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    Червиченко: «В прошлом году «Спартак» расположил к себе судей и стал чемпионом. В этом – «Локомотив»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что лидерство «Локомотива» в РФПЛ связано с судейскими решениями в пользу московского клуба.

    На данный момент железнодорожники единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    – У вас нет сомнений, кто будет чемпионом в этом сезоне?

    – Сомнения есть... Понимаете, в прошлом году «Спартак» расположил к себе судей и стал чемпионом. В этом году «Локомотив». Хочется все-таки видеть победителя чемпионата ни того, кто лучше договорится с судьями, а по выступлению на поле.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.03.2018 20:46
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 8 марта 2018, 20:02

      Ну ты товарищ достал..........что за глупости , к сожалению у нас сейчас в чемпионате нет команды готовой на высоком внутреннем уровне в чемпионате играть из года в год , ну так у нас сейчас в футболе нашем сложилось , ну зачем глупости про судейство писать , вроде взрослый человек а такой глупый на всю голову .

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 17:46

      Наверное что то принял на грудь и понесло...

      3
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      Рейтинг: +75

      FCSM555 8 марта 2018, 10:49

      чё несёт????? он не вминяемый какой то ему явно надо лечиться причём долго и усердно.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 09:00

      это уже ни в какие ворота. почему его еще держат среди нормальных непонятно.

      6
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 8 марта 2018, 07:53

      Сколько это можно терпеть?

      2
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 7 марта 2018, 23:44

      Ребят но это он уже бред несет...он вообще соображает что он говорит, Спартак в том сезоне к себе расположил- 1 пенальти было поставлено...да и про Локо бред, он наверно пьет и курит, ахинею несет полную...

      4
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 7 марта 2018, 22:50

      Заткните пожалуйста эту проститутку. Спартак всех купил, Локо всех купил. А он су..ка продал Спартак и развалил. Я болельщик Спартака, но считаю заслуженное лидерство Локо. У Палыча хоть и приметивная и классическая тактика, но она действующая, как минимум в нашем чемпионате. Но Спартак, просто обязан догнать Локо.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 7 марта 2018, 22:41

      Локо-Геркус,Спартак-Багдасарян,ЦСКА-Гиннер,Зенит-Миллер,Краснодар-Галицкий они что сидят в бане и играют в рулетку кто будет чемпионом?В таком случае вопросы к Будогосскому.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 марта 2018, 22:23

      несёт чушь как обычно - такая желтизна,видимо,нужна "бомбардиру"для какого то шевеления на сайте...а то ваще тоска будет...

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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 7 марта 2018, 21:53

      Это что? Намек на продажность судей?

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