Червиченко: «В прошлом году «Спартак» расположил к себе судей и стал чемпионом. В этом – «Локомотив»

Ну ты товарищ достал..........что за глупости , к сожалению у нас сейчас в чемпионате нет команды готовой на высоком внутреннем уровне в чемпионате играть из года в год , ну так у нас сейчас в футболе нашем сложилось , ну зачем глупости про судейство писать , вроде взрослый человек а такой глупый на всю голову .
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что лидерство «Локомотива» в РФПЛ связано с судейскими решениями в пользу московского клуба.
На данный момент железнодорожники единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем.
– У вас нет сомнений, кто будет чемпионом в этом сезоне?
– Сомнения есть... Понимаете, в прошлом году «Спартак» расположил к себе судей и стал чемпионом. В этом году «Локомотив». Хочется все-таки видеть победителя чемпионата ни того, кто лучше договорится с судьями, а по выступлению на поле.