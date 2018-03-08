Бышовец: «У «Локомотива» меньше 50 процентов шансов пройти «Атлетико»

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о противостоянии железнодорожников и «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

– Как оцениваете шансы лидера чемпионата России на выход в следующий раунд?

– «Локомотив», играющий против «Атлетико», имеет меньше 50 процентов шансов на выход дальше. И уровень команды, и задачи, стоящие перед командой, и матч со «Спартаком» дает мало оптимизма на то, что «Локомотив» пройдет. Шансов на выход – процентов 45.

– Даже если «Локомотив» забьет в гостевом матче?

– Анализируя уровень команд и подбор игроков – да. «Локомотив» имеет проблемы в атаке. По совокупности преимуществ – у «Атлетико» больше шансов.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Локомотивом» пройдет сегодня в Мадриде. Начало встречи в 21:00.