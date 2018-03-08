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    Смолов: «Думал о хет-трике в матче с «Ростовом», но победа команды важнее»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением о результате матча 21-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:1).

    «Я думал о хет-трике, потому что в этом сезоне его еще не было. Наверное, самый реальный шанс у меня был, когда Жоаозинью прострелил, но я, к сожалению, не очень хорошо принял мяч.

    А в остальных эпизодах партнеры находились в более удачной позиции, и стоило сыграть на них, потому что я не зациклен на хет-триках. Для меня важнее победа команды.

    Думаю, все видели, как я радовался третьему голу несмотря на то, что забил его не я. Вся команда радовалась, и я был счастлив, что нам удалось добиться победы. Все-таки командный результат для меня важнее», – сказал Смолов.

    «Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 21 туре.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    08.03.2018 18:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 9 марта 2018, 01:12

      Дядя Фёдор, может лучше в европу слинять? Ты станешь тренером- экспертом -теоретиком. Либо играй на Родине!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 9 марта 2018, 00:33

      У тебя, Федя, еще 9 матчей впереди..
      Делай свой хет-трик, кто не дает??

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 9 марта 2018, 00:09

      ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ ФЕДЯ!

      1
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 8 марта 2018, 23:56

      Нападающий должен думать об этом в каждой игре

      2
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