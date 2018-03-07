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    Шевченко: «Гаттузо изменил «Милан». Он вернул клубу идентичность»

    Экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко оценил работу бывшего одноклубника Дженнаро Гаттузо, который возглавил команду в ноябре 2017 года.

    «Итальянский футбол растет и возвращается в состояние, которое испытывал в 1999 – когда я приехал. Тогда была так называемая битва семи сестер за Скудетто (на титул претендовало семь клубов – прим. «Бомбардира»).

    Гаттузо изменил «Милан». Он вернул клубу идентичность и чувство принадлежности.

    Он никогда не отдаст ни миллиметра, поэтому клуб очень сильно угадал с ним. Рино ничего не боится. Он получил этот шанс и теперь пытается выжать из него максимум», – сказал главный тренер сборной Украины.

    После 26 туров Серии А «россонери» занимают седьмое место в турнирной таблице. Соперником клуба по 1/8 финала Лиги Европы стал «Арсенал». Матчи состоятся 8 и 15 марта.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    07.03.2018 13:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 марта 2018, 14:16

      у Гаттузо прет пока. надеюсь так и дальше пойдет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 14:04

      ++++Андрей сказал правильные слова. Жаль, что подобного не получилось у Карпина и Аленичева со Спартаком. А сейчас вот Динамо зависло.

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