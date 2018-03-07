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  • Червиченко: «Манчини – разрекламированная фигура. Уровень его работы в «Зените» намного ниже, чем его пиар»

Червиченко: «Манчини – разрекламированная фигура. Уровень его работы в «Зените» намного ниже, чем его пиар»

7 марта 2018, 23:00
18

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал работу Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

На данный момент петербургский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– «Зенит» стартовал в сезоне, и казалось, что это «машина». На ваш взгляд, назначение Манчини было правильным?

– На мой взгляд, неправильное. Я, конечно, не такой специалист, чтобы критиковать Манчини, но на мой взгляд, уровень его работы в «Зените» намного ниже, чем его пиар. Фигура разрекламированная, но при этом «Зенит» за последние лет пять, наверно, играет хуже всего. При том, что приобретены отличные футболисты.

Я думаю, в начале сезона они еще играли на старом багаже своих прежних команд, поэтому всех обыгрывали. А дальше работа Манчини их стала губить и губить. «Зенит» даже с таким судьей обязан обыгрывать «Амкар», это, конечно, проблема другая, но на сегодняшний день, на мой взгляд, «Зенит» не тянет на то, чтобы быть чемпионом.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Червиченко Андрей
Комментарии (18)
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Геннадьич
1520453344
Редкий случай когда с Червем не поспоришь.
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spartak1313
1520454278
Червиченко хер маржовый
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Spartak 777
1520454296
не то что твоя , качество твоей работы полностью соответствует твоему пиару
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ОЛЕГ К.
1520454305
У меня есть свое мнение зачем Манчини приехал в Россию.1)За баблом по совету Капелло иСпалетти.2)Наиграть на базе Зенита игроков сб.Аргентины перед ЧМ бесплатно,вернее сказать за счет России.Получи бабло с двух стран и можно купить Антарктиду.
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Татарин за ЦСКА
1520455134
Два разных интервью,а одно из них точно в яблочко. Еще интересно:обыграть амкар с таким судьёй,он вообще о чём???
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Garrincha58
1520455646
одним словом пустышка да и игроков сейчас в Зените европейского уровня нет тоже слишком распиаренные (Иванович не в счет да и тот уже с ярмарки едет)
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alp
1520489467
червяк прав на 99%.. работы манчини ваще никакой не видно
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OfaZavr
1520489935
вот тут соглашусь с этим странным субъектом, он обычно 90% бреда говорит, но иногда на него находит озарение))
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Евгений П
1520492687
Впервые соглашусь с этим типом
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Konb48
1520503335
Все по делу! Манчини ведет себя не как тренер сейчас, а как постоялец Дома-2
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