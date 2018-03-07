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    Судья Сельдяков – о неудалении Зайцева: «Меня как молнией ударило»

    Арбитр Владимир Сельдяков прокомментировал эпизод в концовке встречи «Зенит»«Амкар» (0:0, 21 тур РФПЛ).

    Судья показал вторую желтую карточку защитнику пермяков Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.

    – Это моя методическая ошибка. Прекрасно понимал, что у меня на поле не два своих глаза, есть еще помощники и резервный рефери. Они сообщили, что карточка у Зайцева вторая.

    Достал желтую карточку, но из-за того, что игроку оказывали помощь на поле, возникла небольшая стычка, и концентрацию внимания я потерял. Показывая желтую, понимал, что она вторая. Но формально забыл предъявить красную.

    Пробили штрафной, прошло 10 секунд, и матч закончился. Повторю – допустил методический просчет, концентрацию нужно сохранять до последней секунды.

    – Когда поняли, что ошиблись?

    – Не то, чтобы ошибся… Ошибся бы, не предъявив вторую желтую карточку. Здесь формальность – не достал красную…Наверное, осознал, когда мне сказали: «Володь, а ты красную показал?». И такое чувство, как молнией ударило: «А я ее правда не показывал?!»

    – Сразу поняли, что «Зенит» будет подавать протест?

    – Нет, так понимаю, что все очень переживали – встреча получилась упорной. Сначала не думал, что до этого дойдет, но представители «Зенита», посмотрев запись, зашли и в корректной форме подали протест на момент с Зайцевым.

    – Роберто Манчини назвал вас лучшим судьей – возможно, в мире. Приятна такая характеристика или чувствуете, что это ирония?

    – Наверное, любому рефери РФПЛ будет лестна похвала такого специалиста, который поработал в английской Премьер-лиге, Серии А. Пытаюсь убрать иронию и оставить то, что сказал великий тренер. Это приятно, что мои действия так оценили.

    Сегодня члены заседания КДК решили, что ошибка Сельдякова не повлияла на результат встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2018 17:01
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 16:48

      Конфликт улажен и теперь будет затихать как уходящие раскаты грома.

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 7 марта 2018, 20:10

      От имени адекватных болельщиков Зенита повторю еще раз: молодец, что честно судил, а когда совесть судьи чиста, все остальное вообще неважно.

      8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 19:30

      да ничего особенного не случилось, главное игрок покинул поле и правила никакие не нарушены, а эти прицепились скорее раз на поле победить не смогли.

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 7 марта 2018, 19:34

      Привет.Представь их состояние!!!Два поражения от одной команды!!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 19:36

      Привет. как старались то и получили, так им и надо и нечего было позориться и протесты подавать ведь заранее знали что ничего из этого не выйдет.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 7 марта 2018, 19:47

      Ага,и ведь сами про это говорили и перли,дурачки)))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 19:56

      да, итак к ним у многих неприязнь а они еще больше в *овне извалялись)))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 7 марта 2018, 20:21

      А что поделать,в России четыре беды:дураки,дороги,дураки на дорогах и питерский зенит!!!!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 08:45

      классно сказано!!! в самую точку!!!))))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 8 марта 2018, 12:47

      Старался))))

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 марта 2018, 19:11

      А я вот помню,он показал red card,но не в лицо,тот спиной стоял!)

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Pourport 7 марта 2018, 19:33

      Не,не,я тоже показалось видел,но на повторе нет!!!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 22:02

      Фантастика,не может такого слыть!Мне стал интересен момент,пермяк спиной стоял и не поворачивался долго к рефери,я говорю своим товарищам-Не показывает пока!)Но кажись в спину и нельзя то!)Ждем все что там,игрока Амкара привели врачи на край и пока он только сделал первые шаги,рефери дал её(но сам Зайцев ее не видел в глаза)может вырезали момент умельцы разные из ТВ?Неудивлюсь если честно)

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Pourport 7 марта 2018, 22:03

      Возможно и вырезали,всё таки Зенит и такое может.Но вот лчино я просто не видел,что бы показал он КК

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 22:05

      Блин а я именно ее помню!)

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Pourport 7 марта 2018, 22:06

      а может быть так ярко желтая выглядела???

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 22:15

      Разницы теперь нет,скандал закрыт!Из него выносим-Сельдюков самый честный рефери из РПФЛ!Внимательный и справедливый,но интервью покривил что не вспомнил(может покривил зачем врагов наживать,или действительно запамятовал от такого давления)он все правильно сделал,первый приоритет-травма,а не различные доводы людей-миллионеров!)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Pourport 7 марта 2018, 22:34

      Всё в точку)))

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      Рейтинг: +1427

      Freyd 7 марта 2018, 18:54

      Побольше таких судей в РФПЛ.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Freyd 7 марта 2018, 20:21

      Ты издеваешься над Зенитом???)))))

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 18:47

      Великого тренера.Видимо тебя и правда молнией ударило,ни какой Мончини не великий!!!

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 18:53

      это ирония "лучшего в мире судьи". Красивый ответ

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Отчаянный Пердун 7 марта 2018, 18:59

      Я это понял,главное,что бы Мончини понял))))

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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 19:30

      Манчини самый слабый из всех иностранцев что Зенит тренировали, ЦСКА вовремя сообразила что иностранные тренеры в нашем чемпионате не всегда тащат, и нам давно пора дать шанс СЕмаку

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Zenitoveс1991 7 марта 2018, 19:32

      Вот,ты правильно всё понимаешь.Вот тебе бы в управленцы Зенитом!!!

      -1
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 20:33

      да там все настолько запущено , раньше в клубе были люди которые играли за стрелку на груди и плюс те кто просто любит футбол, а сейчас просто тупо за бабло без симпатий

      2
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 20:34

      в лч попадем и то радость будет

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Zenitoveс1991 7 марта 2018, 20:37

      Ты прав,деньга портит человека,а в зените испортили ни одного человека)))

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Zenitoveс1991 7 марта 2018, 21:27

      а я бы на Аленичева в краснодаре посмотрел!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 18:45

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      Лучшеб тебя файером с трибуны бахнуло.

      -8
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 7 марта 2018, 18:43

      да хватит уже на судью гнать,это как танцор и яйца,всегда мешают

      5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 марта 2018, 18:19

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      Хреново он судит -- видеть его не хочу на играх Зенита !!!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Zenmaster 7 марта 2018, 18:50

      правильное судейство смущает????

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 18:01

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      Не можешь судить приличные команды, Селедкин, не берись!

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      Рейтинг: +691

      retiremen > prezent2017 7 марта 2018, 18:18

      Правильно говоришь, какого мера он не засчитал гол в ворота Амкара???
      Не умеет, пускай не судит матчи с ЗЕНИТОМ!!!!!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > prezent2017 7 марта 2018, 18:50

      а что так???Правильное судейство смутило???

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