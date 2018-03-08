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  • Смолов: «Думал о хет-трике в матче с «Ростовом», но победа команды важнее»

Смолов: «Думал о хет-трике в матче с «Ростовом», но победа команды важнее»

8 марта 2018, 18:30
4

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением о результате матча 21-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:1).

«Я думал о хет-трике, потому что в этом сезоне его еще не было. Наверное, самый реальный шанс у меня был, когда Жоаозинью прострелил, но я, к сожалению, не очень хорошо принял мяч.

А в остальных эпизодах партнеры находились в более удачной позиции, и стоило сыграть на них, потому что я не зациклен на хет-триках. Для меня важнее победа команды.

Думаю, все видели, как я радовался третьему голу несмотря на то, что забил его не я. Вся команда радовалась, и я был счастлив, что нам удалось добиться победы. Все-таки командный результат для меня важнее», – сказал Смолов.

«Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 21 туре.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Смолов Федор
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1520542599
Нападающий должен думать об этом в каждой игре
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Бугимен
1520543394
ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ ФЕДЯ!
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Таганский
1520544796
У тебя, Федя, еще 9 матчей впереди.. Делай свой хет-трик, кто не дает??
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GoLenaStop
1520547141
Дядя Фёдор, может лучше в европу слинять? Ты станешь тренером- экспертом -теоретиком. Либо играй на Родине!
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