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    Бышовец: «У «Локомотива» меньше 50 процентов шансов пройти «Атлетико»

    Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о противостоянии железнодорожников и «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

    – Как оцениваете шансы лидера чемпионата России на выход в следующий раунд?

    – «Локомотив», играющий против «Атлетико», имеет меньше 50 процентов шансов на выход дальше. И уровень команды, и задачи, стоящие перед командой, и матч со «Спартаком» дает мало оптимизма на то, что «Локомотив» пройдет. Шансов на выход – процентов 45.

    – Даже если «Локомотив» забьет в гостевом матче?

    – Анализируя уровень команд и подбор игроков – да. «Локомотив» имеет проблемы в атаке. По совокупности преимуществ – у «Атлетико» больше шансов.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Локомотивом» пройдет сегодня в Мадриде. Начало встречи в 21:00.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2018 15:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 8 марта 2018, 20:43

      Бышовец,мне очень стыдно,что ты когда-то возглавлял Локомотив..и радовался как маленький ничьей с ними,ручкой своей мельницу делал в воздухе от счастья..Теперешний Локомотив не слабее того,а в том Атлетико был Форлан и Агуэро..
      Так вот тебе,старому козлу,не стоило "таких прогнозов" давать. Хотя бы ради приличия

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 8 марта 2018, 20:30

      Ну только матч покажет у кого какие шансы..........в 1986 году в финале Кубка Кубков у Атлетико Мадрид то же по всяким там критериям и раскладам было больше шансов выиграть финальный матч , а вот Советский клуб Динамо Киев........их порвал со счётом 3 : 0 .......

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 марта 2018, 17:54

      Он прям открытия совершил ! Все это понимают что будет тяжело и шансов мало !

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 марта 2018, 15:59

      Пока матч не сыгран шансы всегда равны!

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