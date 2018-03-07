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    Шатов: «Согласен, что не показывал тот футбол, который должны показывать игроки «Зенита»

    Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал об уходе из «Зенита». Краснодарский клуб арендовал 27-летнего россиянина до конца сезона.

    За переход в стан «быков» футболист заплатил 25 миллионов рублей.

    – Насколько тяжело было находиться в «Зените», когда вы поняли, что тренер на вас не рассчитывает?

    – Конечно, было непросто, но я рад, что вышел из этой ситуации с высоко поднятой головой. Я никого не обманывал и сделал определенные выводы. Согласен, что не показывал тот футбол, который должны показывать игроки «Зенита». Но я никогда не сдавался и верил в собственные силы. Рано или поздно упорный труд всегда вознаграждается.

    – С Роберто Манчини обсуждали сложившуюся ситуацию?

    – Мы неоднократно с ним разговаривали, но как-то не получилось найти общего языка. Я не держу ни на кого обид. Самое главное, что вся ситуация разрешилась мирно. Мы расстались без каких-либо обид, я перешел в «Краснодар» и полностью счастлив тут.

    Источник: Sport24

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    07.03.2018 19:45
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4025

      raritet 7 марта 2018, 23:01

      Нужны были не красивые бла-бла сейчас, а битва за команду, когда это было нужно.Вроде давно не мальчик. Не хватает в новом веке ответственности за свои дела и поступки. К сожалению , отголоски , всех этих напряжений в команде в очередной раз аукнулись Зениту.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 7 марта 2018, 22:02

      _Marqella_,засунь свои минусы в свою глубокую глотку!

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 марта 2018, 21:14

      Для того что бы , что то показать -- надо в основе играть постоянно -- чего у Зенита нет в 12-и играх !!!

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 7 марта 2018, 21:03

      Ты его никогда не показывал,в отличие от Данни,которого тоже прогнали((((

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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr > Антон bx14e 7 марта 2018, 21:20

      Данни ушел сам и сделал это вовремя. Честь ему и хвала. Олег не Мигель, поэтому с ним и расстались не по соглашению сторон, а по финансовой составляющей. Полагаю, что для Шатова 25 миллионов рублей это не последние трусы, ради которых Олежка прыгнул в Краснодар на туже зарплату. Кокоша в день зарабатывает 900 тыс. в день. Не думаю, что Шатов в Зените получал 20 тыс. р. в день...........

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > ilichkadr 7 марта 2018, 22:01

      мне на него все равно.он никогда не был игроком,который что-то может..пробить издалека,обвести полкоманды или в обороне зацементировать
      за Данни обидно! так не поступают

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 7 марта 2018, 20:44

      Упорный труд)))) Шатов-шахтер! Насмешил!

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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr > Gornostay 7 марта 2018, 21:22

      Ага...........Ещё тот стахановец, хоть орден давай!

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 7 марта 2018, 20:40

      Покажи себя в Краснодаре! Докажи итальянцу свою профпригодность! А лучше задержись на юге тут нет той дибильной ротации как в Зените!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 марта 2018, 20:17

      лукавит и наверное ждет лета когда Манчини уволят

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 7 марта 2018, 20:08

      При таком настрое у тебя, Олег, в Краснодаре получится. На ЧМ Черчесов тебя скорее всего не возьмет - для его команды ты слишком талантлив, но заиграть на прежнем уровне сможешь.

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 19:59

      Наконец-то посмотрел на себя со стороны.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 марта 2018, 19:49

      Слава богу, признал, чего ж ты так ? А ты знаешь как было больно смотреть и за тебя было обидно и за клуб !

      4
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