Шатов: «Согласен, что не показывал тот футбол, который должны показывать игроки «Зенита»

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал об уходе из «Зенита». Краснодарский клуб арендовал 27-летнего россиянина до конца сезона.

За переход в стан «быков» футболист заплатил 25 миллионов рублей.

– Насколько тяжело было находиться в «Зените», когда вы поняли, что тренер на вас не рассчитывает?

– Конечно, было непросто, но я рад, что вышел из этой ситуации с высоко поднятой головой. Я никого не обманывал и сделал определенные выводы. Согласен, что не показывал тот футбол, который должны показывать игроки «Зенита». Но я никогда не сдавался и верил в собственные силы. Рано или поздно упорный труд всегда вознаграждается.

– С Роберто Манчини обсуждали сложившуюся ситуацию?

– Мы неоднократно с ним разговаривали, но как-то не получилось найти общего языка. Я не держу ни на кого обид. Самое главное, что вся ситуация разрешилась мирно. Мы расстались без каких-либо обид, я перешел в «Краснодар» и полностью счастлив тут.