Червиченко: «Манчини – разрекламированная фигура. Уровень его работы в «Зените» намного ниже, чем его пиар»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал работу Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

На данный момент петербургский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– «Зенит» стартовал в сезоне, и казалось, что это «машина». На ваш взгляд, назначение Манчини было правильным?

– На мой взгляд, неправильное. Я, конечно, не такой специалист, чтобы критиковать Манчини, но на мой взгляд, уровень его работы в «Зените» намного ниже, чем его пиар. Фигура разрекламированная, но при этом «Зенит» за последние лет пять, наверно, играет хуже всего. При том, что приобретены отличные футболисты.

Я думаю, в начале сезона они еще играли на старом багаже своих прежних команд, поэтому всех обыгрывали. А дальше работа Манчини их стала губить и губить. «Зенит» даже с таким судьей обязан обыгрывать «Амкар», это, конечно, проблема другая, но на сегодняшний день, на мой взгляд, «Зенит» не тянет на то, чтобы быть чемпионом.