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    Малафеев: «Переигровки матча с «Амкаром» не будет? Об апелляции речи быть не может»

    Спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что петербургский клуб не будет подавать апелляцию на решение КДК РФС по итогам матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

    Напомним, «Зенит» подал протест и потребовал переигровки в связи с работой судьи Владимира Сельдякова, который ошибочно не удалил защитника гостей Николая Зайцева.

    – Будет ли «Зенит» подавать апелляцию на решение КДК?

    – Своим протестом мы высказали свое мнение. После этого мы озвучили, что не ожидаем каких-либо изменений, что и произошло. Поэтому речи об апелляции быть не может.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2018 22:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 8 марта 2018, 10:01

      ЕСПЧ вам в руки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 8 марта 2018, 09:00

      В Гаагу можно ещё обратится )

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 8 марта 2018, 06:42

      Это работа по схеме - прокукарекал, а там хоть не рассветай. Результат где?

      1
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      Рейтинг: +2390

      baden69 8 марта 2018, 00:42

      Апелляция и подавалась для того, чтобы Сельдякова больше не назначали, а не для переигровки, т.к и так было понятно что переигровку никто не даст, да и не за что.

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