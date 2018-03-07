Малафеев: «Переигровки матча с «Амкаром» не будет? Об апелляции речи быть не может»

Спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что петербургский клуб не будет подавать апелляцию на решение КДК РФС по итогам матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

Напомним, «Зенит» подал протест и потребовал переигровки в связи с работой судьи Владимира Сельдякова, который ошибочно не удалил защитника гостей Николая Зайцева.

– Будет ли «Зенит» подавать апелляцию на решение КДК?

– Своим протестом мы высказали свое мнение. После этого мы озвучили, что не ожидаем каких-либо изменений, что и произошло. Поэтому речи об апелляции быть не может.