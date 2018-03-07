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  • Шатов: «Согласен, что не показывал тот футбол, который должны показывать игроки «Зенита»

Шатов: «Согласен, что не показывал тот футбол, который должны показывать игроки «Зенита»

7 марта 2018, 19:45
13

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал об уходе из «Зенита». Краснодарский клуб арендовал 27-летнего россиянина до конца сезона.

За переход в стан «быков» футболист заплатил 25 миллионов рублей.

– Насколько тяжело было находиться в «Зените», когда вы поняли, что тренер на вас не рассчитывает?

– Конечно, было непросто, но я рад, что вышел из этой ситуации с высоко поднятой головой. Я никого не обманывал и сделал определенные выводы. Согласен, что не показывал тот футбол, который должны показывать игроки «Зенита». Но я никогда не сдавался и верил в собственные силы. Рано или поздно упорный труд всегда вознаграждается.

– С Роберто Манчини обсуждали сложившуюся ситуацию?

– Мы неоднократно с ним разговаривали, но как-то не получилось найти общего языка. Я не держу ни на кого обид. Самое главное, что вся ситуация разрешилась мирно. Мы расстались без каких-либо обид, я перешел в «Краснодар» и полностью счастлив тут.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Zubo
1520441342
Слава богу, признал, чего ж ты так ? А ты знаешь как было больно смотреть и за тебя было обидно и за клуб !
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DOCTOR PENALTY
1520441977
Наконец-то посмотрел на себя со стороны.
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Вомбат
1520442505
При таком настрое у тебя, Олег, в Краснодаре получится. На ЧМ Черчесов тебя скорее всего не возьмет - для его команды ты слишком талантлив, но заиграть на прежнем уровне сможешь.
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Garrincha58
1520443022
лукавит и наверное ждет лета когда Манчини уволят
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deinego77@yandex.ru
1520444423
Покажи себя в Краснодаре! Докажи итальянцу свою профпригодность! А лучше задержись на юге тут нет той дибильной ротации как в Зените!
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Gornostay
1520444687
Упорный труд)))) Шатов-шахтер! Насмешил!
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Антон bx14e
1520445791
Ты его никогда не показывал,в отличие от Данни,которого тоже прогнали((((
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Zenmaster
1520446469
Для того что бы , что то показать -- надо в основе играть постоянно -- чего у Зенита нет в 12-и играх !!!
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Антон bx14e
1520449338
_Marqella_,засунь свои минусы в свою глубокую глотку!
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raritet
1520452904
Нужны были не красивые бла-бла сейчас, а битва за команду, когда это было нужно.Вроде давно не мальчик. Не хватает в новом веке ответственности за свои дела и поступки. К сожалению , отголоски , всех этих напряжений в команде в очередной раз аукнулись Зениту.
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