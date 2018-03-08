Смолов: «Думал о хет-трике в матче с «Ростовом», но победа команды важнее»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением о результате матча 21-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:1).

«Я думал о хет-трике, потому что в этом сезоне его еще не было. Наверное, самый реальный шанс у меня был, когда Жоаозинью прострелил, но я, к сожалению, не очень хорошо принял мяч.

А в остальных эпизодах партнеры находились в более удачной позиции, и стоило сыграть на них, потому что я не зациклен на хет-триках. Для меня важнее победа команды.

Думаю, все видели, как я радовался третьему голу несмотря на то, что забил его не я. Вся команда радовалась, и я был счастлив, что нам удалось добиться победы. Все-таки командный результат для меня важнее», – сказал Смолов.

«Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 21 туре.