поле не допустят таких позиционных ошибок, как в Лейпциге. Задача – сыграть в обороне «на ноль». А защита у немецкого клуба небезгрешна, поэтому забить один гол «Зенит» может вполне. Победа со счетом 1:0 представляется мне достаточно реальным вариантом», – заявил специалист.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.03.2018 10:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 9 марта 2018, 13:16

      Счет будет 0 2 или 1 3

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 9 марта 2018, 12:57

      Если на месте Манчини был Спалетти, но наверное, такой счет бы имел бы право быть, но при нынешнем тренере не знаешь чего ожидать. Команда , понятное дело, никакая в сравнении с командой Дика Адвокаата , когда еще за три месяца до Суперкубка УЕФА была какая-то уверенность что такой Зенит способен дать бой МЮ. Думалось только : как бы сохранить эту игру и этот тонус команды. А сейчас думаешь : если хотя бы не проиграют, можно все простить только за то что хотя бы будут бегать на своих кривых, ТУТ уж не до красивых голов и комбинаций.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2018, 12:46

      1 мяч всего то надо Мелко плаваете вы же суперклуб и где же ваши обещанные про 30 мячей

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 марта 2018, 12:01

      Что, Сергею Веденееву лавры Ванги покоя не дают?

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 9 марта 2018, 12:00

      Может Зенит и выиграет,,,,,и я в принципе только за,,,,,но думаю1-0 маловероятен,,,любой другой счет даже 3-1 более вероятен,,,,буду ставку делать на 3-1 или 2-1 пока не решил,,,,,

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 11:55

      Веденеев расставил все акценты - остается только побеждать.

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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 9 марта 2018, 10:43

      будет повторение с селтиком 3-0!

      0
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