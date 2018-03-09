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Рейнгольд обвинил Манчини в неудачах «Зенита»

9 марта 2018, 09:30
26

Бывший форвард «Спартака», известный футбольный эксперт Валерий Рейнгольд обвинил главного тренера «Зенита» Роберто Манчини в неудачах команды в текущем сезоне. Он также раскритиковал тактику, которую использует итальянский специалист.

«Мне кажется, что во всех бедах «Зенита» виноват Манчини. У него непонятная тактика, я не могу понять, как и во что он хочет играть. Не могу увидеть рисунка игры. Очень много команда действует через центр – это такой примитив!

Сейчас так не играет никто. Если в центральной зоне все закрыто, то надо играть краями, обострять игру с флангов, прошивать оборону соперника. Но этого нет. Почему? У «Зенита» нет игроков, которые могли бы это сделать.

Состав «Зенита» таков, что многие футболисты (я прежде всего говорю про легионеров) не отвечает требованиям по мастерству. Это мое мнение», – заявил Ренгольд.

После 21 тура «Зенит» делит 3-5 места в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Рейнгольд Валерий
Комментарии (26)
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BarStep
1520577837
В 80 лет тяжело воспринимается мировозрение вообще...
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alp
1520577890
капитан очевидность длять.... это было понятно еще осенью
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zigbert
1520578526
Результат тренерской работы Манчини будет определяться по окончании сезона.
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diktatop
1520578628
тренер пустышка может тренировать только звезд и выигрывать против слабых команд... а как что то не так сразу надо трансферы проводить
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Garrincha58
1520579375
и ведь не поспоришь со старче а что касаемо играть флангами то в нынешнем Зените там играть некому в команде нет ни одного игрока который бы мог обыграть один в один соперника когда были Аршавин потом Данни а совсем недавно Халк то даже такие деревянки как Дзюба забивали а сейчас Ригони но это смешно он ни разу вчера не обыграл никого и ни разу не подал в штрафную тоесть попытки то были а толку ноль один Кокорин что то пытается но один в поле не воин Кузяев тот просто вчера смешил до слез как и вся команда игру которой без смеха и слез смотреть не возможно как скажите на милость может играть команда без флангов без опорной зоны и с такой защитой если бы это не Лейпциг то вчера должно было залететь не менее 5 банок
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dzhanavar
1520580122
...известный футбольный эксперт Валерий Рейнгольд ... )))) Тут перепечатка... Всемирно известный... Не фиг делать...
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Полная Канистра
1520583828
ещё одна осечка и полное недоверие объявят
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acer2003
1520585744
Рейнгольд не может понять тактику Зенита, значит виноват Манчини )))
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DePisuares
1520594467
Тренер, селекция вот основна проблема Зени.... много не нужных игроков, а качественных мало... тактика вообще молчу....
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Коза Ностра
1520602192
Зинит это вапще не команда ,а анус пожирающий народные деньги.
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