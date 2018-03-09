Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иванович: «Прекрасный гол Кришито все изменил»

9 марта 2018, 08:30
2

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рад, что его команде удалось забить в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы в ворота «РБ Лейпцига». По словам футболиста, это результативное действие оставляет команде из Санкт-Петербурга хорошие шансы на успех по сумме двух встреч с немецким клубом.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

– Очень тяжелый матч. В первом тайме у нас не получалось держать мяч, было очень мало моментов, практически все время мы оборонялись. Во втором тайме пропустили, но думаю, что результат этой игры позитивный – могло быть намного хуже. 2:1 – результат, который дает нам надежду, но нам нужно поменять очень многое в нашей игре, чтобы победить «РБ Лейпциг» дома.

– Вы говорили перед игрой, что самое главное – забить самим. Эта задача выполнена?

– Да. Если бы счет остался 2:0, было бы очень тяжело, но прекрасный гол Кришито все изменил. Мы знаем, как надо играть против таких команд, как «РБ Лейпциг», против атакующих команд. Нам нельзя предоставлять им много пространства, мы не должны позволять им разыгрывать мяч. Я думаю, что, если мы сыграем дома так, как умеем, сможем выиграть.

– Манчини сказал, что сегодня на поле играли только четыре человека – защитники, а остальные, кто был на поле, сыграли плохо. Вы согласны с этим?

– Мы команда, и, по-честному, мы стараемся обороняться всей командой и так же атаковать. Сегодня была сложная игра. Иногда нужно играть так, чтобы оборонялись все одиннадцать человек. Мы знаем, где мы сделали ошибки, и не будем ошибаться снова.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Иванович Бранислав Кришито Доменико
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1520579716
Манчини вчера кто видел аплодировал немцам когда Вернер забивал второй гол вот вам вся сущность этого тренеришки гнать его поганой метлой а что касаемого гола Кришито так он ничего не изменил Лейпциг и в Питере выиграет они на голову сильней нынешнего слабого Зенита которому даже Амкар не по силам и лучше сейчас вылететь и не позориться больше с такими игроками как Ерохин и Дриусси команда вообще не должна существовать
Ответить
все_будет_AUDI
1520582525
Особо ничего и не изменил Немцы точно забьют в Питере
Ответить
Главные новости
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+