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    Рейнгольд обвинил Манчини в неудачах «Зенита»

    Бывший форвард «Спартака», известный футбольный эксперт Валерий Рейнгольд обвинил главного тренера «Зенита» Роберто Манчини в неудачах команды в текущем сезоне. Он также раскритиковал тактику, которую использует итальянский специалист.

    «Мне кажется, что во всех бедах «Зенита» виноват Манчини. У него непонятная тактика, я не могу понять, как и во что он хочет играть. Не могу увидеть рисунка игры. Очень много команда действует через центр – это такой примитив!

    Сейчас так не играет никто. Если в центральной зоне все закрыто, то надо играть краями, обострять игру с флангов, прошивать оборону соперника. Но этого нет. Почему? У «Зенита» нет игроков, которые могли бы это сделать.

    Состав «Зенита» таков, что многие футболисты (я прежде всего говорю про легионеров) не отвечает требованиям по мастерству. Это мое мнение», – заявил Ренгольд.

    После 21 тура «Зенит» делит 3-5 места в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.03.2018 09:30
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1311

      Taps 9 марта 2018, 18:13

      Верните Дзюбу !
      Увольте изнеженных латиносов.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 9 марта 2018, 18:06

      МС периодически играет через центр, похоже Гвардиола отстой. В любых неудачах виноват тренер и он несёт всю ответственность за происходящее на поле и вне. Только не Рейнгольду с Бубновым судить о работе того или иного тренера, сильно уж много они говорят и порой не по существу.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 марта 2018, 17:54

      Увы, Зенит - отстой. Нет quasi una fantasia.
      Зеня, может не левой , а какой-нибудь другой рукой попробовать?
      Mancini — итальянская фамилия, значение фамилии — «левша»

      0
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 9 марта 2018, 17:04

      Манчини вообще никто понять не может, поэтому удивляться тому, что сейчас показывает Зенит неудивительно.

      2
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 9 марта 2018, 16:29

      Зинит это вапще не команда ,а анус пожирающий народные деньги.

      -2
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 9 марта 2018, 14:21

      Тренер, селекция вот основна проблема Зени.... много не нужных игроков, а качественных мало... тактика вообще молчу....

      3
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      Рейтинг: +93

      stachel 9 марта 2018, 14:02

      Согласен. Главная проблема - недостаток мастерства большинства игроков основы. Тактические изыски с игроками уровня Ерохи или Дрища изначально обречены. Тут даже Аллегри ничего не сможет.

      0
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      Рейтинг: +26

      Vonakh 9 марта 2018, 13:33

      Не Манчини виновен, а руководство Зенита. Деньги думают решают все, а на деле надо лучше думать и подходить к каждому делу профессионально. Не имя делает команду, а человек.

      2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Vonakh 9 марта 2018, 18:40

      Да, основная вина на Фурсенко. Хотя он и не думает, что деньги решают все, это вы зря. Иначе он выклянчил бы у Миллера бюджет хотя бы на уровне того же Лейпцига. Просто Фурсенко, как полный профан в футболе, решил что Манчини - великий тренер. Но и Манчини тоже виновен, разве не он создал о себе миф как о топ-тренере? Хотя на самом деле он, как сейчас стало ясно, в лучшем случае физрук.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 9 марта 2018, 12:41

      Тактика игры Зенита с тренером Манчини не понятно Рейнгольду, видать Манчини "замудрил" тактику,или "затемнил",или "замудил" и в итоге многие "специ тактики"не понимают и гадают в какой футбол играет Зенит и куда" пропал"рисунок игры,кто его "сп....л"

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 марта 2018, 11:55

      Рейнгольд не может понять тактику Зенита, значит виноват Манчини )))

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