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  • Судья Сельдяков – о неудалении Зайцева: «Меня как молнией ударило»

Судья Сельдяков – о неудалении Зайцева: «Меня как молнией ударило»

7 марта 2018, 17:01
48

Арбитр Владимир Сельдяков прокомментировал эпизод в концовке встречи «Зенит»«Амкар» (0:0, 21 тур РФПЛ).

Судья показал вторую желтую карточку защитнику пермяков Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.

– Это моя методическая ошибка. Прекрасно понимал, что у меня на поле не два своих глаза, есть еще помощники и резервный рефери. Они сообщили, что карточка у Зайцева вторая.

Достал желтую карточку, но из-за того, что игроку оказывали помощь на поле, возникла небольшая стычка, и концентрацию внимания я потерял. Показывая желтую, понимал, что она вторая. Но формально забыл предъявить красную.

Пробили штрафной, прошло 10 секунд, и матч закончился. Повторю – допустил методический просчет, концентрацию нужно сохранять до последней секунды.

– Когда поняли, что ошиблись?

– Не то, чтобы ошибся… Ошибся бы, не предъявив вторую желтую карточку. Здесь формальность – не достал красную…Наверное, осознал, когда мне сказали: «Володь, а ты красную показал?». И такое чувство, как молнией ударило: «А я ее правда не показывал?!»

– Сразу поняли, что «Зенит» будет подавать протест?

– Нет, так понимаю, что все очень переживали – встреча получилась упорной. Сначала не думал, что до этого дойдет, но представители «Зенита», посмотрев запись, зашли и в корректной форме подали протест на момент с Зайцевым.

– Роберто Манчини назвал вас лучшим судьей – возможно, в мире. Приятна такая характеристика или чувствуете, что это ирония?

– Наверное, любому рефери РФПЛ будет лестна похвала такого специалиста, который поработал в английской Премьер-лиге, Серии А. Пытаюсь убрать иронию и оставить то, что сказал великий тренер. Это приятно, что мои действия так оценили.

Сегодня члены заседания КДК решили, что ошибка Сельдякова не повлияла на результат встречи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Сельдяков Владимир
Комментарии (48)
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insider_retro
1520431774
Это не критично! Низкая психологическая устойчивость... Поправимо! Попить настойки, съездить на рыбалку, пройти тест и снова на газон!:))
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DOCTOR PENALTY
1520433776
Конечно это косяк, но не смертельный, "убивать" за это Сельдякова никак нельзя, в целом-то он отсудил хорошо.
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fanchik
1520433871
Думается объективные зрители судейство Сельдякова оценили положительно.Не большая оплошность(от этого никто не застрахован) не повлиявшая на результат игры, должна быть методическим уроком в судействе.Зениту"дуть из мухи слона" ,некрасиво.Результат закономерен
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Dimka_Foxy
1520434503
Нормально он отсудил, никаких претензий, хотя не, в последнем эпизоде зайцев не виноват, болотный сам на него налетел
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prezent2017
1520434872
Не можешь судить приличные команды, Селедкин, не берись!
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Zenmaster
1520435979
Хреново он судит -- видеть его не хочу на играх Зенита !!!
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prezent2017
1520437518
Лучшеб тебя файером с трибуны бахнуло.
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Freyd
1520438084
Побольше таких судей в РФПЛ.
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OfaZavr
1520440250
да ничего особенного не случилось, главное игрок покинул поле и правила никакие не нарушены, а эти прицепились скорее раз на поле победить не смогли.
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Вомбат
1520442637
От имени адекватных болельщиков Зенита повторю еще раз: молодец, что честно судил, а когда совесть судьи чиста, все остальное вообще неважно.
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