Облак не сыграет с «Локомотивом». В воротах «Атлетико» дебютирует игрок стоимостью 1 миллион

Вратарь «Атлетико» Ян Облак не примет участия в сегодняшнем матче против «Локомотива», сообщает Marca.

Тренерский штаб мадридского клуба решил не выпускать 25-летнего словенца, ранее получившего ушиб руки.

Сообщается, что место в воротах команды Диего Симеоне займет 22-летний Аксель Вернер. Для него встреча станет абсолютным дебютом за клуб.

«Матрасники» купили аргентинца в 2016 году у «Рафаэлы» за 800 тысяч евро. Прошлый сезон он провел в «Боке Хуниорс» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.

Встреча на «Ванда Метрополитано» начнется в 21:00 по московскому времени. «Бобмардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.