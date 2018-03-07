Набабкин: «Было бы здорово выиграть Лигу Европы»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился мыслями перед матчем с «Лионом» в Лиге Европы.

«У нас сегодня ещe будет теоретическое занятие, на котором нам расскажут слабые и сильные стороны соперника. Где я буду играть — это всe станет известно на теоретическом занятии.

Мне трудно оценить, как выходил в двух предыдущих матчах– я старался команде помогать, а оценивать другим. В целом команда хорошо подготовлена, будем стараться победить.

Конечно же, мы нацеливаемся пройти как можно дальше, выиграть Лигу Европы было бы здорово. Будем выкладываться в каждом матче», — сказал футболист сборной России.

Первая часть противостояния 1/8 финала состоится завтра в Москве.