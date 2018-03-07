Судья Сельдяков – о неудалении Зайцева: «Меня как молнией ударило»

Арбитр Владимир Сельдяков прокомментировал эпизод в концовке встречи «Зенит» – «Амкар» (0:0, 21 тур РФПЛ).

Судья показал вторую желтую карточку защитнику пермяков Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.

– Это моя методическая ошибка. Прекрасно понимал, что у меня на поле не два своих глаза, есть еще помощники и резервный рефери. Они сообщили, что карточка у Зайцева вторая.

Достал желтую карточку, но из-за того, что игроку оказывали помощь на поле, возникла небольшая стычка, и концентрацию внимания я потерял. Показывая желтую, понимал, что она вторая. Но формально забыл предъявить красную.

Пробили штрафной, прошло 10 секунд, и матч закончился. Повторю – допустил методический просчет, концентрацию нужно сохранять до последней секунды.

– Когда поняли, что ошиблись?

– Не то, чтобы ошибся… Ошибся бы, не предъявив вторую желтую карточку. Здесь формальность – не достал красную…Наверное, осознал, когда мне сказали: «Володь, а ты красную показал?». И такое чувство, как молнией ударило: «А я ее правда не показывал?!»

– Сразу поняли, что «Зенит» будет подавать протест?

– Нет, так понимаю, что все очень переживали – встреча получилась упорной. Сначала не думал, что до этого дойдет, но представители «Зенита», посмотрев запись, зашли и в корректной форме подали протест на момент с Зайцевым.

– Роберто Манчини назвал вас лучшим судьей – возможно, в мире. Приятна такая характеристика или чувствуете, что это ирония?

– Наверное, любому рефери РФПЛ будет лестна похвала такого специалиста, который поработал в английской Премьер-лиге, Серии А. Пытаюсь убрать иронию и оставить то, что сказал великий тренер. Это приятно, что мои действия так оценили.

Сегодня члены заседания КДК решили, что ошибка Сельдякова не повлияла на результат встречи.