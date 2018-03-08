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  • Бышовец: «У «Локомотива» меньше 50 процентов шансов пройти «Атлетико»

Бышовец: «У «Локомотива» меньше 50 процентов шансов пройти «Атлетико»

8 марта 2018, 15:47
4

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о противостоянии железнодорожников и «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

– Как оцениваете шансы лидера чемпионата России на выход в следующий раунд?

– «Локомотив», играющий против «Атлетико», имеет меньше 50 процентов шансов на выход дальше. И уровень команды, и задачи, стоящие перед командой, и матч со «Спартаком» дает мало оптимизма на то, что «Локомотив» пройдет. Шансов на выход – процентов 45.

– Даже если «Локомотив» забьет в гостевом матче?

– Анализируя уровень команд и подбор игроков – да. «Локомотив» имеет проблемы в атаке. По совокупности преимуществ – у «Атлетико» больше шансов.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Локомотивом» пройдет сегодня в Мадриде. Начало встречи в 21:00.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Локомотив Атлетико Бышовец Анатолий
Комментарии (4)
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Опорник84
1520513990
Пока матч не сыгран шансы всегда равны!
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XaXatyn
1520520850
Он прям открытия совершил ! Все это понимают что будет тяжело и шансов мало !
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ВЛАДИВОСТОК
1520530237
Ну только матч покажет у кого какие шансы..........в 1986 году в финале Кубка Кубков у Атлетико Мадрид то же по всяким там критериям и раскладам было больше шансов выиграть финальный матч , а вот Советский клуб Динамо Киев........их порвал со счётом 3 : 0 .......
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Антон bx14e
1520531039
Бышовец,мне очень стыдно,что ты когда-то возглавлял Локомотив..и радовался как маленький ничьей с ними,ручкой своей мельницу делал в воздухе от счастья..Теперешний Локомотив не слабее того,а в том Атлетико был Форлан и Агуэро.. Так вот тебе,старому козлу,не стоило "таких прогнозов" давать. Хотя бы ради приличия
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