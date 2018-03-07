Шевченко: «Гаттузо изменил «Милан». Он вернул клубу идентичность»

Экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко оценил работу бывшего одноклубника Дженнаро Гаттузо, который возглавил команду в ноябре 2017 года.

«Итальянский футбол растет и возвращается в состояние, которое испытывал в 1999 – когда я приехал. Тогда была так называемая битва семи сестер за Скудетто (на титул претендовало семь клубов – прим. «Бомбардира»).

Гаттузо изменил «Милан». Он вернул клубу идентичность и чувство принадлежности.

Он никогда не отдаст ни миллиметра, поэтому клуб очень сильно угадал с ним. Рино ничего не боится. Он получил этот шанс и теперь пытается выжать из него максимум», – сказал главный тренер сборной Украины.

После 26 туров Серии А «россонери» занимают седьмое место в турнирной таблице. Соперником клуба по 1/8 финала Лиги Европы стал «Арсенал». Матчи состоятся 8 и 15 марта.