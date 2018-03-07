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    Червиченко: «Манчини – разрекламированная фигура. Уровень его работы в «Зените» намного ниже, чем его пиар»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал работу Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

    На данный момент петербургский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    – «Зенит» стартовал в сезоне, и казалось, что это «машина». На ваш взгляд, назначение Манчини было правильным?

    – На мой взгляд, неправильное. Я, конечно, не такой специалист, чтобы критиковать Манчини, но на мой взгляд, уровень его работы в «Зените» намного ниже, чем его пиар. Фигура разрекламированная, но при этом «Зенит» за последние лет пять, наверно, играет хуже всего. При том, что приобретены отличные футболисты.

    Я думаю, в начале сезона они еще играли на старом багаже своих прежних команд, поэтому всех обыгрывали. А дальше работа Манчини их стала губить и губить. «Зенит» даже с таким судьей обязан обыгрывать «Амкар», это, конечно, проблема другая, но на сегодняшний день, на мой взгляд, «Зенит» не тянет на то, чтобы быть чемпионом.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.03.2018 23:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2018, 16:59

      из другой норы что ли вылез не узнаю этого червя А где тот червяк?

      0
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 9 марта 2018, 02:02

      Зенит команда - прости, ты стала нелепым бизнес-придатком, без идей и игры. Стадионы в городе построили, при этом деньги (просто еВанутые!) улетели далеко от всех в Заполярные Тундры...Хоть игрой оправдал бы.
      Зенит, ты расстроил нас.

      0
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      Рейтинг: +190

      Konb48 8 марта 2018, 13:02

      Все по делу! Манчини ведет себя не как тренер сейчас, а как постоялец Дома-2

      3
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    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 8 марта 2018, 10:04

      Впервые соглашусь с этим типом

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 09:18

      вот тут соглашусь с этим странным субъектом, он обычно 90% бреда говорит, но иногда на него находит озарение))

      5
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > OfaZavr 8 марта 2018, 10:59

      Наверно принял на грудь.

      2
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      Рейтинг: +11240

      alp 8 марта 2018, 09:11

      червяк прав на 99%.. работы манчини ваще никакой не видно

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 марта 2018, 23:47

      одним словом пустышка да и игроков сейчас в Зените европейского уровня нет тоже слишком распиаренные (Иванович не в счет да и тот уже с ярмарки едет)

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 23:38

      Два разных интервью,а одно из них точно в яблочко.
      Еще интересно:обыграть амкар с таким судьёй,он вообще о чём???

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 09:21

      Привет. наверно имеет ввиду что обязаны были обыгрывать Амкар даже с судьей который не подсуживает и не тащит за уши это недоразумение.

      4
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 7 марта 2018, 23:25

      У меня есть свое мнение зачем Манчини приехал в Россию.1)За баблом по совету Капелло иСпалетти.2)Наиграть на базе Зенита игроков сб.Аргентины перед ЧМ бесплатно,вернее сказать за счет России.Получи бабло с двух стран и можно купить Антарктиду.

      3
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > ОЛЕГ К. 8 марта 2018, 09:06

      И жить в этой Антарктиде с тюленями и пингвинами,да?? У тебя не Петросян случайно фамилия???? Юморишь классно...

      -2
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > _Marqella_ 8 марта 2018, 10:38

      Тренировать пингвинов.Вообще-то с праздником.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 7 марта 2018, 23:24

      не то что твоя , качество твоей работы полностью соответствует твоему пиару

      4
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