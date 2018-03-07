Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко: «В прошлом году «Спартак» расположил к себе судей и стал чемпионом. В этом – «Локомотив»

Червиченко: «В прошлом году «Спартак» расположил к себе судей и стал чемпионом. В этом – «Локомотив»

7 марта 2018, 20:46
43

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что лидерство «Локомотива» в РФПЛ связано с судейскими решениями в пользу московского клуба.

На данный момент железнодорожники единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– У вас нет сомнений, кто будет чемпионом в этом сезоне?

– Сомнения есть... Понимаете, в прошлом году «Спартак» расположил к себе судей и стал чемпионом. В этом году «Локомотив». Хочется все-таки видеть победителя чемпионата ни того, кто лучше договорится с судьями, а по выступлению на поле.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Червиченко Андрей
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shogun
1520444825
Жирный иди уже на х...й
Ответить
lekseij2007
1520444904
Вот бредятина
Ответить
Черкизовский Кот
1520445027
Ну и тварина лживая!!! Искренне рад за Спартаковских болельщиков, что этот человек более не относится к клубу!
Ответить
insider_retro
1520445064
Иногда, он попадает в тему и как рупор вещает то, что считают неудобным сказать остальные... Но сегодня невпопад. Спросили одно - ответил двумя словами, а дальше понесло, как иноходца в прерию...
Ответить
Forlan-LV
1520445301
Скорее всего я получу бан но всё же скажу не кривя душой - Андрей Червиченко ты ГОНДОН..... Уверен что настоящие болельщики меня поймут.
Ответить
movie
1520445394
кто-нибудь может заткнуть эту толстую жопу?
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520445423
Ни разу в этом сезоне не заметил,что бы Локомотиву судья помог-НИ РАЗУ))))
Ответить
Полная Канистра
1520445650
скоро на рыбалку собираюсь мне червяк нужен
Ответить
a_who
1520445777
Спартак расположил ??? Спартак стал чемпионом как раз вопреки судейству ! Локо тоже по чесноку пока идет ...
Ответить
VVM1964
1520446617
Мне кажется , бомбардир доплачивает червю ( если это конечно он , на самом деле ) , что бы он нес подобную хрень . Что не высказывание - прям выброс гавна в эфир , ну не может в одном , даже очень объемном теле быть столько дерьма .
Ответить
Главные новости
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Все новости
Все новости
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
6
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:57
3
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
Вчера, 16:47
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+