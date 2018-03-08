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    Облак не сыграет с «Локомотивом». В воротах «Атлетико» дебютирует игрок стоимостью 1 миллион

    Вратарь «Атлетико» Ян Облак не примет участия в сегодняшнем матче против «Локомотива», сообщает Marca.

    Тренерский штаб мадридского клуба решил не выпускать 25-летнего словенца, ранее получившего ушиб руки.

    Сообщается, что место в воротах команды Диего Симеоне займет 22-летний Аксель Вернер. Для него встреча станет абсолютным дебютом за клуб.

    «Матрасники» купили аргентинца в 2016 году у «Рафаэлы» за 800 тысяч евро. Прошлый сезон он провел в «Боке Хуниорс» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.

    Встреча на «Ванда Метрополитано» начнется в 21:00 по московскому времени. «Бобмардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Marca

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    08.03.2018 14:03
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 19:16

      это хорошо, нужно проверить дебютанта на прочность с разных позиций. удачи Локо!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 8 марта 2018, 18:39

      И это нормально для Локо . Защитники меньше будут думать о нападении .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 18:37

      Надо этим воспользоваться.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 8 марта 2018, 18:35

      та они Ваще страх потеряли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 8 марта 2018, 17:10

      Ой да ладно, знаем мы стиль игры атлетико, дай бог чтобы локомотив до штрафной раз 5 добрался и раза 3 в ворота попал...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 8 марта 2018, 14:49

      Недооценивают локо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 марта 2018, 14:23

      Попахивает спортивным пренебрежением...
      Как бы то не было, Локо без разницы, чьи ворота потревожить! ˘ː˘

      8
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > insider_retro 8 марта 2018, 15:56

      Надеюсь Локо отомстит голами за это пренебрежение))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 8 марта 2018, 14:20

      Хорошие новости для семина

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 8 марта 2018, 14:06

      Аргентинец в отличии от Гильерме мяч хоть за половину поля выносит, а этот русский латинос до середины кое как допинывает

      2
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Shogun 8 марта 2018, 14:47

      Сейчас не тот футбол, в смысле "кто дальше бьёт, тот лучше играет"! Можно выбить и за ворота соперника. А смысл?

      4
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Serjoga 8 марта 2018, 17:03

      Просто с Ниццей, да и сос Спартаком заметно было, после выноса Гильерме, атака идет сразу в 2 паса, это уже звоночек, для обороны

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