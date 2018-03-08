Облак не сыграет с «Локомотивом». В воротах «Атлетико» дебютирует игрок стоимостью 1 миллион

это хорошо, нужно проверить дебютанта на прочность с разных позиций. удачи Локо!
Вратарь «Атлетико» Ян Облак не примет участия в сегодняшнем матче против «Локомотива», сообщает Marca.
Тренерский штаб мадридского клуба решил не выпускать 25-летнего словенца, ранее получившего ушиб руки.
Сообщается, что место в воротах команды Диего Симеоне займет 22-летний Аксель Вернер. Для него встреча станет абсолютным дебютом за клуб.
«Матрасники» купили аргентинца в 2016 году у «Рафаэлы» за 800 тысяч евро. Прошлый сезон он провел в «Боке Хуниорс» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.
Встреча на «Ванда Метрополитано» начнется в 21:00 по московскому времени. «Бобмардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.