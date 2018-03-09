Рейнгольд обвинил Манчини в неудачах «Зенита»

Бывший форвард «Спартака», известный футбольный эксперт Валерий Рейнгольд обвинил главного тренера «Зенита» Роберто Манчини в неудачах команды в текущем сезоне. Он также раскритиковал тактику, которую использует итальянский специалист.

«Мне кажется, что во всех бедах «Зенита» виноват Манчини. У него непонятная тактика, я не могу понять, как и во что он хочет играть. Не могу увидеть рисунка игры. Очень много команда действует через центр – это такой примитив!

Сейчас так не играет никто. Если в центральной зоне все закрыто, то надо играть краями, обострять игру с флангов, прошивать оборону соперника. Но этого нет. Почему? У «Зенита» нет игроков, которые могли бы это сделать.

Состав «Зенита» таков, что многие футболисты (я прежде всего говорю про легионеров) не отвечает требованиям по мастерству. Это мое мнение», – заявил Ренгольд.

После 21 тура «Зенит» делит 3-5 места в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.