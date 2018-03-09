Иванович: «Прекрасный гол Кришито все изменил»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рад, что его команде удалось забить в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы в ворота «РБ Лейпцига». По словам футболиста, это результативное действие оставляет команде из Санкт-Петербурга хорошие шансы на успех по сумме двух встреч с немецким клубом.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

– Очень тяжелый матч. В первом тайме у нас не получалось держать мяч, было очень мало моментов, практически все время мы оборонялись. Во втором тайме пропустили, но думаю, что результат этой игры позитивный – могло быть намного хуже. 2:1 – результат, который дает нам надежду, но нам нужно поменять очень многое в нашей игре, чтобы победить «РБ Лейпциг» дома.

– Вы говорили перед игрой, что самое главное – забить самим. Эта задача выполнена?

– Да. Если бы счет остался 2:0, было бы очень тяжело, но прекрасный гол Кришито все изменил. Мы знаем, как надо играть против таких команд, как «РБ Лейпциг», против атакующих команд. Нам нельзя предоставлять им много пространства, мы не должны позволять им разыгрывать мяч. Я думаю, что, если мы сыграем дома так, как умеем, сможем выиграть.

– Манчини сказал, что сегодня на поле играли только четыре человека – защитники, а остальные, кто был на поле, сыграли плохо. Вы согласны с этим?

– Мы команда, и, по-честному, мы стараемся обороняться всей командой и так же атаковать. Сегодня была сложная игра. Иногда нужно играть так, чтобы оборонялись все одиннадцать человек. Мы знаем, где мы сделали ошибки, и не будем ошибаться снова.