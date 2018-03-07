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    Набабкин: «Было бы здорово выиграть Лигу Европы»

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился мыслями перед матчем с «Лионом» в Лиге Европы.

    «У нас сегодня ещe будет теоретическое занятие, на котором нам расскажут слабые и сильные стороны соперника. Где я буду играть — это всe станет известно на теоретическом занятии.

    Мне трудно оценить, как выходил в двух предыдущих матчах– я старался команде помогать, а оценивать другим. В целом команда хорошо подготовлена, будем стараться победить.

    Конечно же, мы нацеливаемся пройти как можно дальше, выиграть Лигу Европы было бы здорово. Будем выкладываться в каждом матче», — сказал футболист сборной России.

    Первая часть противостояния 1/8 финала состоится завтра в Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2018 15:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 18:12

      Она уже за Зенитом застолблена, беспонятный.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 7 марта 2018, 17:17

      Приставку купи и победа)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 марта 2018, 17:05

      «Было бы здорово выиграть Лион пройти»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 7 марта 2018, 16:49

      Выкладывайтесь и все получиться!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 марта 2018, 16:42

      Мысль отличная и её нужно осуществить. Удачи всем нашим, трём, командам!

      1
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 16:19

      Постарайтесь, мы поддержим!

      2
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