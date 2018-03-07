Червиченко: «В прошлом году «Спартак» расположил к себе судей и стал чемпионом. В этом – «Локомотив»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что лидерство «Локомотива» в РФПЛ связано с судейскими решениями в пользу московского клуба.

На данный момент железнодорожники единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– У вас нет сомнений, кто будет чемпионом в этом сезоне?

– Сомнения есть... Понимаете, в прошлом году «Спартак» расположил к себе судей и стал чемпионом. В этом году «Локомотив». Хочется все-таки видеть победителя чемпионата ни того, кто лучше договорится с судьями, а по выступлению на поле.