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  • Малафеев: «Переигровки матча с «Амкаром» не будет? Об апелляции речи быть не может»

Малафеев: «Переигровки матча с «Амкаром» не будет? Об апелляции речи быть не может»

7 марта 2018, 22:11
4

Спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что петербургский клуб не будет подавать апелляцию на решение КДК РФС по итогам матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

Напомним, «Зенит» подал протест и потребовал переигровки в связи с работой судьи Владимира Сельдякова, который ошибочно не удалил защитника гостей Николая Зайцева.

– Будет ли «Зенит» подавать апелляцию на решение КДК?

– Своим протестом мы высказали свое мнение. После этого мы озвучили, что не ожидаем каких-либо изменений, что и произошло. Поэтому речи об апелляции быть не может.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Малафеев Вячеслав
Комментарии (4)
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baden69
1520458957
Апелляция и подавалась для того, чтобы Сельдякова больше не назначали, а не для переигровки, т.к и так было понятно что переигровку никто не даст, да и не за что.
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VIKZH
1520480531
Это работа по схеме - прокукарекал, а там хоть не рассветай. Результат где?
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Шумаххер
1520488824
В Гаагу можно ещё обратится )
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Юрий Б.
1520492481
ЕСПЧ вам в руки
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